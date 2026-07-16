Проучване на Pew Research Center: Китай изпреварва САЩ по положително обществено възприятие в глобален мащаб

/Поглед.инфо/ На 16 юли Би Би Си съобщи, че според последното проучване на американския изследователски център „Пю“ (Pew Research Center) за първи път от началото на подобни изследвания делът на хората по света, които имат положително отношение към Китай, е по-висок от този към САЩ.

Резултатите показват, че сред анкетираните държави в 25 страни обществеността има по-благоприятно отношение към Китай в сравнение със САЩ. Същевременно според проучването международният образ на САЩ продължава да отслабва. Само в 6 от изследваните държави респондентите изразяват по-положително отношение към САЩ, като повечето от тях са традиционни съюзници на Вашингтон – Полша, Филипините, Южна Корея, Индия, Япония и Израел.

През последните години редица организации провеждат сходни глобални проучвания на обществените нагласи. Данни, публикувани миналата година от „Галъп“, също показват, че подкрепата за Китай в световен мащаб е надминала тази за САЩ, като разликата между двете страни е достигнала най-голямата си стойност за последните 20 години.