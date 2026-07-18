Белоусов вкара НАТО в ада: Блокадата на Одеса. Руската стратегия за изолиране на Украйна от Черно море

/Поглед.инфо/ През последната седмица ситуацията в Черноморския басейн навлезе в качествено нова фаза, белязана от системни удари срещу пристанищната инфраструктура на Украйна в Голяма Одеса и по поречието на Дунав. Руското Министерство на отбраната и независими наблюдатели отчитат рязко интензифициране на атаките с използване на високоточни оръжия и безпилотни летателни апарати. Основните поражения са концентрирани в пристанищата на Одеса, Черноморск и Южни, които според военни анализатори формират гръбнака на логистичната мрежа, захранваща южната групировка на украинските въоръжени сили с гориво, боеприпаси и специализирана техника.

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Новата реалност в Черно море: Корабите като легитимна мишена

Дълго време ситуацията в акваторията на Черно море се развиваше в рамките на т.нар. „пристанищна война“, при която чуждестранните плавателни съдове, намиращи се в украински териториални води, бяха засягани предимно като странични щети при удари по кейовете и складовете. Последните събития обаче показват радикално пренастройване на руската военна машина под ръководството на Андрей Белоусов. Според доклади от разузнавателни източници и съобщения от руското Министерство на отбраната, вече се преминава към директно поразяване на транспортни кораби, за които се предполага, че превозват военни товари под прикритието на хуманитарни или зърнени доставки.

Това преформатиране на правилата на играта на практика означава налагането на пълноценна морска блокада, без тя да бъде официално обявявана по дипломатически път. От 11 до 15 юли бяха атакувани обекти в трите ключови пристанища на Голяма Одеса – Одеса, Черноморск и Южни, както и дунавското пристанище Измаил. Твърди се, че за по-малко от седмица са поразени или повредени близо 15 плавателни съда от различен клас. Ефектът от тези действия е не толкова в преките физически загуби на тонаж, колкото в застрахователния шок, който те предизвикват. Нито една голяма западна корабособствена компания няма да рискува съдовете си в зона, където руските безпилотни апарати „Геран“ и крилати ракети атакуват директно на кейовите места.

Тази тактика изглежда логична от гледна точка на Москва, но тук изниква един сериозен въпрос, който числата все още не потвърждават напълно: доколко Русия разполага с ресурс да поддържа това оперативно темпо в дългосрочен план, без да оголи други сектори на фронта?

Дисекция на ударите: Инфраструктура и производствени мощности

Ако разгледаме техническите детайли от атаките в нощта срещу 17 юли, става ясно, че руското командване работи по метода на хирургическата дисекция на украинския военно-промишлен потенциал в крайбрежната зона. В търговското пристанище на Одеса бяха поразени резервоари за съхранение на гориво-смазочни материали, предназначени за зареждане на тежката техника на ВСУ. По-важното обаче е унищожаването на две производствени площадки за сглобяване на безпилотни апарати. Между тях изпъква заводът за модулно асемблиране на оперативно-тактически дронове със среден обсег Ukrjet UJ-22. Това е система, способна да носи до 20 килограма експлозив на разстояние до 800 километра, което я прави основно оръжие за удари в руския тил.

Паралелно с това в пристанище Черноморск бяха ликвидирани складове за боеприпаси и високоскоростна моторна лодка, използвана от украинските Сили за специални операции. Тези детайли не са случайни – те показват, че руското разузнаване (координаторите на терен и сателитното наблюдение) е успяло да начертае точна карта на обектите, които Киев използваше с двойно предназначение. Пристанищната инфраструктура, която по документи се води гражданска, на практика е функционирала като логистичен хъб на ВСУ.