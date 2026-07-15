Абонирай се
Интересно

Физическият абсурд на преминаването през стени: Защо празнотата в атома е най-голямата илюзия на Вселената

/Поглед.инфо/ Идеята, че твърдата материя е предимно празно пространство, е един от онези полуистини в популярната наука, които създават опасна интелектуална мъгла. На хартия всичко изглежда просто – атомното ядро е нищожна точка, обградена от отдалечени електронни облаци, а разстоянията между атомите в една кристална решетка са гигантски в сравнение с мащабите на самите частици. Чистата логистика на микросвета обаче показва, че преминаването на едно макроскопично тяло през друго без разрушаване е фундаментално блокирано от законите на електродинамиката и квантовата механика. Пътят през стената не е въпрос на свободно пространство, а на преодоляване на брутални енергийни бариери, които биха изпепелили всеки дръзнал експериментатор.

Деж. редактор Александра Докова 8437 прочитания
Физическият абсурд на преминаването през стени: Защо празнотата в атома е най-голямата илюзия на Вселената
Бърза настройка в Google Изберете Pogled.info като предпочитан източник Получавайте повече наши новини във вашия Google поток.

Илюзията за празната стая

Всеки учебник по физика обича да повтаря аналогията, че ако атомното ядро беше с размерите на мраморно топче, поставено в центъра на футболен стадион, то електроните щяха да са мушици, обикалящи по най-външните трибуни. Оттук лаиците бързо правят грешния извод, че твърдите тела са изградени от 99.9999999% празно пространство. Този аргумент обаче напълно игнорира природата на полетата. Пространството между ядрото и електроните не е празно в смисъла на абсолютен вакуум, лишен от влияние. То е наситено с интензивни електромагнитни полета и се подчинява на закони, които правят преминаването на друг атом физически невъзможно при нормални условия.

Основната пробойна в теорията за "лесната пропускливост" се крие в два основни стълба на съвременната физика: електростатичното отблъскване (законът на Кулон) и принципа на Паули за изключването. Когато се опитате да доближите ръката си до стена, електронните облаци на атомите във вашите клетки се доближават до електронните облаци на атомите в тухлата или бетона. Тъй като и двата обекта притежават отрицателен заряд по периферията си, те започват да се отблъскват с колосална сила.

Още по-важно е, че електроните са фермиони. Според принципа на Паули, два еднакви фермиона не могат да заемат едно и също квантово състояние едновременно. За да накарате атомите на тялото си да се вмъкнат между тези на стената, вие трябва да принудите техните електрони да преминат на по-високи енергийни нива, което изисква въвеждането на невъобразимо количество външна енергия. На практика това, което възприемаме като "твърдост", е просто съпротивата на квантовите състояния срещу припокриване.

Квантовият изход и математическата реалност на тунелирането

В микросвета преминаването през бариери все пак съществува и се нарича квантово тунелиране. Субатомни частици като електрони или протони могат да преминат през потенциална енергийна бариера, която класическата физика смята за непреодолима. Вероятността за това се описва с вълновата функция на Шрьодингер и коефициента на преминаване T, който зависи експоненциално от дебелината на бариерата L и масата на частицата m.

Където Vе височината на енергийната бариера, E е енергията на частицата, а h е редуцираната константа на Планк. За единичен електрон, преминаващ през бариера с дебелина от няколко нанометра, тази вероятност е напълно реална и измерима – на този принцип работят тунелните микроскопи и съвременните флаш памети.

Когато обаче се опитаме да приложим същата математика за макроскопичен обект като човешко тяло, съставено от приблизително 10^{27} атома, вероятността всички тези частици да тунелират едновременно през стена с дебелина 20 сантиметра клони към абсолютна нула. Изчисленията показват, че времето, необходимо за статистическото реализиране на подобно събитие, надхвърля възрастта на Вселената с десетки порядъци. Опитът да се изчака подобен момент би изглеждал като стоене пред бетонна плоча за вечни времена без никакъв практически резултат.

Разрушаване на връзките и термодинамичният колапс

Ако оставим настрана квантовата статистика и погледнем проблема от гледна точка на класическото материалознание, единственият начин да преминем през стена е временното разрушаване на химичните връзки в самата решетка или в нашето собствено тяло. Кохезионната енергия на кристална решетка (например на силициев диоксид в бетона или желязото в арматурата) се измерва в стотици килоджаули на мол. За да се разкъсат тези връзки локално, е необходимо да се приложи колосално електромагнитно или топлинно въздействие.

Ако хипотетично устройство успее да генерира насочено поле, което неутрализира молекулярните и йонните връзки в стената в рамките на няколко секунди, за да премине човек през нея, този обем от стената вече няма да бъде твърдо тяло. Той ще се превърне в свръхнагрят газ или плазма. Преминаването през такава среда би довело до мигновена термична смърт на субекта.

Дори да разгледаме по-екзотични сценарии от архивното гробище на теоретичната физика – като например локално изкривяване на пространството или въвеждане на атомите в състояние на кохерентен кондензат на Бозе-Айнщайн – технологичните лимити са непреодолими. За да се поддържа такова състояние, са необходими температури, близки до абсолютната нула, което е несъвместимо с биологичния живот. Всяка промяна в енергийното състояние на атомите с цел промяна на позицията им извън кристалната решетка води до необратим структурен разпад.

В крайна сметка, механичното преминаване през стени без промяна на агрегатното състояние на една от двете системи е невъзможно поради фундаменталните закони на електродинамиката. Всеки опит за физическо "притискане" на две твърди тела води до деформация, триене, отделяне на топлина и структурно разрушаване. Природата е запечатала границите между обектите с електромагнитен код, който не може да бъде хакнат с просто засилване срещу преградата.

Бърза настройка в Google Изберете Pogled.info като предпочитан източник Получавайте повече наши новини във вашия Google поток.

Още от Интересно

Еволюционният избор между удавяне и глад: Защо биологичният прагматизъм налага смъртта на хиляди антилопи
Интересно

Еволюционният избор между удавяне и глад: Защо биологичният прагматизъм налага смъртта на хиляди антилопи

/Поглед.инфо/ Всяка година медиите ни заливат с драматични кадри от прекосяването на река Мара, представяйки го като някакъв античен трагичен спектакъл. В действителност обаче зад привидно самоубийствения устрем на над два милиона копитни животни не стои сляпа паника, а безмилостна логистична сметка. Навлизането в мътните води, където дебнат нилски крокодили с тегло над седемстотин килограма, е просто по-малкото зло в сравнение с алтернативата от четиристотин километра безплоден обход. Става дума за сурова математика на оцеляването, при която десет минути екстремен риск спестяват седмици бавна смърт от глад и изтощение по суша.

15.07.2026 23:00
Голямото обединение като модерния ефир: търсим ли формула, която природата просто не е предвидила
Интересно

Голямото обединение като модерния ефир: търсим ли формула, която природата просто не е предвидила

/Поглед.инфо/ Физиката днес е изправена пред тежка логистична и концептуална криза, която академичният свят маскира зад сложни уравнения и скъпа апаратура. От една страна, имаме общата теория на относителността на Айнщайн, описваща гладката, детерминистична тъкан на космоса. От друга страна е квантовия хаос, управляван от вероятности и скокове. Опитът да се съшие тази интелектуална пробойна ражда концепцията за "Теория на всичко". Но докато милиарди се изливат в подземни тунели край Женева в търсене на неуловимия гравитон, реалността ни сблъсква с фундаментален въпрос: дали природата изобщо работи под единна операционна система, или сме измислили поредния интелектуален мираж, за да успокоим нуждата си от симетрия.

15.07.2026 22:45
Науката зад лошия мирис: Как бактериите превръщат чистото пране в „мокро куче“
Интересно

Науката зад лошия мирис: Как бактериите превръщат чистото пране в „мокро куче“

/Поглед.инфо/ Модерният градски жител е развил специфична форма на биологична амнезия. В стремежа си да превърне жизненото си пространство в стерилна лаборатория, той влиза в директен конфликт с физиологичните реалности на еволюцията. Настоящото изследване разглежда феномена на т.нар. „миризма на мокро куче“ не като естетически дефект или липса на грижа, а като сложна екосистема от бактерии, дрожди и летливи органични съединения, които осигуряват имунната защита на животното. Прекомерното третиране с химически агенти и нарушаването на липидната бариера разкриват една по-дълбока пробойна в теорията за абсолютната хигиена, зад която прозира чисто икономическият интерес на ветеринарната и козметичната индустрия.

15.07.2026 22:32
Преди 8000 години: Как започна всичко и как хората създадоха света, който познаваме
Интересно

Преди 8000 години: Как започна всичко и как хората създадоха света, който познаваме

/Поглед.инфо/ Преходът на човечеството към уседнал живот и изграждането на първите градове преди около шест хиляди години не е триумфален марш на прогреса, а тежка логистична драма, продиктувана от климатични аномалии и изчерпване на ресурсите. Археологическите доказателства от Близкия изток разкриват сурова картина: първите земеделци са били по-болни, по-ниски и по-силно потиснати от своите прародители ловци. Вместо романтична еволюция, историята ни показва как овладяването на реки като Тигър и Ефрат е наложило създаването на първите брутални административни машини. Анализираме фактите зад колапса на егалитарния свят и раждането на държавния апарат.

15.07.2026 22:15
Физика срещу мистика: Как Леонардо да Винчи кодира климатичния колапс в „пророчества“
Интересно

Физика срещу мистика: Как Леонардо да Винчи кодира климатичния колапс в „пророчества“

/Поглед.инфо/ Когато съвременният човек, обременен от дигитален шум и апокалиптични предчувствия, отвори записките на Леонардо да Винчи, той веднага започва да търси там чертежи на ядрени ракети, смартфони и космически катастрофи. Готови сме да видим в редовете на Кодекс Атлантикус признаци за преминаването на митичната звезда Тифон или разместването на земното ядро, забравяйки, че през XV век хартията е скъп ресурс, а цензурата на Инквизицията – болезнено физическо преживяване. Леонардо не е бил астролог, нито окултист, а прагматичен инженер, който е наблюдавал движението на водата, здравината на стените и лимитите на човешката анатомия. Неговите уж „пророчески“ текстове, често класифицирани под подвеждащи номера в архивите, всъщност представляват сборник от гатанки, социална сатира и сурови разсъждения върху логистиката на човешкото оцеляване при екстремни условия.

15.07.2026 22:04
Лятната умора срещу есенния баланс: Анализът на социолога Барматова
Полезно

Лятната умора срещу есенния баланс: Анализът на социолога Барматова

/Поглед.инфо/ Общоприетото вярване, че есента е сезонът на меланхолията и психическия срив, се оказва поредният мит, опроверган от суровите данни на социологическите проучвания. Докато градските легенди ни подготвят за депресивния октомври, статистиката отчита пик на изтощението и апатията през най-слънчевите месеци — юли и август. Докторът по социология професор Светлана Барматова разкрива механизмите зад този феномен, който няма нищо общо с дефицита на витамин D, а се корени в чист структурен сблъсък между културните илюзии за лятно безделие и реалната логистика на корпоративното оценяване. Вместо релакс, лятото предлага токсичен коктейл от двойно натоварване, дефицит на кадри и дигитална завист.

15.07.2026 21:53
Течният космос отвъд водата: Какво наистина плиска бреговете на чуждите светове
Интересно

Течният космос отвъд водата: Какво наистина плиска бреговете на чуждите светове

/Поглед.инфо/ Когато говорим за извънземен живот, първосигнално търсим вода. Но вселената не се интересува от нашия биологичен шовинизъм. Космосът е пълен с океани, в които водата е последното нещо, което бихте открили. От втечнени въглеводороди на Титан до бавно пълзящи реки от разтопен силиций на Йо и замръзващи азотни потоци на Тритон, хидросферата е въпрос на чиста термодинамика, налягане и планетарен късмет. Новите данни показват, че течната фаза е много по-разнообразна и опасна, отколкото сочат учебниците по астрономия. Изследваме реалната логистика на чуждите морета, където законите на физиката диктуват правила, нямащи нищо общо с познатия земен уют.

15.07.2026 21:35
Комодският канибализъм и анатомията на една бавна смърт: Как влечугите превзеха изолираните екосистеми
Интересно

Комодският канибализъм и анатомията на една бавна смърт: Как влечугите превзеха изолираните екосистеми

/Поглед.инфо/ Човешката фантазия рядко ражда нещо абсолютно оригинално; по-често тя просто раздува до колосални размери реални, гърчещи се в калта или криещи се в клоните същества. Доцент Ирина Дюжаева от катедра „Екология, ботаника и опазване на природата“ ни връща към суровата еволюционна таксономия в навечерието на източния зодиакален цикъл. Зад поетичния бнясък на императорските знамена в Азия се крие прозаичната реалност на полуводни архозаври, чиито скелети, изравяни от селяните в древността, са послужили за скеле на една грандиозна митологична измама. От триаските плажове на днешна Англия до тинестите дъна на Черно море, природата е разпръснала парчета от този пъзел – не под формата на благородни пазители на съкровища, а като хищници, разчитащи на токсини, канибализъм и тежка логистика за оцеляване в затворени екосистеми.

15.07.2026 21:24