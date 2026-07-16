Проучване на Pew Research Center: Китай изпреварва САЩ по положително обществено възприятие в глобален мащаб

Резултатите показват, че сред анкетираните държави в 25 страни обществеността има по-благоприятно отношение към Китай в сравнение със САЩ. Същевременно според проучването международният образ на САЩ продължава да отслабва. Само в 6 от изследваните държави респондентите изразяват по-положително отношение към САЩ, като повечето от тях са традиционни съюзници на Вашингтон – Полша, Филипините, Южна Корея, Индия, Япония и Израел.
През последните години редица организации провеждат сходни глобални проучвания на обществените нагласи. Данни, публикувани миналата година от „Галъп“, също показват, че подкрепата за Китай в световен мащаб е надминала тази за САЩ, като разликата между двете страни е достигнала най-голямата си стойност за последните 20 години.