Броят на китайските компании еднорози продължава да нараства

/Поглед.инфо/ Доклад „Проучване на китайските компании еднорози 2026“, публикуван на 16 юли, показва, че през миналата година броят на китайските компании еднорози е продължил да нараства, високотехнологичният им профил става все по-отчетлив, а иновационният им потенциал се разгръща с ускорени темпове.

Според доклада към края на 2025 г. в Китай е имало общо 376 компании еднорози, което е с 35 повече спрямо предходната година. Прави впечатление, че компаниите в сферата на високите технологии вече формират основното ядро на китайските еднорози. През 2025 г. броят на тези фирми в областта на авангардните технологии е достигнал 320, което представлява 85,1% от общия им брой.

В световен мащаб Китай продължава да заема второ място по брой компании еднорози, като на него се падат близо 30% от всички в света.