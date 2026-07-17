Абонирай се
Поглед към Китай

Китайски изследователи поставиха световен рекорд със слънчева клетка от ново поколение

/Поглед.инфо/ Китайски учени разработиха нов тип тандемна слънчева клетка, съчетаваща перовскит и органични материали, която постави нов световен рекорд със стабилна фотоелектрическа ефективност на преобразуване от 28,04%, съобщава изследване, публикувано в понеделник в списание Nature.

4504 прочитания
Китайски изследователи поставиха световен рекорд със слънчева клетка от ново поколение
Бърза настройка в Google Изберете Pogled.info като предпочитан източник Получавайте повече наши новини във вашия Google поток.

Клетката е разработена от Института по химия към Китайската академия на науките. Тя включва горна перовскитна под-клетка с широк енергиен диапазон, която е постигнала най-високото регистрирано досега напрежение на празен ход за този тип устройства.

При прецизното ѝ интегриране с долна органична под-клетка лабораторната ефективност на тандемното устройство достига максимум 28,80%, а сертифицираната стабилна ефективност е 28,04%. Клетката демонстрира и висока експлоатационна стабилност, като запазва 90% от първоначалната си ефективност след 625 часа непрекъснато осветяване.

Според ръководителя на изследователския екип Ли Юнфан, новата тандемна перовскитно-органична слънчева клетка съчетава ниско тегло, механична гъвкавост и висока ефективност, което я прави обещаваща да космически мисии, включително на сателити и космически станции, където по-леките и по-ефективни енергийни източници са от ключово значение.

Новите фотоволтаични технологии, особено перовскитните и органичните слънчеви клетки, се развиват бързо през последните години. Тандемните перовскитно-органични клетки позволяват по-пълно използване на слънчевия спектър: горният перовскитен слой улавя видимата светлина, а долният органичен слой абсорбира близката инфрачервена светлина. Това им дава теоретична ефективност, значително по-висока от тази на еднослойните слънчеви клетки. Досега обаче основно предизвикателство оставаше стабилността на горния перовскитен слой. За да поглъща достатъчно количество слънчева светлина, тънкият филм трябва едновременно да съдържа йод и бром. При производството или при продължително излагане на светлина обаче йодидните и бромидните йони са склонни да се разделят — процес, известен като фазово разделяне. Това води до постепенно намаляване на напрежението и влошаване на характеристиките на устройството.

За да решат проблема, китайските учени са добавили молекула с добавъчен ефект към перовскитния филм. При началното формиране на перовскитния слой тя действа като посредник, забавяйки бързото натрупване на бромидни йони и осигурявайки равномерно разпределение на йода и брома още от самото начало, а при излагане на светлина се преобразува в нова молекулярна структура, която се закрепва по границите между зърната на перовскитния материал.

Бърза настройка в Google Изберете Pogled.info като предпочитан източник Получавайте повече наши новини във вашия Google поток.

Още от Свят

Китайска компания пусна най-големия в света модел с отворен код за изкуствен интелект
Поглед към Китай

Китайска компания пусна най-големия в света модел с отворен код за изкуствен интелект

/Поглед.инфо/ Китайската компания за изкуствен интелект Moonshot AI представи най-новия си модел Kimi K3, който разполага с 2,8 трилиона параметъра и е най-големият в момента подобен отворен модел в света.

17.07.2026 22:00
Си Дзинпин призова за съвместно изграждане на глобална система за управление на изкуствения интелект
Поглед към Китай

Си Дзинпин призова за съвместно изграждане на глобална система за управление на изкуствения интелект

/Поглед.инфо/ На 17 юли китайският председател Си Дзинпин присъства на откриването на Световната конференция по изкуствен интелект 2026 и Срещата на високо равнище за глобалното управление на изкуствения интелект в Световния приемен център в Шанхай и произнесе основна реч.

17.07.2026 21:45
Китай представи планове за международно сътрудничество и етично управление на изкуствения интелект
Поглед към Китай

Китай представи планове за международно сътрудничество и етично управление на изкуствения интелект

/Поглед.инфо/ Министерството на промишлеността и информационните технологии представи днес, в рамките на провеждащата се в Шанхай Световната конференция по изкуствен интелект 2026 и Срещата на високо равнище за глобалното управление на изкуствения интелект, „Международен план за действие за етично управление на изкуствения интелект“.

17.07.2026 21:30
Министерство на търговията: Ще подкрепяме китайските компании да защитават правата си по законен път
Поглед към Китай

Министерство на търговията: Ще подкрепяме китайските компании да защитават правата си по законен път

/Поглед.инфо/ На 16 юли британското правителство обяви национализацията на „Бритиш стийл“ (British Steel), компания, собственост на китайската група „Дзинйе“ (Jingye).

17.07.2026 21:15
Броят на китайските компании еднорози продължава да нараства
Поглед към Китай

Броят на китайските компании еднорози продължава да нараства

/Поглед.инфо/ Доклад „Проучване на китайските компании еднорози 2026“, публикуван на 16 юли, показва, че през миналата година броят на китайските компании еднорози е продължил да нараства, високотехнологичният им профил става все по-отчетлив, а иновационният им потенциал се разгръща с ускорени темпове.

17.07.2026 21:00
Брюксел пренебрегва военните прецеденти и казуса Северен поток при налагането на новите европейски санкции
Европа

Брюксел пренебрегва военните прецеденти и казуса Северен поток при налагането на новите европейски санкции

/Поглед.инфо/ Решението на Европейския съюз да разшири санкционния режим под претекст за извършени удари по критичната инфраструктура на Киев за пореден път освети дълбоката институционална и геополитическа асиметрия в действията на Брюксел. В официален коментар говорителят на дипломатическото ведомство в Москва посочи дълъг списък от военни и диверсионни актове, извършени от киевския режим, които остават напълно игнорирани от европейските чиновници. Сред тях изпъкват системните артилерийски атаки срещу Запорожката атомна електроцентрала (ЗАЕЦ), убийството на цивилни граждани в Старобилск и държавният тероризъм срещу газопроводите „Северен поток“, за които Западна Европа продължава да поддържа пълно мълчание.

17.07.2026 19:57
Британски медии прогнозират критична енергийна криза в Украйна заради руските атаки по пристанищна инфраструктура
Украйна

Британски медии прогнозират критична енергийна криза в Украйна заради руските атаки по пристанищна инфраструктура

/Поглед.инфо/ Системният натиск върху пристанищната инфраструктура на Южна Украйна, регистриран през последните седмици, започва да променя не просто тактическото разпределение на силите на терена, а дълбоката геоикономическа логика на Черноморския басейн. Според данни, публикувани в западни финансови издания и аналитични доклади, ударите по логистичните хъбове в Одеса, Черноморск и Николаев вече засягат търговското корабоплаване и принуждават международните оператори да търсят алтернативни маршрути през река Дунав и румънското пристанище Констанца. Този процес съвпада с критични прогнози за стабилността на украинската енергийна система преди настъпващия зимен период.

17.07.2026 19:52
Оставката на Федоров и кризата в Киев: Технологичната армия отстъпва пред репресивната мобилизация
Украйна

Оставката на Федоров и кризата в Киев: Технологичната армия отстъпва пред репресивната мобилизация

/Поглед.инфо/ Внезапните кадрови рокади в Киев, увенчани с премахването на министъра на отбраната Михаил Федоров, разкриват остра системна криза по върховете на украинската власт. Сблъсъкът между дигиталния подход за компенсиране на живата сила с безпилотни технологии и класическия щабен модел на главнокомандващия Сирски завърши в полза на насилствената масова мобилизация. Отказът на вътрешния министър Игор Клименко да поеме оголеното ведомство оголва тежък управленски дефицит и страх от политическа отговорност в администрацията на Зеленски.

17.07.2026 19:41