97 години чакане за няколко капки: Експериментът, който доказа, че твърдите тела могат да текат

/Поглед.инфо/ Човечеството страда от хронична липса на търпение, проектирайки собствената си краткотрайност върху физическия свят около себе си. Свикнали сме с бързите резултати, цифровите секунди и мигновената обратна връзка, докато самата материя функционира в мащаби, които чисто и просто пренебрегват нашето съществуване. В една прашна лаборатория на Университета на Куинсланд в Австралия, далеч от блясъка на модерните суперкомпютри, един прост стъклен съд с катран тихо се подиграва с претенциите ни за технологично всемогъщество вече почти сто години. Този експеримент не изисква сложни алгоритми, нито милиардно финансиране, а само едно елементарно физическо качество, което съвременната наука изглежда е загубила някъде по пътя на грантовете – способността да изчакаш природата да си свърши работата без да я подканяш.

Измамната твърдост на черния катран

През 1927 година на никого в Бризбън не му е било до сложна теоретична физика, но Томас Парнел, първият професор по физика в новосъздадения тогава Университет на Куинсланд, решава да проведе демонстрация, която да илюстрира нещо фундаментално. Идеята му е проста: материалите, които визуално и тактилно определяме като твърди тела, всъщност притежават свойствата на флуиди с изключително висок вискозитет. Парнел избира катран – дестилат от въглищна смола, използван исторически за хидроизолация на корабни корпуси и пътни настилки. При стайна температура това вещество е толкова твърдо, че може да се разбие с прецизен удар от чук на десетки остри, стъкловидни парчета.

Парнел загрява проба от тази черна маса, излива я в херметически затворена стъклена фуния и я оставя да се утаи. Логистиката на този уж елементарен процес изисква цели три години – време, необходимо за пълното излизане на въздушните мехурчета и уплътняването на молекулярната структура на смолата в тесния улей на стъклото. През 1930 година долната част на фунията е срязана и физическото време за експеримента започва да тече. Или по-точно – да капе със скорост, която прави и най-мързеливия ледник да изглежда като състезателен автомобил.

Логистиката на абсолютното търпение

За да разберем мащаба на този абсурд, трябва да погледнем към числата, които стоят зад термодинамиката на процеса. Изчислено е, че вискозитетът на използвания от Парнел катран превишава този на обикновената вода приблизително 100 милиарда пъти. Това не е просто суха статистика от учебниците; това означава, че за формирането на една единствена капка под силата на земното привличане са необходими средно между осем и тринадесет години. Самият Парнел доживява да види само първите две капки – през 1938 и 1947 година. Той умира през 1948 година, оставяйки експеримента в архивното гробище на катедрата, почти забравен от колегите си, които по това време са твърде заети с ядрена физика и разделянето на атома.

Експериментът е спасен от забвение от професор Джон Сейнстън през 1961 година, който случайно намира прашния стъклен похлупак в един шкаф. Сейнстън поема грижата за катрана през следващите петдесет и две години, превръщайки се в негов официален пазител. През този период падат още шест капки, всяка от които бележи различен етап от човешката история, докато в лабораторията времето сякаш е замръзнало.

Противоречието тук обаче не е в самата смола, а в нашите опити да я уловим в крачка. Историята на "Pitch Drop" е низ от невероятни технически малформации и лош късмет. През 1988 година, когато се очаква падането на седмата капка, Сейнстън излиза от стаята само за няколко минути, за да си донесе кафе. Когато се връща, капката вече е на дъното на мензурата. През 2000 година, решени да не повтарят тази грешка, учените инсталират уеб камера, която да предава събитието на живо за целия свят. Когато осмата капка най-накрая решава да се отдели през ноември същата година, компютърната система блокира поради софтуерен срив точно в този двадесетсекунден прозорец и записът се оказва повреден. Природата има странно чувство за хумор, особено когато се опитваме да я вкараме в дигитални рамки.

Пробойните в теорията за вечната константа

Въпреки че експериментът изглежда като забавно шоу за туристи и първокурсници, той разкрива сериозни пробойни в това, което смятаме за статична физика. Скоростта на капене не е постоянна величина. Ако първите капки са падали на интервали от около осем години, то след деветдесетте години на миналия век този период се разтяга до над дванадесет години. Причината не е в "умората" на катрана, а в баналната климатизация на сградата. Инсталирането на модерни климатични системи в университета през осемдесетте години понижава средната температура в помещението и стабилизира нейните колебания, което веднага повишава вискозитета на смолата и забавя целия процес.

Това температурно влияние показва колко уязвими са дългосрочните наблюдения на околната среда. Ако една промяна от два-три градуса в стайната температура може да забави физическото движение на един флуид с години, какво остава за по-мащабните геофизични процеси, които се опитваме да моделираме с компютърни симулации? В този контекст експериментът на Парнел служи като сурово напомняне, че лабораторната изолация е мит.

През април 2014 година, по време на подготовката за падането на деветата капка, се стига до трагикомичен инцидент. Тъй като стъкленият съд е преместен в нова витрина, долната част на капката се докосва до вече събралата се маса на дъното. Професор Андрю Уайт, настоящият пазител на експеримента, решава да смени мензурата, за да даде свободен ход на движението. При лекото повдигане на похлупака обаче дървената основа поддава и вибрацията кара катранената нишка да се скъса преждевременно. Така деветата капка технически не пада под собствената си тежест, а е откъсната от механичното трептене. Това предизвиква сериозни дебати сред консервативните физици дали това събитие изобщо трябва да се зачита в официалната хронология на проекта.

Експериментът в Куинсланд не е единственият по рода си. Подобен опит е стартиран през 1944 година в Тринити Колидж в Дъблин, Ирландия, където учените също оставят катран да капе във фуния. Иронията е, че ирландският вариант, макар и по-млад, успява първи да заснеме падането на капката на видео през юли 2013 година, благодарение на непрекъснат запис с уеб камера. Оказва се, че забавянето в Бризбън е коствало на австралийците историческото предимство да бъдат първите, документирали феномена визуално.

Днес десетата капка бавно се оформя в Бризбън. Процесът се наблюдава денонощно от хиляди ентусиасти онлайн, които се надяват да хванат секундата на откъсването, очаквана някъде през тридесетте години на този век. Но истинският урок от този вековен процес няма нищо общо с уеб камерите или броя на кликванията в интернет. Той се състои в това, че материята не се подчинява на човешкия график. Можем да разполагаме с най-бързите процесори и мигновени съобщения, но черната смола под стъкления купол ще падне тогава, когато гравитацията и молекулярните връзки си свършат работата – нито секунда по-рано.