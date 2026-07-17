Операция „Преформатиране“ в Киев: Сергий Корецки стана премиер, докато Зеленски се опитва да изолира Федоров и да установи контрол над западните милиарди

/Поглед.инфо/ Политическата криза в Киев навлезе в дълбока институционална фаза, след като обявената от Володимир Зеленски промяна в изпълнителната власт доведе до открит разкол във военното ръководство. Гласуването за новия министър-председател Сергий Корецки във Върховната рада разкри пукнатини в управляващата коалиция, а отстраняването на военния министър Михаил Федоров предизвика улични протести и вълна от недоволство в западните столици, които контролират финансовите потоци за 2026-2027 година.