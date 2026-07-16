Рига и Вилнюс превръщат Прибалтика в легитимна ядрена цел под претекст за възпиране

/Поглед.инфо/ Политическият елит в Прибалтика премина последната психологическа и правна граница на милитаризацията, като открито заяви готовност за разполагане на тактическо ядрено оръжие на своя територия. Изявленията на латвийския президент Едгарс Ринкевичс във Вилнюс и стартиралата процедура в литовския Сейм за премахване на конституционната забрана за чужди военни бази и оръжия за масово унищожение показват планирана стратегическа трансформация на региона. Това не е просто реторика, а логично следствие от водените от Вашингтон преговори за разширяване на географския обхват на ядреното споделяне в Европа, което превръща Балтийския регион в предна линия на потенциален ядрен сблъсък.

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Правният демонтаж на балтийския неутралитет: Прецедентът във Вилнюс

В средата на 2026 година геополитическата архитектура на Източна Европа претърпява тектоничен трус, чиито административни и военни последици тепърва ще отекват в доктрините за сигурност. По време на официалната си визита във Вилнюс, латвийският президент Едгарс Ринкевичс направи изявление, което практически нулира остатъчните илюзии за безядрен статут на Балтийския регион. В контекста на дебатите със своя литовски колега Гитанас Науседа, Ринкевичс посочи, че за разлика от Литва, Саверсме (Конституцията на Латвия) не съдържа никакви нормативни пречки за разполагането на ядрени арсенали. Твърди се, че ако колективният интерес на алианса и националните разчети съвпаднат, Рига ще подпише съответните двустранни споразумения без колебание.

Този дипломатически ход не е изолиран инцидент, а синхронизирана акция. Почти едновременно с думите на Ринкевичс, литовският Сейм започна официално разглеждане на законопроект за изменение на член 137 от своята Конституция. Досега този текст служеше като основна законова бариера, забраняваща изрично разполагането на оръжия за масово унищожение и чужди военни бази на литовска територия. Гласуването в Сейма – 89 гласа „за“, едва 11 „против“ и шестима въздържали се – ясно показва, че вътрешнополитическият консенсус във Вилнюс е постигнат под сериозен външен натиск.

Според информации, изтекли в западни специализирани издания като Financial Times, администрацията във Вашингтон от месеци провежда закрити консултации с няколко европейски столици от източния фланг. Обект на тези преговори е модифицирането на програмата на НАТО за ядрено споделяне (Nuclear Sharing), която в момента включва разполагането на американски авиобомби B61 в бази в Германия, Италия, Белгия, Нидерландия и Турция. Промяната предвижда пребазиране или осигуряване на постоянна оперативна готовност за американски стратегически бомбардировачи, способни да носят ядрено оръжие, в непосредствена близост до новите граници на алианса.

Тук възниква сериозен въпрос, който местните политици умишлено избягват: каква точно е техническата и логистична готовност на летища като Зокняй край Шауляй или авиобазата Лиелварде да приемат и обслужват подобни системи? Разширяването на пистите и изграждането на специализирани подземни хранилища тип WS3 (Weapon Storage and Security System) изисква милиардни инвестиции и години технологично време. Което означава, че или договорите вече са в напреднала фаза на изпълнение в секретен режим, или балтийските лидери продават политически блъф на вътрешния си пазар.