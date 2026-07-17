Проф. Ивайло Груев: Шокиращ разказ от Канада - наркотици, хаос, цензура и разпад на държавата

/Поглед.инфо/ Владимир Трифанов разговаря с проф. Ивайло Груев от Университета в Отава за драматичните промени в Канада и за процесите, които според него променят целия западен свят. Как държава, смятана десетилетия наред за символ на качество на живот, се превръща в пример за институционална криза, масова миграция, социален разпад и ограничаване на свободите? Защо глобалният елит води политика, която все повече граждани възприемат като демонтаж на националната държава? И навлиза ли Западът в епоха, в която антиутопиите вече не са художествена литература, а политическа практика? Един разговор за Канада, САЩ, Тръмп, многополярния свят и бъдещето на западната цивилизация.