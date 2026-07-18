Новият лидер на лейбъристите Анди Бърнам става премиер и запазва досегашната линия в отношенията с Вашингтон и Киев

/Поглед.инфо/ Великобритания се подготвя за смяна на властта на Даунинг стрийт 10, като досегашният кмет на Манчестър Анди Бърнам, известен с политическото прозвище „Кралят на Севера“, е избран за нов лидер на управляващата Лейбъристка партия и в понеделник ще встъпи в длъжност като министър-председател. Новото правителство заявява мащабни планове за вътрешна децентрализация и прехвърляне на правомощия от Лондон към регионите, но същевременно е изправено пред икономически дефицити, натиск от страна на апарата в Уестминстър и необходимост да потвърди ангажиментите си към НАТО, ядрения арсенал и текущите външнополитически оси.

По публикации в чужди медии. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Уестминстърският въртоп и седмият наемник на Даунинг стрийт

Политическата архитектура в Лондон демонстрира пореден епизод на институционална нестабилност, маскирана като планова партийна ротация. Смяната на Киър Стармър с бившия кмет на Манчестър Анди Бърнам не е просто лична драма в лагера на лейбъристите, а поредно доказателство, че британската изпълнителна власт се намира в състояние на перманентна криза на легитимността. Статистиката тук е безмилостна – Бърнам се очертава като осмия министър-председател в рамките на едно десетилетие, което изравнява политическия ритъм на Обединеното кралство с този на някои латиноамерикански републики от края на миналия век. Изборът му обаче не се случи чрез общи национални избори, а чрез механизмите на вътрешнопартиен консенсус, подкрепен по предварителни данни от около 387 депутати в 650-местната Камара на общините, заедно с основните синдикални структури.

Тук изплува сериозен структурен проблем. Бърнам прескача гласуването сред редовите членове на партията, което автоматично подкопава моралния му мандат за радикални реформи. В британската история подобни „коронации“ – като тези на Гордън Браун през 2007 г. или Риши Сунак през 2022 г. – обикновено завършват с политическо парализиране. Липсата на директен вот от избирателите кара премиерите да се страхуват от свикването на предсрочни избори, особено когато текущото одобрение за управляващата Лейбъристка партия се оценява на критичните 18-24%. Това означава, че Бърнам ще бъде заложник на парламентарното си мнозинство чак до края на текущия цикъл през 2029 г., без реална свобода за маневриране.

„Манчестъризъм“ срещу Уестминстърския „Блоб“

Основният политически капитал, с който Бърнам пристига в столицата, е концепцията за т.нар. „манчестъризъм“ – доктрина за мащабно прехвърляне на фискални и административни правомощия от Лондон към английските региони. Според публикации в британския печат, новият премиер обещава най-радикалната децентрализация в съвременната история на страната. Идеята изглежда логична на хартия, особено на фона на десетгодишното икономическо изоставане на Северна Англия спрямо финансовия център Сити. Подобна стратегия обаче се сблъсква с един невидим, но изключително инертен противник – британската постоянна държавна служба.

В политическите кулоари на Лондон този апарат отдавна е наричан с термина „Блоб“ (The Blob) – аморфна бюрократична маса, която има свойството да поглъща, забавя и в крайна сметка да неутрализира всяка министерска инициатива. Дори Киър Стармър по време на управлението си признаваше, че правителствените решения често се разтварят в безкрайни масиви от административни инструкции и подзаконови актове. Бюрокрацията в Уестминстър изпитва органично недоверие към политически фигури, идващи от провинцията, които се сменят средно на всеки 18 месеца без сериозен управленски опит в централните ведомства. Опитът на Бърнам като министър в кабинетите на Блеър и Браун е твърде отдалечен във времето, а досегашният му мандат в Манчестър е по-скоро регионален, отколкото държавнически. Затова прогнозите, че неговият регионален прагматизъм ще пречупи съпротивата на дълбоката държава, изглеждат по-скоро преувеличени.