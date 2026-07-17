Китай представи планове за международно сътрудничество и етично управление на изкуствения интелект

/Поглед.инфо/ Министерството на промишлеността и информационните технологии представи днес, в рамките на провеждащата се в Шанхай Световната конференция по изкуствен интелект 2026 и Срещата на високо равнище за глобалното управление на изкуствения интелект, „Международен план за действие за етично управление на изкуствения интелект“.

Планът е насочен към етичното управление на изкуствения интелект през целия му жизнен цикъл, както и към класификацията на рисковете и прилагането на мерки за тяхното предотвратяване и контрол. Той призовава държавите да предприемат активни действия според своите конкретни условия и да засилят координацията на политиките и практическото сътрудничество на принципите на съвместно обсъждане, съвместно изграждане и споделяне на ползите.

Държавната комисия за развитие и реформи пък представи „План за действие за сътрудничество и развитие на изкуствения интелект“, който предлага осем направления за действие, включително насърчаване на развитието на изкуствения интелект в полза на човечеството, като обхваща области като данни, изчислителни мощности, управление и етика. Чрез конкретни мерки планът отговаря на призивите на ООН за засилване на международното сътрудничество в областта, преодоляване на цифровото разделение и използване на изкуствения интелект за устойчиво развитие.