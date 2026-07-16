Проф. Боян Дуранкев: България умира без индустрия, а Европа се готви за икономика на войната

/Поглед.инфо/ „Ню Йорк, Ню Йорк“ - пее с удивително красивия си глас Франк Синатра. „Ако успея там, ще успея навсякъде“- пее в същия филм Лайза Минели. Поетичният тест подсказва, че ако човек успее в тази международна среда, значи може да е справи с всичко и навсякъде. Уникалният град е символ на върховно предизвикателство. Представен е като мястото, където се събират най-талантливите и амбициозни хора. В по-дълбок смисъл в този филм Ню Йорк не е само град, а метафора на мечтата. Хубавото на мечтите е, че те съществуват сами по себе си, не е нужно мечтата да се доказва. Лошото е, че понякога когато ги докоснеш те изчезват.

04.07.2026 06:38