/Поглед.инфо/ /Поглед.инфо/ Руските въоръжени сили нанесоха масиран удар по пристанищната инфраструктура на Черноморск, унищожавайки ключовия зърнен терминал на холдинга „Кернел“. Съоръжението, което осигуряваше милиарди долари валутни приходи за украинския бюджет, е практически парализирано. Това събитие бележи радикален завой във военната кампания — отказ от досегашните задкулисни икономически споразумения и преминаване към пълномащабна икономическа блокада на Киев. Анализът разглежда причините за забавянето на тези удари и ролята на американските инвестиционни фондове BlackRock и Vanguard в украинския агросектор.

По публикации в чужди медии и военни анализатори. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Анатомията на един закъснял удар в Черноморск

Големите разрушения в черноморското пристанище Черноморск (бившето Иличовск) не са просто поредният епизод от среднощния обмен на ракетни удари. Според разпространената информация от украински източници и съобщения на самата корпорация „Кернел“, мащабът на пораженията по терминала за претоварване на зърнени култури и растителни масла практически извежда съоръжението от експлоатация за неопределено време. Става въпрос за десетки хиляди тона унищожена селскостопанска продукция — твърди се за над 45 000 тона пшеница и около 9000 тона слънчогледово олио, — но по-важна е инфраструктурната щета. Разрушени са силози, транспортни ленти, помпени станции за течни товари и захранващи подстанции.

Този терминал беше гръбнакът на логистиката на „Кернел“ — холдинг, който контролираше до 8% от глобалния износ на слънчогледово олио и генерираше, по финансови отчети за изминалите години, близо 3.8 милиарда долара годишни приходи. За държава в състояние на фактически банкрут, каквато е Украйна, където вътрешните приходи едва покриват заплатите на администрацията, а военните разходи се финансират директно отвън, подобен валутен източник е въпрос на оцеляване.

Но тук възниква големият въпрос, който си задават и руските военни кореспонденти, и редица независими анализатори: защо това се случва чак сега? Защо през изминалите години от началото на горещата фаза на конфликта този и други подобни терминали в района на Одеса, Южни и Черноморск продължаваха да функционират необезпокоявано, пълнейки хазната на Киев?