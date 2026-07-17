Си Дзинпин и Антониу Гутериш обсъдиха ролята на ООН и глобалното управление

/Поглед.инфо/ На 17 юли в Шанхай председателят на Китай Си Дзинпин се срещна с генералния секретар на ООН Антониу Гутериш, който е на посещение в страната за участие в Световната конференция за изкуствен интелект 2026.

По време на разговора им Си Дзинпин подчерта значението на ООН като централен фактор в международните отношения. Той призова за стриктно спазване на целите на Устава на организацията и защита на международния ред, установен след Втората световна война, като същевременно изтъкна необходимостта от вътрешни реформи в ООН за повишаване на нейната ефективност. Според китайския лидер, международната общност трябва да се придържа към принципите на равноправие и суверенитет на държавите, избягвайки политики, базирани на силов натиск.

Антониу Гутериш от своя страна изрази признателност за ангажираността на Китай към многостранното сътрудничество, справянето с климатичните промени и регулирането на новите технологии. Генералният секретар на ООН заяви намерението на организацията да задълбочи сътрудничеството с Пекин в усилията за противодействие на протекционизма и едностранните действия в световната политика, с цел защита на общите интереси на международната общност.

Си Дзинпин потвърди, че Китай ще продължи да участва активно в миротворчески и развойни проекти под егидата на ООН, а Гутериш определи приноса на Китай като пример за ангажираност към международната стабилност.