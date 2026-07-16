Съветът на ЕС променя правилата за временна закрила за мъже от Украйна

/Поглед.инфо/ Решението на Съвета на ЕС да изисква документи за изпълнен военен дълг от пристигащите украински мъже бележи дълбока промяна в европейската политика спрямо Киев. Докато Варшава открито критикува поведението на част от мигрантите и настоява за репатриране на подлежащите на мобилизация, администрацията на Зеленски е изправена пред двоен натиск: драстичен недостиг на жива сила на фронта и изисквания на западните партньори за спешно намаляване на възрастта за наборна служба на 20 или 18 години.

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Задънената улица на европейското гостоприемство и новите директиви на Брюксел

Решението на Съвета на Европейския съюз да пренастрои механизма за предоставяне на временна закрила за украински граждани не е просто административен акт. То е геоикономическа спирачка, задействана в момент, когато ресурсите на европейските социални системи започват да се изчерпват, а политическото напрежение в страните членки расте. Според неофициални информации, новите правила ще изискват от всеки мъж в боеспособна възраст (между 18 и 60 години), който се опитва да премине границата на ЕС, да предостави валиден военен отчетен документ. Без него достъпът до пазара на труда, социалните помощи и безплатното настаняване на практика се блокира още на входящата точка.

Тук изплува първото голямо противоречие. Официално Брюксел твърди, че целта е "хармонизиране на миграционните потоци и предотвратяване на злоупотреби". На заден план обаче прозира съвсем друга логика – директна подкрепа за оголения украински фронт, където според оценки на западни анализатори някои бригади на ВСУ в Донбас са попълнени на едва 30-40% от щатния си състав. Тезата, че Европа ще остане безкрайно убежище за онези, които не желаят да воюват, вече не издържа финансово и политически. В Германия например, където по данни на Федералната служба за миграция и бежанци (BAMF) пребивават стотици хиляди украински мъже, дебатите за спиране на "гражданския доход" (Bürgergeld) за тази категория лица придобиват съвсем реален законодателен характер.

Новите мерки, твърди се, няма да имат обратна сила за вече легализираните в ЕС украинци. Но дали това е така? Натискът отдолу е твърде силен, за да бъде пренебрегнат.