Александър Симов: Радев каза „НЕ“ на войната – кой обърна България само ден по-късно?

/Поглед.инфо/ Кой всъщност определя външната политика на България? В разговор с журналиста и политика Александър Симов поставяме един въпрос, който новата власт вече не може да заобикаля: как е възможно премиерът Румен Радев да заяви, че България няма да участва в „Коалицията на желаещите“, а само ден по-късно страната ни да се окаже свързана с декларация от Киев, чиито позиции очевидно се разминават с тази линия? Говорим за опасния разрив между заявената политика на правителството и действията на Министерството на външните работи, за историческия спомен от участието на България в предишната „Коалиция на желаещите“ в Ирак, за цената на безусловното следване на европейската конфронтация с Русия и за въпроса дали българската държава изобщо разполага със собствен външнополитически суверенитет.