Нобеловият лауреат по химия Омар Яги: Постиженията на Китай в областта на изкуствения интелект съвсем не са случайни

/Поглед.инфо/ В ексклузивно интервю за Китайската медийна група носителят на Нобеловата награда за химия за 2025 г. и почетен професор в университета Цинхуа Омар Яги даде висока оценка на постиженията на Китай в развитието на изкуствения интелект. По думите му страната е постигнала изключително бърз напредък в множество научно-технологични области, като изкуственият интелект е един от най-ярките примери. Той подчерта, че тези успехи в никакъв случай не са случайни.

Омар Яги посочи, че развитието на Китай е впечатляващо. Всяка година страната подготвя значително повече специалисти в областите на науката, технологиите, инженерството и математиката (STEM) в сравнение с която и да е друга държава. Благодарение на това Китай отбелязва бърз напредък в почти всички високотехнологични сфери и заема водещи позиции в редица направления на изкуствения интелект. Според него този успех се дължи на дългосрочните и последователни инвестиции в научните изследвания, които дават възможност на учените да разработват и реализират нови идеи. Тези инвестиции осигуряват на младите изследователи повече ресурси и възможности за научна работа, както и широка платформа за реализиране на техния потенциал. Сред всички области, в които Китай постига пробиви, изкуственият интелект е най-показателният пример.

През юли тази година Омар Яги напусна преподавателската си позиция в Калифорнийския университет в Бъркли и официално се присъедини към университета Цинхуа. Той заяви, че още по време на работата си в САЩ китайските студенти винаги са го вдъхновявали. Той изяви силен интерес да работи още по-тясно с млади китайски таланти и заедно с тях да развива научни изследвания.