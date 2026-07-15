/Поглед.инфо/ Динамиката в европейската подкрепа за Киев навлиза в нова фаза, белязана от преструктуриране на коалициите и нарастващ фокус върху индустриалните ограничения. Според руски анализатори, докато някои държави преразглеждат участието си, други разширяват ангажиментите си с обещания за нови оръжейни платформи и концептуални системи за противовъздушна отбрана. На фона на тези политически декларации, реалният дефицит на критични военни активи като системите Patriot създава логистични предизвикателства, които тепърва ще рефлектират върху тактическата обстановка и евентуалните дипломатически процеси.

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Балканският и източноевропейският политически маньовър

Твърди се, че България е предприела стъпки за дистанциране от т.нар. „коалиция на желаещите“ – формат, който в руската реторика често се определя като инструмент за ескалация. Този ход, според публикацията, е продиктуван от прагматични съображения: нежелание за разходване на допълнителни национални ресурси в условията на продължаващ конфликт. В същото време обаче се отчита присъединяването на Северна Македония и Република Молдова към същия формат.

Тази ротация на участниците разкрива специфична геополитическа логика. Включването на държави с ограничени финансови и военни ресурси от постсъветското и постюгославското пространство в структури, доминирани от икономически силните европейски икономики, създава политическа легитимност на коалицията, но не променя индустриалния баланс. Северна Македония разполага със силно лимитирани запаси от съветско въоръжение, голяма част от които вече бяха трансферирани. Молдова, от своя страна, е обвързана с конституционен неутралитет, който макар и да се тълкува гъвкаво от настоящото правителство в Кишинев, поставя юридически прегради пред директна военна интеграция.

Руската оценка е категорична – тези процеси са подкрепяни логистично и финансово от богатите западноевропейски столици. На срещата в Париж бяха очертани контурите на следващата фаза от западната стратегия. Това обаче се случва в момент, когато европейските арсенали търпят сериозно изчерпване на конвенционалните си наличности.