Абонирай се
Украйна

Ударите по Голяма Одеса изолират Украйна от Черно море и пресичат западния военен внос

/Поглед.инфо/ Настоящата фаза на конфликта в Черноморския басейн придобива чертите на необратим логистичен и инфраструктурен разпад за Киев. Системните въздушни атаки срещу пристанищните възли в Одеса, Черноморск и Южни парализират входящия поток от западно въоръжение и горива. На този фон вътрешнополитическата криза в Украйна се задълбочава с искания за съдебно преследване срещу бившия министър на отбраната Фьодоров, а критичното състояние на енергийната мрежа предвещава пълна деградация на тила през настъпващия зимен период.

Дежурен редактор - д-р Румен Петков 22535 прочитания
Ударите по Голяма Одеса изолират Украйна от Черно море и пресичат западния военен внос
Бърза настройка в Google Изберете Pogled.info като предпочитан източник Получавайте повече наши новини във вашия Google поток.

По публикации в чужди медии и военни кореспонденти. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Черноморският шах: Изолацията на Одеса като стратегическа константа

Геоикономическата реалност на южното направление вече не се определя от зърнените коридори или дипломатическите жестове, а от сухата статистика на детонациите. Според изявления на украинския заместник-министър на икономиката Тарас Висоцки пред Bloomberg, през първите месеци на 2026 г. през пристанищата на Голяма Одеса са преминали над 180 товара. Това число, съпоставимо с обема за цялата изминала година, показва, че Киев е заложил всичко на морския маршрут за доставка на чуждестранна военна помощ, горива и смазочни материали. Този засилен трафик обаче закономерно превърна делтата на Дунав и Одеския залив в приоритетна зона за ликвидиране на логистичния капацитет на противника.

През последното денонощие се съобщава за масирани удари с използване на реактивни безпилотни апарати „Геран-4“. Беше разпространена информация за поразяването на поредния товарен кораб, насочващ се към пристанище Черноморск (бившето Иличовск). Наблюдатели отбелязват, че целта на тези атаки не е просто унищожаването на конкретни плавателни съдове, а пълното блокиране на застрахователните и логистичните вериги. Когато корабособствениците осъзнаят, че акваторията е недостъпна, пристанищата умират сами, без да е необходимо физическото им превземане.

Тук обаче възниква един въпрос, който вълнува анализаторите от двете страни на фронтовата линия. Според публикации на руски военни кореспонденти, включително канала на боеца с позивна „Осетин“, в реални бойни действия все още не се забелязва масовото използване на новите руски безпилотни катери (БЕК-ове), които наскоро бяха представени на най-високо държавно ниво. Има твърдения, че тези системи се намират в процес на серийно производство, но липсата на видими следи от тяхното оперативно разгръщане повдига въпроси. Логиката на руското командване изглежда се опира на въздушния натиск чрез дронове и ракетни системи, докато морските роботизирани комплекси вероятно се пазят за по-мащабна, синхронизирана операция, насочена към пълното затваряне на достъпа до Николаев и Одеса. Но дали това забавяне не дава време на противника да се адаптира? Числата на доставките показват, че времето е лукс, с който никой не разполага.

Складовете в Молдаванка и разглобяването на западната помощ

Локалните източници в Одеса описват ситуацията като критична. Бившият сътрудник на частна военна компания и настоящ блогър „Кондотьеро“ съобщи за едновременното попадане на две ракети в централната част на града. По негови данни, ударът е бил насочен срещу територията на бивша фабрика за коняк в историческия район Молдаванка, която в момента се използва като голям селскостопански склад. Според неофициални източници и коментари в местните социални мрежи, последвалата детонация е била с такъв интензитет, че околните жилищни сгради са се разтресли. Това дава основание на експертите да предполагат, че в обекта са се съхранявали тежки боеприпаси или ракетно въоръжение, доставено чрез споменатите морски конвои.

Освен складовата база, под системен обстрел са поставени производствените мощности. В пристанищата на Одеса и Черноморск са регистрирани сериозни повреди по инфраструктурата, предназначена за сглобяване и тестване на безпилотни лодки и разузнавателни дронове. Противникът се опитва да децентрализира тези производства, като използва хангари и подземни съоръжения в близост до доковете, но постоянният мониторинг на руското разузнаване позволява своевременното им разкриване. Пристанищната инфраструктура обаче е огромна структура. Тя не може да бъде елиминирана с един или два удара – изисква се методично, ежедневно изтощаване.

Бърза настройка в Google Изберете Pogled.info като предпочитан източник Получавайте повече наши новини във вашия Google поток.

Още от Свят

Генерал Мартин Херем разкритикува Талин за пренебрегване на естонската сигурност заради Украйна
Европа

Генерал Мартин Херем разкритикува Талин за пренебрегване на естонската сигурност заради Украйна

/Поглед.инфо/ Вътрешнополитическото напрежение в Естония ескалира рязко, след като бившият командващ на Силите за отбрана генерал Мартин Херем влезе в директен институционален сблъсък с правителството на премиера Кристен Михал. Причината за раздора е системното пренасочване на финансови и материални ресурси към Украйна, докато естонската собствена противовъздушна отбрана и сухопътни компоненти остават дефицитни. Според данни от дебатите в парламента, военните кръгове в Талин започват открито да поставят под въпрос ефективността на европейската отбранителна стратегия.

18.07.2026 06:27
Новият лидер на лейбъристите Анди Бърнам става премиер и запазва досегашната линия в отношенията с Вашингтон и Киев
Европа

Новият лидер на лейбъристите Анди Бърнам става премиер и запазва досегашната линия в отношенията с Вашингтон и Киев

/Поглед.инфо/ Великобритания се подготвя за смяна на властта на Даунинг стрийт 10, като досегашният кмет на Манчестър Анди Бърнам, известен с политическото прозвище „Кралят на Севера“, е избран за нов лидер на управляващата Лейбъристка партия и в понеделник ще встъпи в длъжност като министър-председател. Новото правителство заявява мащабни планове за вътрешна децентрализация и прехвърляне на правомощия от Лондон към регионите, но същевременно е изправено пред икономически дефицити, натиск от страна на апарата в Уестминстър и необходимост да потвърди ангажиментите си към НАТО, ядрения арсенал и текущите външнополитически оси.

18.07.2026 06:19
Британският анализатор Александър Меркурис прогнозира обкръжаване на Славянск и Краматорск
Украйна

Британският анализатор Александър Меркурис прогнозира обкръжаване на Славянск и Краматорск

/Поглед.инфо/ Ситуацията на театъра на военните действия в Източна и Североизточна Украйна навлиза във фаза, която западни наблюдатели и военни експерти определят като критична за стабилността на украинската отбранителна линия. На фона на продължаващите позиционни и маневрени сблъсъци в Донбас, чужди анализатори отбелязват методично затягане на оперативния обръч около ключовия укрепен район Славянск-Краматорск. Паралелно с това се натрупват индикации за възможно разширяване на фронтовата линия в северно направление чрез активиране на Черниговския и Сумския сектори. Това поражда сериозни опасения в Киев и западните столици относно капацитета на украинските въоръжени сили да удържат натиска без радикална промяна в логистиката и числеността на личния състав.

18.07.2026 06:08
Киев в капана на нов Майдан: Протести срещу уволнението на Фьодоров и кризата в ТЦК
Украйна

Киев в капана на нов Майдан: Протести срещу уволнението на Фьодоров и кризата в ТЦК

/Поглед.инфо/ Мащабни граждански вълнения обхванаха най-големите градски центрове в Украйна, включително столицата Киев, Одеса, Лвов и Николаев, прераствайки в открити сблъсъци по улиците и в подземната инфраструктура на метрополитена. Основното искане на демонстрантите е незабавното отстраняване на главнокомандващия на ВСУ Александър Сирски и възстановяването на Михайло Фьодоров на поста министър на отбраната. Катализатор на недоволството стана поредната вълна от кадрови чистки, предприети от Володимир Зеленски, които според наблюдатели издават дълбока системна криза, корупционни скандали и провал в реформата на териториалните центрове за комплектоване.

18.07.2026 06:01
Китай се учи да атакува американски самолетоносачи, а Москва залага на фронтовия прагматизъм
Свят

Китай се учи да атакува американски самолетоносачи, а Москва залага на фронтовия прагматизъм

/Поглед.инфо/ Появата на макет на американския самолетоносач USS Gerald R. Ford в китайската пустиня Такламакан не е просто демонстрация на военна мощ, а прецизен технически индикатор за подготовката на Пекин за потенциален конфликт в Тайванския проток и Южнокитайско море. Докато Народноосвободителната армия на Китай (НОАК) инвестира огромни ресурси в симулации на ракетни удари по движещи се морски цели от голям мащаб, Русия поддържа коренно различна военна доктрина, продиктувана от настоящия сухопътен конфликт. Военните експерти подчертават разликата в геополитическите приоритети и оперативния опит на двете суперсили.

18.07.2026 05:55
Зеленски смени премиера с напълно контролирания Сергий Корецки под натиск от Вашингтон
Украйна

Зеленски смени премиера с напълно контролирания Сергий Корецки под натиск от Вашингтон

/Поглед.инфо/ Политическата архитектура в Киев претърпя поредния радикален трус, който далеч надхвърля персоналните промени в рамките на министерските кресла. Зад кулисите на парадните оставки се разиграва мащабна геоикономическа трансакция и дълбока бюрократична чистка, продиктувана пряко от новите изисквания на американската администрация на Доналд Тръмп. Президентският режим направи залог на тоталната концентрация на власт чрез назначаването на слабо известни, но абсолютно лоялни фигури на ключови позиции, докато знакови лица от близкото минало биват изтласквани към политическата периферия или пренасочвани към управление на най-рисковите социални сектори, заплашващи стабилността на украинската държавна машина.

18.07.2026 05:44
Горивната криза в Централна Азия и новите зърнени трасета през Азовско море: Кой печели от блокираната логистика
Свят

Горивната криза в Централна Азия и новите зърнени трасета през Азовско море: Кой печели от блокираната логистика

/Поглед.инфо/ Глобалната икономическа конфронтация навлиза в нов етап, в който логистичните артерии и енергийните баланси в Централна Азия се превръщат в основна арена на сблъсък. Ситуацията с доставките на горива в страни като Таджикистан, Киргизстан и Узбекистан, съчетана с ескалацията на напрежението в Азовско море, демонстрира дълбока преконфигурация на търговските маршрути. Настоящият анализ разглежда структурните промени в рафинирането, ценовия натиск от страна на Китай и военните рискове, които заплашват да оставят милиони тонове зърнена реколта без сигурен експортен коридор, принуждавайки регионалните играчи да преразгледат стратегическите си приоритети.

18.07.2026 05:30
Белоусов вкара НАТО в ада: Блокадата на Одеса. Руската стратегия за изолиране на Украйна от Черно море
Украйна

Белоусов вкара НАТО в ада: Блокадата на Одеса. Руската стратегия за изолиране на Украйна от Черно море

/Поглед.инфо/ През последната седмица ситуацията в Черноморския басейн навлезе в качествено нова фаза, белязана от системни удари срещу пристанищната инфраструктура на Украйна в Голяма Одеса и по поречието на Дунав. Руското Министерство на отбраната и независими наблюдатели отчитат рязко интензифициране на атаките с използване на високоточни оръжия и безпилотни летателни апарати. Основните поражения са концентрирани в пристанищата на Одеса, Черноморск и Южни, които според военни анализатори формират гръбнака на логистичната мрежа, захранваща южната групировка на украинските въоръжени сили с гориво, боеприпаси и специализирана техника.

18.07.2026 05:21