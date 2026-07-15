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Проф. Боян Дуранкев: Техногигантите вече управляват света – демокрацията губи битката! Идва технофеодализмът!
/Поглед.инфо/ Водещият Владимир Трифонов разговаря с проф. Боян Дуранкев за една от най-големите промени в историята на световната икономика – възхода на технологичните гиганти, изкуствения интелект и новата концентрация на богатство и власт. Дали Apple, Microsoft, Amazon и Alphabet вече са по-влиятелни от националните държави? Възможно ли е демокрацията да оцелее в свят, в който данните, алгоритмите и технологичните корпорации определят икономиката, политиката и обществото? Разговор за технофеодализма, неравенството, бъдещето на труда, България и големите предизвикателства пред XXI век.
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