Проектът на Харалд Синезъбия: Логистичен анализ на десеттонния гранит, който промени историята на Скандинавия

/Поглед.инфо/ Новите 3D технологии за лазерно сканиране и микротопографски анализ на повърхностите преобърнаха представите ни за произхода на датската държавност. Вместо романтичните легенди за ранносредновековни обединители, изследователите от Националния музей на Дания в Копенхаген, съвместно с шведски експерти по анализ на древни паметници, се изправиха пред сурови логистични и занаятчийски реалности. Детайлното изследване на прорезите върху Йелингските камъни показва, че зад мащабната монументална пропаганда на крал Харалд Синезъбия стои конкретен майстор на име Равнунге-Туе. Този занаятчия се оказва ключова фигура за разчитането на истинското влияние на кралица Тира – жена, чиято реална политическа тежест в Скандинавия от X век изглежда е надхвърляла традиционните представи за пасивна съпруга в ранното средновековие.

Физическата реалност на десеттонния гранит

Когато се говори за Йелингските камъни (координати 55°45′24″ N, 9°25′11″ E), обикновено се изпада в романтичен патос за раждането на Дания и приемането на християнството. Реалността обаче е въпрос на чиста логистика, физически труд и ресурси. Издигането на Големия Йелингски камък около 965 г. сл. Хр. от крал Харалд Гормсон (Синезъбия) е преди всичко демонстрация на икономическа мощ. Този огромен гранитен блок тежи малко над 10 тона и е транспортиран през труден релеф без съвременна пътна инфраструктура. Самият процес по изваждането, превозването и укрепването на такъв монумент изисква ангажирането на стотици квалифицирани и неквалифицирани работници, чието изхранване в ранносредновековния Ютланд е струвало цяло състояние в зърно и добитък.

Зад този колосален логистичен проект стои пропагандна цел: Харалд е трябвало да легитимира новата вяра и своята лична власт над Южна Дания и Норвегия. Но кой всъщност е издялал тези символи? Доскоро бяхме в състояние на пълна интелектуална мъгла по този въпрос, доверявайки се единствено на субективни интерпретации на рунолозите. През есента на 2023 г. екип, ръководен от д-р Лисбет Имер (главен рунолог в Националния музей на Дания) и Лайла Кицлер Офелд (експерт по 3D анализ от Шведския съвет за национално наследство), публикува изследване в научното списание Antiquity, което променя правилата на играта. Те не анализират текста като литература, а като занаятчийски отпечатък. Използвайки високоточна микротопография и лазерно сканиране, те измерват дълбочината, ъгъла и индивидуалния ритъм на ударите с длетото върху твърдия гранит.

Всеки каменоделец притежава уникален двигателен навик – начинът, по който държи инструмента, силата на удара с чука и ъгълът на наклон на острието оставят специфични микроскопични бразди. Чрез сравнителен анализ на тези бразди с други известни рунически камъни в региона, изследователите доказват, че Големият Йелингски камък е изсечен от същия човек, създал камъка от Леборг (Læborg stone, DR 26) – майсторът Равнунге-Туе.

Икономика на занаята и пробойни в кралския мит

Това разкритие има сериозни исторически последствия. Равнунге-Туе не е просто анонимен наемник. Той е бил високоплатен, мобилен специалист – днешен еквивалент на водещ държавен архитект или PR експерт, чиито услуги са били достъпни само за най-богатия елит. Подобно на проучванията ни за икономическите основи на викингските набези на запад, където логистиката винаги диктува политиката, тук виждаме същата зависимост: Харалд Синезъбия не е разполагал с неограничен брой грамотни и технически способни каменоделци. Той е трябвало да наеме най-добрия наличен майстор в региона, за да подсигури трайността на своето послание.

Проблемът обаче е в контекста. Малкият Йелингски камък е издигнат по-рано от крал Горм Стария (бащата на Харалд) в памет на съпругата му Тира. На него тя е наречена „гордостта на Дания“. На големия камък на Харалд тя отново е спомената. Когато добавим към това и камъка от Леборг, изсечен от същия Равнунге-Туе, където се чете: „Равнунге-Туе изсече тези руни в чест на Тира, своята кралица“, картината става сложна. Споменаването на кралица Тира върху цели четири рунически камъка в Дания от този период е абсолютен прецедент. За сравнение, самият крал Горм е споменат само на два.

Това разкрива сериозни пробойни в теорията, че ранната датска монархия е била изцяло патриархална система, в която жените са били просто залог за мирни договори между клановете. Числата и географското разпределение на паметниците показват, че Тира е притежавала автономна власт, земи и вероятно собствена армия или икономическа база в Южен Ютланд – буферната зона срещу Саксонската империя. Тя вероятно е била истинският архитект на укрепленията Даневирке, а не нейният син Харалд, който по-късно просто е преписал тези заслуги на себе си върху десеттонния гранит.

Скептицизмът на архивиста: Можем ли наистина да се доверим на длетото?

Въпреки технологичния триумф на 3D сканирането, здравият научен скептицизъм изисква да погледнем и от другата страна. Има физически ограничения, които изследователите често пренебрегват в стремежа си за сензационни заглавия. Гранитът е хетерогенна скала с променлива твърдост, съдържаща кварц, полев шпат и слюда. Един и същ каменоделец, удрящ върху кварцова жила и върху по-мек полев шпат, ще остави коренно различни бразди.

Освен това, износването на железните инструменти по време на работа върху десет тона скала е било огромно. В X век металургията в Скандинавия все още не произвежда стомана с постоянно качество; длетата са се изтъпявали бързо и са били прековавани на място от ковачи с различна степен на умение. Това променя геометрията на острието на всеки няколко часа работа. Може ли тогава микротопографията да разграничи стила на един занаятчия от стила на неговия чирак, който е довършвал по-ниските редове от текста, докато майсторът е почивал? Датските изследователи твърдят, че вероятността за съвпадение на профила на браздите е под един процент, но за целта те разчитат на софтуерни алгоритми, които често идеализират реалните физически повреди по камъка, натрупани през последните хиляда години излагане на вятър, дъжд и замръзване.

Въпреки тези въпросителни, връзката между паметниците в Ютланд е очевидна. Изместването на фокуса от митичния Харалд към реалния занаятчия Равнунге-Туе и неговата патронка кралица Тира показва как съвременната наука бавно, но сигурно разглобява средновековния държавен PR. Зад блясъка на първия кралски двор в Йелинг стои сложна мрежа от влиятелни жени, скъпо платени майстори и жестока икономическа борба за контрол над търговските пътища между Северно и Балтийско море.