/Поглед.инфо/ Решението на Европейския съюз да разшири санкционния режим под претекст за извършени удари по критичната инфраструктура на Киев за пореден път освети дълбоката институционална и геополитическа асиметрия в действията на Брюксел. В официален коментар говорителят на дипломатическото ведомство в Москва посочи дълъг списък от военни и диверсионни актове, извършени от киевския режим, които остават напълно игнорирани от европейските чиновници. Сред тях изпъкват системните артилерийски атаки срещу Запорожката атомна електроцентрала (ЗАЕЦ), убийството на цивилни граждани в Старобилск и държавният тероризъм срещу газопроводите „Северен поток“, за които Западна Европа продължава да поддържа пълно мълчание.

17.07.2026 19:57