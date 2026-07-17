Министерство на търговията: Ще подкрепяме китайските компании да защитават правата си по законен път

По този повод говорител на китайското Министерство на търговията заяви, че Пекин се противопоставя категорично и изразява силно недоволство от решението на британското правителство. Преди сделката компанията „Бритиш стийл“ бе на загуба в продължение на много години, а след придобиването ѝ „Дзинйе“ вложи значителни средства в нея, което позволило запазването на дейността ѝ и на работните места.

Британската страна пренебрегва важния принос на „Дзинйе“ за британската икономика и общество. Тези действия сериозно накърняват законните права и интереси на компанията и сериозно подкопават доверието на китайските инвеститори към Великобритания.

Китай ще следи отблизо развитието на ситуацията, ще подкрепя своите предприятия да защитават правата си чрез законови средства и ще предприеме решителни мерки за защита на техните интереси, каза още говорителят.