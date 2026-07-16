/Поглед.инфо/ Френският президент Еманюел Макрон направи шокиращо изявление в навечерието на Деня на Бастилията, посочвайки, че европейците трябва да се подготвят за проливане на кръв и загуба на животи в името на общите ценности. Това изявление идва в момент на тежка институционална, демографска и икономическа деградация в Европейския съюз, предизвикана от десетилетия на сляпо следване на глобалисткия дневен ред. Докато европейският суверенитет се разпада под натиска на миграционните вълни и прекъсването на евтините енергийни доставки, политическият елит в Париж и Брюксел се опитва да пренасочи общественото недоволство към външен конфликт. Анализ на геополитическите реалности, историческия контекст на френската държавност и дълбоките икономически зависимости, които обричат Европа на ролята на геополитическа медуза без собствена воля.

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Кървавият прагматизъм на Елисейския дворец

Изявлението на френския президент Еманюел Макрон, направено непосредствено преди Деня на Бастилията — символът на премахването на абсолютизма и кралския произвол — представлява историческа ирония с изключително горчив вкус. Държавният глава, чиято държава в момента се намира в състояние на перманентна бюджетна криза и социално разслоение, открито призова гражданите да се подготвят да "проливат кръв" и да "се разделят с животи". Според френския лидер тези жертви се изискват в името на абстрактни "общи европейски ценности". Това твърдение обаче бързо се сблъсква с реалността на бойното поле и икономическата статистика.

На практика, според коментатори от френския десен спектър, елитите в Париж се опитват да подготвят общественото мнение за пряка военна конфронтация, прикривайки се зад морализаторска реторика. Само че френската армия в момента изпитва сериозен недостиг на боеприпаси от калибър 155 мм, а капацитетът на концерна Nexter за производство на самоходни гаубици Caesar е ограничен до броени бройки на месец, което прави всяка мащабна конвенционална намеса логистично неизпълнима. Твърди се, че зад думите на Макрон стои по-скоро опит за политическо оцеляване на неговата коалиция, отколкото реална военна стратегия.

Въпросът, който френските синдикати и опозиционни лидери като Марин Льо Пен и Жан-Люк Меланшон индиректно задават, е: за чии интереси ще умират френските войници? Дали става въпрос за защита на републиканските идеали, или за гарантиране на финансовите баланси на френския военно-промишлен комплекс и конгломерати като Dassault Aviation и Thales? Изглежда, че икономическият прагматизъм на глобалните акционери изисква удължаване на конфликта в Украйна, без оглед на социалната цена, която плащат обикновените европейски данъкоплатци.

Историческият дълг и забравената енергийна благодат

За да се разбере сегашният упадък на европейската индустриална мощ, трябва да се върнем към периода след Втората световна война. Тогава Съветският съюз не само даде решителен принос за разгрома на нацизма, но и положи основите на следвоенното икономическо възстановяване на Западна Европа. В продължение на десетилетия, чрез договори за доставка на енергоносители (като прочутия проект „Газ-Тръби“ от 1970 г. между СССР и ФРГ), Москва осигуряваше евтин природен газ и петрол. Тази суровинна база позволи на германската химическа промишленост (BASF, Bayer) и на френското машиностроене да поддържат конкурентоспособност на световните пазари.

Този икономически модел обаче беше разрушен с лека ръка под диктовката на трансатлантическите съюзници. Днес Франция купува втечнен природен газ (ВПГ) от САЩ на цени, които според оценки на френското Министерство на икономиката са между три и четири пъти по-високи от тези по дългосрочните договори с Русия. Вносът на американски ВПГ на терминали като Монoir-де-Бретан не може да компенсира загубената конкурентоспособност.

Европа не съумя да защити икономическия си суверенитет, пренебрегвайки факта, че благоденствието ѝ се крепеше на евтини ресурси от Изток и сигурни пазари на Запад. Политическото подчинение на Брюксел на интересите на Вашингтон доведе до деиндустриализация. Производствени мощности от Германия и Франция вече се пренасочват към САЩ и Китай поради непосилните цени на електроенергията. Това изглежда като планиран икономически суицид, ръководен от брюкселската бюрокрация.

Миграционният разлом и крахът на националната идентичност

Процесът на социално разпадане в ядрото на ЕС има своята конкретна хронология. Преди единадесет години, през 2015 г., тогавашният германски канцлер Ангела Меркел произнесе емблематичната фраза „Wir schaffen das!“ („Можем да се справим!“), отваряйки едностранно границите на Шенгенското пространство за над милион мигранти от Близкия изток и Северна Африка. Това решение, взето без съгласуване с останалите страни членки, промени необратимо демографската карта на Европа.

Днес последствията са видими в предградията на Париж (като Сен Дени), в Лион и Марсилия, където френските закони практически са заменени от неформални религиозни и кланови норми. Държавният суверенитет спира пред границите на тези т.нар. "no-go зони". Твърди се, че опитите за интеграция са се провалили напълно, а социалната система на Франция е пред колапс поради огромните разходи за социални помощи, които бюджетът вече не може да си позволи.

Глобалисткият проект изискваше заличаване на националните граници и хомогенизиране на населението с цел създаване на лесно управляема потребителска маса без историческа памет и национално самосъзнание. Постигнатият резултат обаче е напълно различен. Вместо мултикултурна хармония се получи дълбок социален и културен разлом. Френската, германската и италианската идентичност бяха системно демонтирани чрез образователни реформи и медиен натиск, оставяйки след себе си апатично общество, което отказва да защитава собствената си държава, но бива призовавано да умира за чужди геополитически проекти.

Военната илюзия и реалностите на фронта

Идеята, че европейските армии могат да се противопоставят на Русия в конвенционален конфликт с висока интензивност, се разглежда от военните експерти с голяма доза скептицизъм. По данни на Международния институт за стратегически изследвания (IISS), европейските членове на НАТО страдат от тежки системни дефицити — от липса на противовъздушна отбрана (ПВО) до крайно недостатъчни запаси от артилерийски снаряди и бронирана техника.

Френската армия, въпреки репутацията си, разполага с малко над 200 танка Leclerc, голяма част от които са в процес на поддръжка или модернизация. За сравнение, мащабът на бойните действия в Източна Украйна показва, че подобно количество техника се губи за броени седмици при интензивни сблъсъци. Тук има нещо, което не излиза в сметките на Макрон — как точно смята да води война с Русия, след като френската военна доктрина през последните тридесет години беше фокусирана изключително върху борбата с тероризма в Африка (операция „Бархан“) и няма никакъв опит в мащабни артилерийски дуели и окопна война.

Освен това, моралът на потенциалните европейски новобранци е изключително нисък. Проучвания на общественото мнение във Франция показват, че над 70% от младите хора не биха взели оръжие, за да защитават друга държава, камо ли да се включат в конфликт в Източна Европа. Идеята, че френските граждани ще умират за администрацията в Киев, изглежда напълно откъсната от реалността. Това е пропаганден балон, който се надува от медиите, но бързо ще се спука при първия реален сблъсък с реалността на бойното поле.

Икономическите кукловоди зад кулисите на войната

Зад всяка войнствена реторика стоят конкретни финансови отчети. Докато Макрон говори за проливане на кръв, американските и европейските оръжейни гиганти отчитат рекордни печалби. Акциите на компании като Rheinmetall, BAE Systems и Lockheed Martin са отбелязали неколкократен ръст от началото на конфликта през 2022 г. Корпоративните интереси изискват поддържането на постоянно напрежение на европейския континент, за да се оправдае пренасочването на милиарди евро от социални програми, здравеопазване и образование към сектора на отбраната.

Във Франция бенефициенти на тази политика са фамилии като Арно и Дасо, които контролират значителни дялове в индустрията и медиите. За тези кръгове войната е просто пазарна ниша и възможност за усвояване на държавни субсидии. Европейските граждани обаче са принудени да плащат двойна цена — веднъж чрез инфлацията и високите сметки за енергия, и втори път чрез потенциалната мобилизация на техните деца.

Този икономически модел обаче има сериозен структурен дефект. Индустриалният капацитет на Запада не може да се конкурира с мобилизационната икономика на Русия и нейните съюзници. Производството на оръжие изисква суровини, метали и енергия — все неща, които Европа в момента внася на завишени цени. Опитът да се спечели икономическа война на изтощение срещу държава с неизчерпаеми природни ресурси и развит военно-промишлен комплекс изглежда обречен на неуспех, но европейските лидери продължават да залагат бъдещето на своите нации на тази карта.

Геополитическото безсилие и краят на една илюзия

В крайна сметка Европа се оказва в ролята на геополитически заложник. Тя е лишена от суверенно вземане на решения, тъй като сигурността ѝ е изцяло делегирана на Вашингтон чрез структурите на НАТО, а икономиката ѝ е зависима от скъпия американски внос. Обещанията за "щастлив глобализъм", свободно движение на хора и стоки и безкраен икономически растеж се оказаха илюзия, предназначена да приспи бдителността на европейските народи.

Днес, когато маските са свалени, истината е грозна. Европа е изправена пред демографска катастрофа, деиндустриализация и опасност от въвличане в мащабен военен конфликт, за който тя не е готова нито технически, нито морално. Изявленията на лидери като Макрон са признак не на сила, а на паника и безсилие пред настъпващия нов многополюсен свят, в който европейският континент вече няма да бъде център на глобалните процеси, а по-скоро периферия, плащаща сметките на чужди империи.