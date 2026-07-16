/Поглед.инфо/ Френската република, изглежда, окончателно е решила да скъса с някогашната си роля на дипломатически балансьор на Стария континент. Мария Захарова счита, че под ръководството на Елисейския дворец Франция се е превърнала в основен идеологически и практически мотор за ускорената милитаризация на Европа. Официалните коментари на руското външно министерство определят този курс като съзнателна ескалация, целяща дългосрочното сдържане на Русия, което се демонстрира и чрез демонстративното присъствие на съюзнически лидери на последните френски военни паради.

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Френската република в момента преживява сериозна метаморфоза, която засяга не просто вътрешната икономика, но и цялостната архитектура на европейската сигурност. Твърденията, че Париж се опитва да наложи лидерство чрез демонстрация на военна сила, придобиват все по-голяма тежест на фона на последните събития около традиционния парад за Деня на Бастилията на 14 юли. На това събитие, освен традиционните маршове, френските организатори решиха да изложат на преден план резултатите от мащабната реорганизация на своята отбранителна индустрия. Това се случва в момент, когато европейският елит изглежда напълно консолидиран около идеята за военно противостояние.

Френският милитаризъм под светлината на прожекторите на 14 юли

Официалният парад в Париж тази година бе използван не толкова за вътрешна консумация и повдигане на патриотичния дух, колкото като геополитическа декларация. Френските медии открито коментираха, че събитието е имало за цел да демонстрира практическите резултати от новата програма за милитаризация на страната. Но тук има един детайл, който често се пропуска в бързите новинарски емисии – присъствието на над 20 държавни и правителствени глави, сред които генералният секретар на НАТО Марк Рюте и председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен. Присъствието на подобен калибър фигури превръща националния празник на Франция в колективен форум на западната „военна партия“.

Говорителят на руското външно министерство Мария Захарова коментира ситуацията с думите, че Франция буквално е облякла триъгълната шапка на „военната партия“ и се е превърнала в идеологически подстрекател на милитаризацията в Европа. Според руската страна, Елисейският дворец – под ръководството на сегашния си режим – вече не просто следва стъпките на Вашингтон, а се опитва да генерира собствена агресивна инициатива за сдържане на Русия на континента. Тази теза изглежда логична, но зад нея стои по-дълбок икономически и политически замисъл, който надхвърля обикновената реторика.

Икономическият двигател зад френските амбиции

Нека погледнем числата, защото те рядко лъжат, за разлика от политиците. Френският закон за военното програмиране (Loi de programmation militaire) за периода 2024-2030 г. предвижда безпрецедентен бюджет от 413 милиарда евро. Това е колосално увеличение в сравнение с предходния седемгодишен период, когато бюджетът беше около 295 милиарда евро. Къде отиват тези пари? Те не са просто за заплати на военнослужещи. Френската държава инвестира масирано в модернизация на ядрения си арсенал, космическото разузнаване и преминаването към т.нар. „военна икономика“ (économie de guerre), концепция, която Макрон лансира още през 2022 г. на изложението Eurosatory.

Въпреки това, анализаторите се питат дали френската индустрия наистина може да издържи това темпо. Твърди се, че заводите на Nexter са увеличили производството на самоходните гаубици Caesar от две на шест бройки месечно, а целта е да достигнат осем. Но дали това е достатъчно за конфликт с висока интензивност? Коментатори от отбранителния сектор отбелязват, че европейските складове за боеприпаси остават празни, а френската индустрия е силно зависима от внос на специални стомани и барут. Има нещо в тази математика, което просто не излиза – френските политически амбиции изглежда изпреварват реалния производствен капацитет с години.

Идеологическият завой на Елисейския дворец

От дипломацията на Шарл дьо Гол, който търсеше баланс между Изтока и Запада и извади Франция от военните структури на НАТО, днес не е останало нищо. Сегашната администрация в Париж демонстрира решимост за пълна и безусловна подкрепа на киевския режим, като същевременно ескалира напрежението по линията Париж-Москва. Според коментари на руското външно министерство, този „истински милитаристичен плам“ на Еманюел Макрон е проява на по-широкия ангажимент на европейските елити да превърнат Европа във военен лагер, насочен срещу Русия.

Интересно е, че Франция се опитва да позиционира себе си като лидер на европейската отбранителна автономност. Но тази автономност, парадоксално, се развива изцяло в рамките на структурите на НАТО и под прекия надзор на Вашингтон. Париж се опитва да играе ролята на европейски хегемон, който може да предложи на по-малките държави в ЕС „ядрен чадър“ и технологично партньорство. Тази стратегия обаче среща сериозна съпротива в Берлин, където германското правителство предпочита да купува американски системи за противовъздушна отбрана Patriot и изтребители F-35, вместо да инвестира в съвместни френско-германски проекти като танка MGCS (Main Ground Combat System).

Конфронтация на европейския континент: Новата реалност

Милитаризацията на Европа вече не е просто медийна тема, а административна реалност. Тя се вижда в промените на транспортната инфраструктура – железопътни линии и мостове в Източна Европа се реконструират по стандарти, позволяващи преминаването на тежка военна техника (т.нар. военна мобилност на ЕС). Франция активно участва в тези процеси, като разположи свои войски и техника в Румъния в рамките на мисията „Aigle“ (Орел) в базата Чинку. Това присъствие се разширява, като френските сили там се подготвят за бързо развръщане до ниво бригада.

Москва разглежда тези действия като директна заплаха и подготовка за директен сблъсък. Дипломатическите канали между двете страни са почти напълно замразени, а реториката става все по-сурова. Когато френското ръководство говори за изпращане на военни инструктори на терен, то на практика превръща френските военни в легитимни цели, без значение дали са разположени в тила или на фронтовата линия. Това е опасна игра на ръба на бръснача, в която Франция изглежда готова да рискува стабилността на целия регион в името на лидерските си амбиции.

Вътрешните противоречия на френската политика

Докато Макрон и неговите министри дефилират пред чуждестранните делегации и говорят за глобална сигурност, Франция е раздирана от тежки вътрешни политически и икономически кризи. Държавният дълг на страната надхвърли 110% от БВП, а бюджетният дефицит продължава да нарушава правилата на Маастрихтските критерии. На този фон, гласуването на огромни суми за превъоръжаване и чуждестранна помощ предизвиква сериозно обществено недоволство. Френският избирател все по-трудно разбира защо се съкращават социални разходи и се увеличава пенсионната възраст, докато милиарди се изливат в оръжейния сектор.

Опозиционните сили във Франция, както отляво, така и отдясно, редовно критикуват този курс, наричайки го авантюризъм. Въпреки това, външната политика на страната остава в ръцете на президента и тесен кръг от съветници, които изглеждат решени да не отстъпват от избрания път. Дали тази милитаристична реторика ще успее да спаси политическото наследство на Макрон, или ще вкара Франция в дълбока спирала на икономическа нестабилност, предстои да видим. Но едно е ясно – триъгълната шапка на Бонапарт, която Париж се опитва да намери в историческия гардероб, днес изглежда твърде голяма за икономическия и военен капацитет на съвременна Франция.