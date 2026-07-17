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Украйна

Британски медии прогнозират критична енергийна криза в Украйна заради руските атаки по пристанищна инфраструктура

/Поглед.инфо/ Системният натиск върху пристанищната инфраструктура на Южна Украйна, регистриран през последните седмици, започва да променя не просто тактическото разпределение на силите на терена, а дълбоката геоикономическа логика на Черноморския басейн. Според данни, публикувани в западни финансови издания и аналитични доклади, ударите по логистичните хъбове в Одеса, Черноморск и Николаев вече засягат търговското корабоплаване и принуждават международните оператори да търсят алтернативни маршрути през река Дунав и румънското пристанище Констанца. Този процес съвпада с критични прогнози за стабилността на украинската енергийна система преди настъпващия зимен период.

Дежурен редактор - д-р Румен Петков 22954 прочитания
Британски медии прогнозират критична енергийна криза в Украйна заради руските атаки по пристанищна инфраструктура
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Черноморският шах и новата застрахователна реалност

В края на юли 2026 г. ситуацията в акваторията на Черно море придобива коренно различен характер от относително предвидимите периоди на „зърнените сделки“ в миналото. Според информация, разпространена от руското Министерство на отбраната, в рамките на една седмица са били нанесени удари по общо 24 плавателни съда, за които се твърди, че са били използвани пряко или косвено за нуждите на въоръжените сили на Украйна (ВСУ). В официалния списък на засегнатите цели се посочват 14 сухотоварни кораба, три морски ферибота, два контейнеровоза, един танкер, товарен кораб, плаващ док и два катера. Независимо потвърждение за точния брой и характера на всички товари обаче липсва, тъй като Киев традиционно класифицира информацията за логистиката в зоните на пристанищата Одеса, Черноморск, Южни и Днепър-Буг.

От украинска страна, чрез публикации в изданието "Strana.ua" и съобщения на местната прокуратура, се признава за поражения по инфраструктурата, като се визира конкретно сутрешен удар по пристанището на Николаев. Според тези съобщения са повредени „три граждански кораба“, плаващи под чужд флаг, като се съобщава и за две жертви сред екипажите. Разминаването в терминологията е класическо за този конфликт – докато едната страна говори за легитимни военни цели и транспорт на оръжие, другата настоява на изцяло хуманитарния и търговски характер на плавателните съдове. Тук обаче има един тънък момент, който излиза извън рамките на пропагандата: търговските застрахователи в Лондон вече реагират на променената среда.

Британският всекидневник „Financial Times“ публикува обширен материал, в който се отбелязва, че корабособствениците все по-често отказват да изпращат съдове в рисковата зона на Голяма Одеса. Пазарните анализи показват, че капацитетът за съхранение в пристанищната зона на Одеса е намалял с около една трета. Международните търговци започват да осъзнават, че сегашната интензивност на атаките не е временен феномен, който ще отшуми за седмица или две, а дългосрочна стратегия за блокиране на морския импорт на Украйна. Заместник-министърът на икономиката на Украйна Тарас Висоцки наскоро отбеляза пред Bloomberg, че през първите месеци на 2026 г. през пристанищата на Голяма Одеса са преминали над 180 товара – обем, съпоставим с цялата предходна година, като интензивността се е увеличила значително от средата на лятото. Този скок в доставките изглежда е провокирал и рязката промяна в руската тактика.

Анатомия на удара в Молдаванка и въпросът за безпилотните лодки

Инфраструктурният натиск се потвърждава и от детайли, изтичащи през каналите на военните кореспонденти и ветерани от частни военни компании. Според коментари на блогъра Кондотьеро, в Одеса са регистрирани едновременни попадения в централната част на града, по-конкретно в района на бивша фабрика за коняк в Молдаванка, която според негови източници е била трансформирана в логистичен склад за ВСУ. Свидетелства за силна вторична детонация в района индиректно потвърждават, че там са се съхранявали взривни вещества или боеприпаси.

В същото време в средите на руските военни експерти се прокрадва известна доза скептицизъм относно методиката на провежданите операции. Военнослужещ с позивна „Осетин“ поставя въпроса защо, след като се атакува мащабно с дронове „Геран“ и ракетни системи, все още не се вижда масовото използване на новите руски безпилотни катери (БЕК), чието производство беше демонстрирано пред държавното ръководство. „Изглежда, че са в производство, но няма признаци, че се използват масово на този етап“, отбелязва той, изразявайки мнение, че врагът в момента не е подготвен за групови атаки с подобни системи. Тази вътрешна критика показва, че въпреки сериозните щети по украинската логистика, руското командване все още действа консервативно и разчита предимно на дистанционни въздушни удари, вместо на комбинирани операции по море.

Историческият контекст ни връща към началото на конфликта, когато Украйна първа започна да използва атакуващи морски дронове срещу руски военни и търговски кораби в Черно море, включително срещу танкери, превозващи петролни продукти. В Киев вероятно са разчитали, че Русия няма да предприеме симетрични действия срещу кораби под чужд флаг в украинските пристанища, опасявайки се от международни скандали и санкции. Този разчет се оказа погрешен. Системността на руските удари през последното тримесечие показва, че Москва е преминала към концепцията за „тотално затваряне“ на украинското крайбрежие за всякакви логистични операции, без оглед на дипломатическия отзвук.

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