Кевин Кели: Изкуственият интелект има потенциал да реализира „индивидуално обучение“

/Поглед.инфо/ Кевин Кели, известен американски колумнист, интернет-експерт и футуролог, даде ексклузивно интервю за Китайската медийна група. Той сподели своята визия за ролята, която изкуственият интелект може да играе в бъдеще в областта на образованието.

Кели заяви, че същността на образованието вече няма да се ограничава до предаването на отговори. Това ще бъде основната задача на изкуствения интелект, а образованието ще се състои в развиването на способността на учениците да задават въпроси. Именно стойността на тази способност е далеч по-голяма.

Новите технологии носят не само предизвикателства, но и възможности. Въз основа на собствения си опит Кели посочи, че промените, които изкуственият интелект ни донесе, са нещо, което си заслужава да се очаква с нетърпение. Той препоръча на всички да експериментират с нови неща.