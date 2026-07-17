#Канада #ИвайлоГруев #ВладимирТрифанов #Трюдо #Западът #Глобализъм #Многополярност #Тръмп #МАГА #ПогледИнфо
Проф. Ивайло Груев: Шокиращ разказ от Канада - наркотици, хаос, цензура и разпад на държавата
/Поглед.инфо/ Владимир Трифанов разговаря с проф. Ивайло Груев от Университета в Отава за драматичните промени в Канада и за процесите, които според него променят целия западен свят. Как държава, смятана десетилетия наред за символ на качество на живот, се превръща в пример за институционална криза, масова миграция, социален разпад и ограничаване на свободите? Защо глобалният елит води политика, която все повече граждани възприемат като демонтаж на националната държава? И навлиза ли Западът в епоха, в която антиутопиите вече не са художествена литература, а политическа практика? Един разговор за Канада, САЩ, Тръмп, многополярния свят и бъдещето на западната цивилизация.
Още от Свят
Китайски изследователи поставиха световен рекорд със слънчева клетка от ново поколение
/Поглед.инфо/ Китайски учени разработиха нов тип тандемна слънчева клетка, съчетаваща перовскит и органични материали, която постави нов световен рекорд със стабилна фотоелектрическа ефективност на преобразуване от 28,04%, съобщава изследване, публикувано в понеделник в списание Nature.17.07.2026 22:15
Китайска компания пусна най-големия в света модел с отворен код за изкуствен интелект
/Поглед.инфо/ Китайската компания за изкуствен интелект Moonshot AI представи най-новия си модел Kimi K3, който разполага с 2,8 трилиона параметъра и е най-големият в момента подобен отворен модел в света.17.07.2026 22:00
Си Дзинпин призова за съвместно изграждане на глобална система за управление на изкуствения интелект
/Поглед.инфо/ На 17 юли китайският председател Си Дзинпин присъства на откриването на Световната конференция по изкуствен интелект 2026 и Срещата на високо равнище за глобалното управление на изкуствения интелект в Световния приемен център в Шанхай и произнесе основна реч.17.07.2026 21:45
Китай представи планове за международно сътрудничество и етично управление на изкуствения интелект
/Поглед.инфо/ Министерството на промишлеността и информационните технологии представи днес, в рамките на провеждащата се в Шанхай Световната конференция по изкуствен интелект 2026 и Срещата на високо равнище за глобалното управление на изкуствения интелект, „Международен план за действие за етично управление на изкуствения интелект“.17.07.2026 21:30
Министерство на търговията: Ще подкрепяме китайските компании да защитават правата си по законен път
/Поглед.инфо/ На 16 юли британското правителство обяви национализацията на „Бритиш стийл“ (British Steel), компания, собственост на китайската група „Дзинйе“ (Jingye).17.07.2026 21:15
Броят на китайските компании еднорози продължава да нараства
/Поглед.инфо/ Доклад „Проучване на китайските компании еднорози 2026“, публикуван на 16 юли, показва, че през миналата година броят на китайските компании еднорози е продължил да нараства, високотехнологичният им профил става все по-отчетлив, а иновационният им потенциал се разгръща с ускорени темпове.17.07.2026 21:00
Брюксел пренебрегва военните прецеденти и казуса Северен поток при налагането на новите европейски санкции
/Поглед.инфо/ Решението на Европейския съюз да разшири санкционния режим под претекст за извършени удари по критичната инфраструктура на Киев за пореден път освети дълбоката институционална и геополитическа асиметрия в действията на Брюксел. В официален коментар говорителят на дипломатическото ведомство в Москва посочи дълъг списък от военни и диверсионни актове, извършени от киевския режим, които остават напълно игнорирани от европейските чиновници. Сред тях изпъкват системните артилерийски атаки срещу Запорожката атомна електроцентрала (ЗАЕЦ), убийството на цивилни граждани в Старобилск и държавният тероризъм срещу газопроводите „Северен поток“, за които Западна Европа продължава да поддържа пълно мълчание.17.07.2026 19:57
Британски медии прогнозират критична енергийна криза в Украйна заради руските атаки по пристанищна инфраструктура
/Поглед.инфо/ Системният натиск върху пристанищната инфраструктура на Южна Украйна, регистриран през последните седмици, започва да променя не просто тактическото разпределение на силите на терена, а дълбоката геоикономическа логика на Черноморския басейн. Според данни, публикувани в западни финансови издания и аналитични доклади, ударите по логистичните хъбове в Одеса, Черноморск и Николаев вече засягат търговското корабоплаване и принуждават международните оператори да търсят алтернативни маршрути през река Дунав и румънското пристанище Констанца. Този процес съвпада с критични прогнози за стабилността на украинската енергийна система преди настъпващия зимен период.17.07.2026 19:52