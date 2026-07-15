/Поглед.инфо/ Европейският съюз предприе безпрецедентна промяна в миграционната си политика, като обвърза предоставянето на временна закрила за новопристигащи украински мъже в боеспособна възраст с техния мобилизационен статус в Украйна. Решението, взето на фона на удължаването на закрилата за останалите бежанци до март 2028 година, де факто затваря възможността за легално бягство от военна служба в Европа. Паралелно с това вътрешните данни в страни като Германия показват рекорден брой германски граждани, които официално се отказват от служба по съвест, което разкрива дълбоко разминаване между милитаристичния курс на европейските лидери и реалната готовност на обществата им да участват в пряк конфликт с Русия.

16.07.2026 07:00