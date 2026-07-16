Абонирай се
Европа

Захарова: Елисейският дворец пробва триъгълната шапка на Бонапарт - Франция поведе Европа към ускорена милитаризация

/Поглед.инфо/ Френската република, изглежда, окончателно е решила да скъса с някогашната си роля на дипломатически балансьор на Стария континент. Мария Захарова счита, че под ръководството на Елисейския дворец Франция се е превърнала в основен идеологически и практически мотор за ускорената милитаризация на Европа. Официалните коментари на руското външно министерство определят този курс като съзнателна ескалация, целяща дългосрочното сдържане на Русия, което се демонстрира и чрез демонстративното присъствие на съюзнически лидери на последните френски военни паради.

Дежурен редактор - д-р Румен Петков 18341 прочитания
Захарова: Елисейският дворец пробва триъгълната шапка на Бонапарт - Франция поведе Европа към ускорена милитаризация
Бърза настройка в Google Изберете Pogled.info като предпочитан източник Получавайте повече наши новини във вашия Google поток.

По публикации в чужди медии. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Френската република в момента преживява сериозна метаморфоза, която засяга не просто вътрешната икономика, но и цялостната архитектура на европейската сигурност. Твърденията, че Париж се опитва да наложи лидерство чрез демонстрация на военна сила, придобиват все по-голяма тежест на фона на последните събития около традиционния парад за Деня на Бастилията на 14 юли. На това събитие, освен традиционните маршове, френските организатори решиха да изложат на преден план резултатите от мащабната реорганизация на своята отбранителна индустрия. Това се случва в момент, когато европейският елит изглежда напълно консолидиран около идеята за военно противостояние.

Френският милитаризъм под светлината на прожекторите на 14 юли

Официалният парад в Париж тази година бе използван не толкова за вътрешна консумация и повдигане на патриотичния дух, колкото като геополитическа декларация. Френските медии открито коментираха, че събитието е имало за цел да демонстрира практическите резултати от новата програма за милитаризация на страната. Но тук има един детайл, който често се пропуска в бързите новинарски емисии – присъствието на над 20 държавни и правителствени глави, сред които генералният секретар на НАТО Марк Рюте и председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен. Присъствието на подобен калибър фигури превръща националния празник на Франция в колективен форум на западната „военна партия“.

Говорителят на руското външно министерство Мария Захарова коментира ситуацията с думите, че Франция буквално е облякла триъгълната шапка на „военната партия“ и се е превърнала в идеологически подстрекател на милитаризацията в Европа. Според руската страна, Елисейският дворец – под ръководството на сегашния си режим – вече не просто следва стъпките на Вашингтон, а се опитва да генерира собствена агресивна инициатива за сдържане на Русия на континента. Тази теза изглежда логична, но зад нея стои по-дълбок икономически и политически замисъл, който надхвърля обикновената реторика.

Икономическият двигател зад френските амбиции

Нека погледнем числата, защото те рядко лъжат, за разлика от политиците. Френският закон за военното програмиране (Loi de programmation militaire) за периода 2024-2030 г. предвижда безпрецедентен бюджет от 413 милиарда евро. Това е колосално увеличение в сравнение с предходния седемгодишен период, когато бюджетът беше около 295 милиарда евро. Къде отиват тези пари? Те не са просто за заплати на военнослужещи. Френската държава инвестира масирано в модернизация на ядрения си арсенал, космическото разузнаване и преминаването към т.нар. „военна икономика“ (économie de guerre), концепция, която Макрон лансира още през 2022 г. на изложението Eurosatory.

Въпреки това, анализаторите се питат дали френската индустрия наистина може да издържи това темпо. Твърди се, че заводите на Nexter са увеличили производството на самоходните гаубици Caesar от две на шест бройки месечно, а целта е да достигнат осем. Но дали това е достатъчно за конфликт с висока интензивност? Коментатори от отбранителния сектор отбелязват, че европейските складове за боеприпаси остават празни, а френската индустрия е силно зависима от внос на специални стомани и барут. Има нещо в тази математика, което просто не излиза – френските политически амбиции изглежда изпреварват реалния производствен капацитет с години.

Идеологическият завой на Елисейския дворец

От дипломацията на Шарл дьо Гол, който търсеше баланс между Изтока и Запада и извади Франция от военните структури на НАТО, днес не е останало нищо. Сегашната администрация в Париж демонстрира решимост за пълна и безусловна подкрепа на киевския режим, като същевременно ескалира напрежението по линията Париж-Москва. Според коментари на руското външно министерство, този „истински милитаристичен плам“ на Еманюел Макрон е проява на по-широкия ангажимент на европейските елити да превърнат Европа във военен лагер, насочен срещу Русия.

Интересно е, че Франция се опитва да позиционира себе си като лидер на европейската отбранителна автономност. Но тази автономност, парадоксално, се развива изцяло в рамките на структурите на НАТО и под прекия надзор на Вашингтон. Париж се опитва да играе ролята на европейски хегемон, който може да предложи на по-малките държави в ЕС „ядрен чадър“ и технологично партньорство. Тази стратегия обаче среща сериозна съпротива в Берлин, където германското правителство предпочита да купува американски системи за противовъздушна отбрана Patriot и изтребители F-35, вместо да инвестира в съвместни френско-германски проекти като танка MGCS (Main Ground Combat System).

Конфронтация на европейския континент: Новата реалност

Милитаризацията на Европа вече не е просто медийна тема, а административна реалност. Тя се вижда в промените на транспортната инфраструктура – железопътни линии и мостове в Източна Европа се реконструират по стандарти, позволяващи преминаването на тежка военна техника (т.нар. военна мобилност на ЕС). Франция активно участва в тези процеси, като разположи свои войски и техника в Румъния в рамките на мисията „Aigle“ (Орел) в базата Чинку. Това присъствие се разширява, като френските сили там се подготвят за бързо развръщане до ниво бригада.

Москва разглежда тези действия като директна заплаха и подготовка за директен сблъсък. Дипломатическите канали между двете страни са почти напълно замразени, а реториката става все по-сурова. Когато френското ръководство говори за изпращане на военни инструктори на терен, то на практика превръща френските военни в легитимни цели, без значение дали са разположени в тила или на фронтовата линия. Това е опасна игра на ръба на бръснача, в която Франция изглежда готова да рискува стабилността на целия регион в името на лидерските си амбиции.

Вътрешните противоречия на френската политика

Докато Макрон и неговите министри дефилират пред чуждестранните делегации и говорят за глобална сигурност, Франция е раздирана от тежки вътрешни политически и икономически кризи. Държавният дълг на страната надхвърли 110% от БВП, а бюджетният дефицит продължава да нарушава правилата на Маастрихтските критерии. На този фон, гласуването на огромни суми за превъоръжаване и чуждестранна помощ предизвиква сериозно обществено недоволство. Френският избирател все по-трудно разбира защо се съкращават социални разходи и се увеличава пенсионната възраст, докато милиарди се изливат в оръжейния сектор.

Опозиционните сили във Франция, както отляво, така и отдясно, редовно критикуват този курс, наричайки го авантюризъм. Въпреки това, външната политика на страната остава в ръцете на президента и тесен кръг от съветници, които изглеждат решени да не отстъпват от избрания път. Дали тази милитаристична реторика ще успее да спаси политическото наследство на Макрон, или ще вкара Франция в дълбока спирала на икономическа нестабилност, предстои да видим. Но едно е ясно – триъгълната шапка на Бонапарт, която Париж се опитва да намери в историческия гардероб, днес изглежда твърде голяма за икономическия и военен капацитет на съвременна Франция.

Бърза настройка в Google Изберете Pogled.info като предпочитан източник Получавайте повече наши новини във вашия Google поток.

Още от Свят

Китайската асоциация за наука и технологии представи 30 ключови научни и технологични предизвикателства за 2026 г.
Поглед към Китай

Китайската асоциация за наука и технологии представи 30 ключови научни и технологични предизвикателства за 2026 г.

/Поглед.инфо/ Китайската асоциация за наука и технологии представи 30 ключови научни и технологични въпроса и предизвикателства за 2026 г. по време на основния форум на 28-ата си годишна среща, проведена в Пекин на 15 юли.

16.07.2026 22:15
Китай въведе правила за ограничаване на емоционалната зависимост от базирани на изкуствен интелект чатботове
Поглед към Китай

Китай въведе правила за ограничаване на емоционалната зависимост от базирани на изкуствен интелект чатботове

/Поглед.инфо/ Китай въведе в сряда нови правила, насочени към ограничаване на емоционалната зависимост от чатботове с изкуствен интелект, използвани като виртуални спътници, с което предприе нова стъпка в регулирането на бързо развиващия се сектор.

16.07.2026 22:00
Нисковъглеродният начин на живот в град Шънджън
Поглед към Китай

Нисковъглеродният начин на живот в град Шънджън

/Поглед.инфо/ В началото на лятото, в сърцето на Шънджън, мостът „Кунпън“ се вие над зелените корони като ефирна лента. Той е „живият“ коридор на града, който сменя своя облик според времето на денонощието: през деня е артерия за хората, сред буйна растителност, а с настъпването на нощта се превръща в тихо убежище за дивите обитатели на гората. Този „зелен мост“, свързващ планините Мейлин и Инху, беше завършен преди малко повече от две години. Той не просто възстанови екологичната свързаност, а превърна в реалност една красива визия – хората вървят под коридора, докато животните бродят в гората, което е съвременният почерк на Шънджън за хармонично съжителство между човека и природата.

16.07.2026 21:45
Икономическите резултати на Китай за първото полугодие носят нови възможности
Поглед към Китай

Икономическите резултати на Китай за първото полугодие носят нови възможности

/Поглед.инфо/ На 15 юли Китай публикува данните за икономическото си представяне през първото полугодие, от които става ясно, че брутният вътрешен продукт (БВП) на страната е достигнал 69,57 трилиона юана, което представлява ръст от 4,7% на годишна база, изчислен по постоянни цени, нареждайки страната сред най-бързо растящите големи икономики в света.

16.07.2026 21:30
Китай публикува правен анализ, оспорващ арбитражното решение по спора с Филипините за Южнокитайско море
Поглед към Китай

Китай публикува правен анализ, оспорващ арбитражното решение по спора с Филипините за Южнокитайско море

/Поглед.инфо/ На 16 юли Националният институт за изследвания на Южнокитайско море, Дзинанският университет, Китайският университет по океанология и Шанхайският морски университет публикуваха съвместен доклад „Правен анализ и критика на арбитражното решение по делото за Южнокитайско море – „Арбитражното решение по делото за Южнокитайско море не е международно право“.

16.07.2026 21:15
Потребителските цени в Китай ще продължат да се повишават през втората половина на годината
Поглед към Китай

Потребителските цени в Китай ще продължат да се повишават през втората половина на годината

/Поглед.инфо/ Потребителските цени в Китай ще запазят тенденцията си на умерено повишение през втората половина на годината, заяви говорителят на Държавното статистическо бюро Уан Гуанхуа на пресконференция на 15 юли.

16.07.2026 21:00
Проф. Ивайло Груев: Краят на американската хегемония: защо светът влиза в опасна епоха на безумие
Свят

Проф. Ивайло Груев: Краят на американската хегемония: защо светът влиза в опасна епоха на безумие

/Поглед.инфо/ Днес във воденото от Владимир Трифонов интервю разговаряме с политолога проф. Ивайло Груев от Университета в Отава за една от най-големите трансформации на XXI век – разпадането на еднополюсния световен ред. Защо САЩ вече трудно удържат глобалната си хегемония? Защо войните от Косово и Ирак до Украйна и Иран могат да бъдат разглеждани като „конвулсии преди многополярността“? Какво означават решенията на НАТО, възможен ли е нов голям сблъсък между Русия и Запада и защо политическите и идеологическите процеси в западните общества все повече приличат на симптоми на дълбока цивилизационна криза? Един разговор, който поставя неудобни въпроси за бъдещето на международния ред.

16.07.2026 18:30
Съветът на ЕС променя правилата за временна закрила за мъже от Украйна
Европа

Съветът на ЕС променя правилата за временна закрила за мъже от Украйна

/Поглед.инфо/ Решението на Съвета на ЕС да изисква документи за изпълнен военен дълг от пристигащите украински мъже бележи дълбока промяна в европейската политика спрямо Киев. Докато Варшава открито критикува поведението на част от мигрантите и настоява за репатриране на подлежащите на мобилизация, администрацията на Зеленски е изправена пред двоен натиск: драстичен недостиг на жива сила на фронта и изисквания на западните партньори за спешно намаляване на възрастта за наборна служба на 20 или 18 години.

16.07.2026 17:57