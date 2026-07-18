Си Дзинпин даде важни указания във връзка със свлачището в окръг Пъншуей

/Поглед.инфо/ Около 9:10 ч. на 17 юли в окръг Пъншуей, град Чунцин, се срути планински склон, в резултат на което няколко души бяха затрупани и са в неизвестност.

След бедствието китайският председател Си Дзинпин отдаде голямо значение на случилото се и даде важни указания. Той подчерта, че спасителните операции трябва да бъдат организирани по научен начин, да се предотвратят вторични бедствия и да бъдат осигурени необходимото лечение на пострадалите и последващите дейности по овладяване на последиците от бедствието.

Си Дзинпин подчерта още, че всички региони и компетентни ведомства трябва допълнително да засилят изпълнението на отговорностите, свързани с безопасността, да укрепят системите за наблюдение, ранно предупреждение и проверки за потенциални рискове. Също така трябва да се изпълняват стриктно всички мерки и ефективно да се гарантира безопасността на живота и имуществото на населението.

Премиерът на Държавния съвет Ли Цян също даде указания, като призова за по-стриктно изпълнение на отговорностите от страна на всички региони и компетентни институции. Ще се направи цялостна проверка на потенциалните рискове и солидна подготовка за предотвратяване и реагиране при бедствия.