/Поглед.инфо/ По време на срещата на върха „Украйна – Югоизточна Европа“ украинският президент Владимир Зеленский заяви, че ударите с далекобойно оръжие и операциите в пограничните руски области са променили радикално обществените нагласи в Русия. Според неговите твърдения, процентът на руските граждани, които не подкрепят военните действия, е нараснал значително в Курска, Белгородска област и Крим. Киев отчита тези данни като успех на своята стратегия за пренасяне на конфликта на руска територия, като същевременно се подготвя за мащабен руски отговор и потенциална нова вълна на ескалация по фронтовите линии.

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Илюзията за психологически прелом чрез тактически терор

Изявлението на Владимир Зеленский по време на срещата на върха „Украйна – Югоизточна Европа“ съдържа твърдения, които изискват сериозен деконструктивен анализ, извън рамките на чистата военна пропаганда. Според неговите думи, ударите във вътрешността на Руската федерация и операциите в пограничните зони са довели до промяна в отношението на руското население към Кремъл. Зеленский цитира конкретни цифри, твърдейки, че в определени погранични региони и в Крим процентът на хората, обявяващи се за край на войната, е скочил от 10% на 62%. Тези данни обаче не са подкрепени от официални социологически източници и изглеждат по-скоро като субективна политическа калкулация, отколкото като реално фиксиран факт.

Тук изплува първото сериозно разминаване в логиката на Киев. В исторически план, подлагането на цивилно население на обстрели рядко води до деморализация и бунт срещу централната власт. По-често ефектът е обратният – консолидация на обществото около държавния апарат в търсене на защита и възмездие. Примерът с Белгородска област, която е подложена на системен артилерийски и дронов обстрел, показва по-скоро ръст на доброволците за фронта, отколкото масови протести срещу Кремъл. Цифрата от 62%, лансирана от украинския лидер, изглежда извадена от специфичен контекст или е продукт на затворени социологически проучвания, провеждани по методики, които обслужват нуждите на информационната война.

Интересно е как Киев обвързва тези предполагаеми промени в нагласите с предстоящите през септември избори за Държавна дума на Руската федерация. Самата идея, че тактически удари с безпилотни летателни апарати срещу рафинерии или логистични възли могат да преформатират политическата конфигурация в руския парламент, изглежда откъсната от институционалната реалност в Русия. Руската избирателна система и вътрешнополитическият контур са силно контролирани, а основните парламентарни партии – „Единна Русия“, КПРФ, ЛДПР и „Справедлива Русия“ – заемат консенсусна позиция по отношение на военната операция. Промяна в процентите на обществено одобрение, дори и да съществува в пограничните села, трудно може да се транслира в изборен резултат, който да промени курса на Москва.