/Поглед.инфо/ Индустрията на масовия туризъм оперира чрез пълно инфраструктурно и фактологическо опростяване. Когато стотици хиляди хора преминават през платото Гиза на годишна база, те изискват бързи, лесно смилаеми обяснения за физическото състояние на обектите. Най-удобната жертва в тази комерсиална верига е артилерията на Наполеон Бонапарт, на която масово се приписва унищожаването на носа на Великия сфинкс. Документалната база обаче чертае съвсем различен маршрут на деградацията. Анализът на навигационните дневници от XVIII век, средновековните мамелюкски хроники и чисто геоложките спецификации на местния варовиков масив показва, че деформацията на монумента е резултат от сложна комбинация между религиозен фанатизъм и тежка геоморфоложка умора на материала, а не от френски балистичен експеримент.

Експедиционната логистика и дефицитът на балистична логика

Приписването на разрушенията по Сфинкса на френската армия по време на Египетската кампания (1798-1801 г.) е класически пример за натрупване на исторически шум, който впоследствие се превръща във валидиран факт за масовата публика. Според най-устойчивия градски мит, в навечерието на Битката при пирамидите, артилеристите на Наполеон са използвали лицето на статуята за калибриране на оръдията си. Подобна теза издиша още при базов преглед на военната логистика от края на XVIII век. Барутът и гюлетата са тежък логистичен ресурс, доставян по изключително уязвими снабдителни линии през Средиземно море, които скоро след началото на кампанията са прерязани от британския флот на адмирал Нелсън при Абукир. Изразходването на боеприпаси на системата Грибовал върху масивен скален блок в пустинята, без никаква тактическа стойност, е военно престъпление срещу собствената армия, което щабът на Бонапарт не би допуснал.

Освен чисто военния аргумент, съществува и масивна документална следа, оставена от Комисията по науки и изкуства (Commission des Sciences et des Arts). Наполеон дебаркира в Александрия не само с пехота, но и с над 160 учени, инженери, топографи и художници. Тяхната задача не е била да заличават, а да картографират, измерват и каталогизират ресурсите и наследството на територията, за да осигурят административния контрол над Египет. Точно тези хора, сред които фигурират имена като Доминик Виван Денон и по-късно Жан-Франсоа Шамполион, полагат основите на академичната египтология и систематизирането на Розетския камък. Твърдението, че същата тази администрация би наредила умишлен вандализъм над централен античен обект, е лишена от всякаква оперативна логика. Радикалните политически интерпретации от последните десетилетия, включително тези на фигури като Луис Фарахан, според които французите са стреляли по Сфинкса, за да заличат предполагаемите му африкански черти и да утвърдят бялото превъзходство, не почиват на нито един първичен източник. Същото се отнася и за опитите на маргинални автори като Фоменко и Носовски да вкарат Сфинкса в своите теории за умишлено фалшифициране на глобалната хронология. Цялата тази интелектуална мъгла се разсейва при елементарно съпоставяне с архивите, предхождащи раждането на самия Наполеон.

Морската картография и доказателството на Норден

Първото категорично визуално доказателство, че носът на колоса е липсвал десетилетия преди френската инвазия, се съхранява в скиците на Фредерик Луи Норден. Датският военноморски капитан и картограф осъществява мащабна проучвателна експедиция през Египет до Нубия между 1737 и 1738 г. по поръчка на крал Кристиан VI. За разлика от романтичните художници от по-късните епохи, Норден оперира със строга геодезическа и топографска точност, присъща на морските навигатори. Неговите гравюри, публикувани посмъртно в монументалния труд „Пътешествие до Египет и Нубия“, документират Сфинкса заровен до шията в пясък. Още по-важното в случая е, че лицето е ясно изобразено без нос. Тези графични данни са създадени точно три десетилетия преди Бонапарт изобщо да се роди на остров Корсика.

Това прехвърля тежестта на изследването много по-назад във времето. Когато търсим причините за отстраняването на блок с ширина над метър и половина от лицето на статуята, трябва да разглеждаме два паралелни вектора: механична ерозия на варовиковия масив и целенасочена човешка намеса през Средновековието. Платото Гиза е част от геоложката формация Мокатам, съставена от седиментни слоеве с различна плътност. Тялото на Сфинкса е изсечено директно в скалната основа, където слоевете са по-меки и силно податливи на ветрова ерозия (еолични процеси), докато главата е оформена в по-плътен, по-устойчив пласт. Въпреки това, дори твърдият варовик деградира под въздействието на екстремните температурни амплитуди в пустинята – разширяването през деня и свиването през нощта причиняват микропукнатини, които в продължение на 4500 години разрушават структурната цялост на камъка. Подобно на предишни анализи на изветрянето на античната зидария в Близкия изток, динамиката на ерозията тук предполага естествено отчупване на изпъкналите елементи. Това изглежда логично и обяснява загубата на детайли, но състоянието на счупването около назалната зона показва следи от концентриран механичен удар с инструменти, което не може да бъде обяснено само с климатичните фактори.

Аграрната икономика и суфийският иконоборски инцидент

Търсенето на конкретния извършител ни отвежда в едно истинско архивно гробище от хроники на Мамелюкския султанат. Немският ориенталист Улрих Хаарман извлича данните от текстовете на арабския историк от XV век Ал-Макризи. Според документите, през 1378 г. суфийският шейх Мохамед Саим ал-Дар, принадлежащ към орден с радикални иконоборски възгледи, организира експедиция до Гиза. Причината не е просто религиозна догма срещу изображенията на живи същества, а сблъсък с местната аграрна икономика. Египетските селяни от околността, чието оцеляване зависи изцяло от циклите на нилските наводнения, продължавали да правят езически приношения пред Сфинкса (наричан на арабски Абу ал-Хаул, „Бащата на ужаса“), вярвайки, че статуята контролира прииждането на реката и предпазва реколтата от пясъците.

За да демонстрира безсилието на идола и да пресече езическите практики, се твърди, че Саим ал-Дар е използвал лостове и длета, за да откърти носа и част от ушите на статуята. Логистично погледнато, достъпът до лицето по това време е бил улеснен, тъй като нивото на натрупания пясък е достигало почти до брадичката на колоса. Реакцията на местното селско население е мигновена и брутална. Изплашени, че осакатяването на Сфинкса ще доведе до суша и глад, селяните линчуват Саим ал-Дар и погребват останките му в близост до самия паметник. Според арабските хроники, малко след този акт на вандализъм, пясъците наистина започнали да настъпват към обработваемите земи край Гиза, което допълнително бетонирало суеверието сред местните. Дори този разказ да съдържа елементи на фолклорна окраска относно възмездието, чисто технологичните следи по камъка съвпадат с използването на тежки метални клинове в основата на носа.

Проблемът със статиката и липсващата брада

Встрани от шума около лицевия профил на паметника, съществува друг инженерен и археологически казус, който получава много по-малко публичност – липсващата церемониална брада на Сфинкса. При разчистването на пясъците в основата на гърдите на статуята през 1817 г., генуезкият изследовател капитан Джовани Батиста Кавиля открива масивни варовикови фрагменти от плетена фараонска брада и част от урей (кралската кобра от челото). Днес тези парчета, с общо тегло няколко тона, са разпределени между експозициите на Британския музей в Лондон и Египетския музей в Кайро. Тяхното съществуване провокира тежък академичен дебат относно първоначалния архитектурен план на съоръжението.

Радиовъглеродният анализ не е приложим върху чист камък, което налага използването на стратиграфски и стилистични методи за датиране. Повечето класически египтолози смятат, че Великият сфинкс е поръчан от фараона Хафре от Четвъртата династия (около 2500 г. пр.н.е.). Противоречията обаче възникват около въпроса дали брадата е част от оригиналния монолит, или е добавена хилядолетие по-късно по време на Новото царство (вероятно от Тутмос IV, който поставя прочутата „Стела на съня“ между лапите на колоса). Чисто физическите закони и статиката на материалите създават сериозни пробойни в теорията за първоначалната брада. Варовикът от този тип няма необходимата якост на опън, за да издържи собствената си тежест, ако бъде изсечен като конзолно висящ елемент под брадичката, без структурна подпора към гърдите.

Липсата на доказателства за подобна подпора кара инженерите да заключат, че брадата почти сигурно е била добавена на по-късен етап, закрепена чрез сложна система от клинове, и е паднала сравнително бързо поради гравитацията и ерозията, много преди арабското завоевание на Египет. Това обяснява защо нито римските, нито ранните ислямски източници описват статуята с подобен атрибут. Разплитането на тази фактология изисква отдръпване от евтината мистика и фокусиране върху докладите от терена. Когато премахнем наслагванията от туристически брошури, пред нас остава суровият сблъсък между крехкостта на геологията и бруталността на човешката история.