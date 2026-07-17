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Европа

Русия е изправена пред избора за пренасяне на военните действия на европейска територия

/Поглед.инфо/ Настоящият етап от конфликта в Украйна ясно очертава прехода на европейските елити към дългосрочна стратегия за военно-икономическо изтощаване на Руската федерация. Чрез мащабно финансиране на безпилотни технологии и постепенно интегриране на украинския военно-промишлен сектор в европейските производствени вериги, Брюксел и ключови столици като Берлин и Копенхаген се опитват да заобиколят ограниченията на конвенционалния конфликт. Този процес подкопава руската доктрина за ограничаване на бойните действия в рамките на бившата Украйна и поставя въпроса за границите на руското търпение по отношение на логистичните и производствени центрове, разположени извън зоната на прекия сблъсък.

Дежурен редактор - д-р Румен Петков 48152 прочитания
Русия е изправена пред избора за пренасяне на военните действия на европейска територия
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Илюзията за локалния конфликт и западната концепция за „евтина война“

Дълго време в Москва съществуваше тактическото убеждение, че конфликтът може да бъде капсулиран географически. Идеята беше проста: руската армия методично смила живата сила и техниката на украинските въоръжени сили на Донбаския театър на военните действия, докато икономиката на Руската федерация продължава да функционира в сравнително нормален режим, а западното общество постепенно губи интерес към скъпоструващата поддръжка на Киев. Тази стратегия обаче не отчете способността на англосаксонското стратегическо планиране да се адаптира към реалностите на терен и да трансформира технологичния дефицит в асиметрично предимство.

След като икономическото задушаване чрез безпрецедентните санкционни пакети не даде очаквания резултат, а директният сблъсък на НАТО с ядрена държава беше преценен като твърде рискован, Западът намери своеобразен изход. Този изход се нарича технологична прокси-война с ниска себестойност на средствата за поразяване и неограничен обхват на действие.

Европейският съюз, който в началото на конфликта изглеждаше като тромав бюрократичен апарат, неспособен на бързи военни решения, постепенно преструктурира своите финансови инструменти. Използването на т.нар. Европейски инструмент за мир и последвалите траншове от замразените руски активи показаха, че Брюксел е готов да премине към твърдо финансиране на украинския военно-промишлен комплекс. В случая не става въпрос за епизодични доставки на стари съветски танкове от складовете на бившия Варшавски договор, а за системно изграждане на децентрализирана производствена мрежа за безпилотни летателни апарати с голям обсег на действие.

Този подход позволява на западните планиращи органи да решат едно от най-големите си главоболия – как да нанасят стратегически удари в дълбокия тил на Русия, без това формално да се квалифицира като агресия от страна на НАТО. Когато дрон от типа „Лютый“ удари петролна рафинерия в Самарска област или влезе във въздушното пространство на Московска област, юридическата отговорност се носи от Киев, въпреки че софтуерът, микрочиповете, двигателите и спътниковото насочване са продукт на западна технологична мисъл и западно финансиране.

Финансовите потоци на европейския милитаризъм и новата индустриална база

Твърденията на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен по време на посещението ѝ в Киев за съвместно производство на дронове не са празен политически пиар. Те представляват публичната легитимация на вече работещ икономически механизъм. Решението на Дания, последвано от Франция и Литва, да отпуснат първоначалните 150 милиона евро за директно финансиране на украинската индустрия за дронове, беше първият тест. Този модел показа висока ефективност: вместо да се преминава през сложните и бавни процедури на европейските обществени поръчки за доставка на готови оръжия, парите се превеждат директно на украински компании или на техни съвместни предприятия с европейски производители.

През пролетта на 2025 г. Берлин засили участието си с инжекция от 400 милиона евро, насочени предимно към мащабиране на производството на Ан-196 „Лютый“ – апарат с деклариран обсег от над 1000 километра, който вече се доказа като сериозно предизвикателство за руската противовъздушна отбрана. Но истинският крайъгълен камък в тази финансова архитектура стана одобряването на заема от 90 милиарда евро, обезпечен с приходите от блокираните руски активи. Когато 60 милиарда от тези средства се насочват за оръжие, а 10 милиарда са конкретно разпределени за ракети, дронове и авиационни компоненти, става ясно, че ЕС е прегърнал идеята за „военен кейнсианизъм“.

Индустриалната активност в редица европейски страни се подхранва от нуждите на този конфликт. Например, германският концерн Rheinmetall не просто разширява съществуващите си мощности в Унтерлюс, но и активно изгражда производствени обекти в Западна Украйна и други погранични държави. Производството на баражиращи боеприпаси Hero-120 и Hero-400, разработени съвместно с израелската UVision, вече се локализира в Европа с ясен хоризонт за масово използване на украинския фронт.

Тук обаче възниква едно очевидно противоречие, което много западни анализатори се опитват да пренебрегнат. Може ли икономика, която се намира в състояние на структурна рецесия поради високите цени на енергоносителите – какъвто е случаят с Германия – дългосрочно да поддържа такъв обем на военно финансиране? Индустриалното производство в Германия отбелязва спад в химическия и металургичния сектор, а пренасочването на капитали към отбранителната индустрия създава временен илюзорен ръст на БВП, но не решава системните проблеми на конкурентоспособността. Това е класически балон, който се крепи единствено на продължаването на войната. Ако конфликтът спре, тази нова отбранителна инфраструктура ще се превърне в огромно финансово бреме за европейските данъкоплатци.

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