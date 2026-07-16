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Поглед към Китай

Икономическите резултати на Китай за първото полугодие носят нови възможности

/Поглед.инфо/ На 15 юли Китай публикува данните за икономическото си представяне през първото полугодие, от които става ясно, че брутният вътрешен продукт (БВП) на страната е достигнал 69,57 трилиона юана, което представлява ръст от 4,7% на годишна база, изчислен по постоянни цени, нареждайки страната сред най-бързо растящите големи икономики в света.

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Икономическите резултати на Китай за първото полугодие носят нови възможности
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Това е особено показателно, тъй като от началото на годината международната обстановка остава нестабилна, а темпът на растеж на световната икономика като цяло се забавя. В тази връзка Международният валутен фонд (МВФ) отново понижи прогнозата си за глобалния икономически растеж през 2026 г. до 3%, като същевременно повиши тази за китайската икономика до 4,6%.

От началото на годината Китай насърчава висококачественото развитие, стимулира новите производителни сили в съответствие с местните условия и прилага по-активна и целенасочена макроикономическа политика, с което ефективно се справя с външните сътресения и предизвикателства.

Стабилността на китайската икономика създава по-предвидими перспективи за международния бизнес и демонстрира устойчивостта на нейното развитие. Показателен пример е външната търговия. През първото полугодие, въпреки зачестилите геополитически конфликти и забавянето на растежа на световната търговия, общият обем на вноса и износа на стоки в Китай е нараснал с 16,9% на годишна база. Вносът за първи път е надхвърлил 10 трилиона юана, като е отбелязал увеличение от 22,1%, демонстрирайки устойчивостта на китайската икономика.

Понастоящем Китай прилага политика на нулеви мита спрямо 63 държави, а по обем на вноса страната се нарежда на второ място в света вече 17 поредни години. Така идеята, че „големият китайски пазар означава големи възможности за света“, все повече се превръща в реалност, осигурявайки по-голяма предвидимост за глобалните вериги на доставки и международната търговия.

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