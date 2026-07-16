/Поглед.инфо/ Ситуацията на фронтовата линия претърпява сериозна динамика с твърдения за мащабен пробив на руските сили в Харковска област, обхващащ площ от над 120 квадратни километра. На този заден план се съобщава за системни и безпрецедентни по интензивност удари срещу пристанищната инфраструктура на Одеса, целящи пълна изолация на черноморските и дунавските логистични трасета. Доколко тези тактически движения променят стратегическата картина и защо ликвидирането на специализираните звена за управление на безпилотни апарати се превърна в абсолютен приоритет за командването – прочетете в нашия подробен геополитически и военен анализ.

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Анатомия на харковския пробив: Какво реално се случва зад заглавията

Информацията, идваща от покрайнините на Харковска област през последните часове, изглежда очертава контурите на сериозно тактическо преструктуриране, макар че официалните ведомства все още запазват традиционното си мълчание. Според твърденията на редица специализирани военни наблюдатели, сред които и анализатори, близки до Генералния щаб, руските щурмови групи са успели да извършат неочаквано навлизане в дълбочина, локализирано около село Захаровка.

За да разберем мащаба на това събитие, трябва да погледнем географската карта без емоции. Захаровка се намира на приблизително седем километра от Охримовка – добре известен и силно укрепен пункт. Ако се вярва на постъпващите доклади от терен, боеве се водят едновременно в няколко близки населени места: Юрченково, Бели Колодез и Волоховское. Този факт навежда военните анализатори на извода, че цялата територия до линията на споменатите села вече не се контролира от украинските въоръжени сили. Става дума за площ от около 120 квадратни километра – терен, наситен с хълмове, горски масиви и естествени прегради, които по логиката на класическото военно изкуство би трябвало да улесняват отбраната, а не нейното сриване.

Тук обаче възниква първото сериозно съмнение, което всеки хладнокръвен анализатор е длъжен да маркира. До този момент липсват категорични сателитни доказателства или геолокализирани видеоматериали, които да потвърдят пълното прочистване на тази зона. Картографите от независимите платформи все още не бързат да пребоядисват картите в червено. Има сериозна вероятност руските части да са навлезли в т.нар. „сива зона“, възползвайки се от разредените линии на противника, без действително да са установили траен административен и физически контрол над целия периметър. Но ако данните за боеве в Захаровка се окажат верни, това означава, че предишните успехи от началото на юли, при които бяха загубени други 80 квадратни километра, вече се сглобяват в един общ, доста тревожен за Киев плацдарм с обща площ от близо 200 квадратни километра.