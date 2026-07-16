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Науката твърди, че обективната реалност е илюзия. Какво тогава представлява светът около нас?

/Поглед.инфо/ Започваме с базов физиологичен факт, който обикновено се игнорира в академичната суета: човешкият мозък е доживотен затворник в абсолютно тъмна и тиха костна кутия. Той никога не е имал директен контакт с фотон светлина, звукова вълна или молекула мирис. Цялата архитектура на това, което наричаме "обективна реалност", е просто локална симулация, сглобена от електрохимични импулси. Когнитивната наука и квантовата механика вече не просто теоретизират, а експериментално доказват, че светът извън нашия череп няма нито цвят, нито форма, нито дори фиксирано състояние преди акта на измерване. Шансовете реалният свят да съществува независимо и технически да е "обективен" са приблизително нула. Всичко, което усещате, е тежка интелектуална мъгла, предназначена да ви предпази от колапс пред истинската сложност на средата.

Деж. редактор Александра Докова 5231 прочитания
Науката твърди, че обективната реалност е илюзия. Какво тогава представлява светът около нас?
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Физиологията на илюзията и предсказуемото кодиране

Ако разгледаме чисто механично процеса на възприятие, ще се сблъскаме с тежък логистичен проблем. Централната нервна система оперира с енергиен бюджет от около двадесет вата – по-малко от крушка за хладилник. С този ограничен ресурс мозъкът трябва да обработва терабайти сензорни данни всяка секунда. Според модела за предсказуемото кодиране (predictive coding), детайлно разработен от невролога Анил Сет, органът в черепа ни изобщо не се опитва да декодира външния свят в реално време. Това би било енергийно самоубийство. Вместо това, той генерира непрекъснато предсказание, базирано на предишен опит и генетична памет, за това какъв би трябвало да е светът отвън. Сензорните органи – очи, уши, кожа – служат единствено за подаване на сигнали за грешка, когато външната среда драстично се размине с вътрешната проекция. Ние реално не виждаме обектите, ние виждаме собствените си предварителни очаквания за тях, коригирани в движение. Когато една група примати споделя сходна архитектура на тези неврологични очаквания, ние наричаме това "обективна реалност". Когато индивидът започне да генерира несинхронизирани предсказания, обществото го класифицира като клинично шизофреник и го изолира. Технически погледнато, всички сме в състояние на контролирана халюцинация, която просто се е оказала достатъчно функционална за навигация по терена.

Пригодност срещу истина в еволюционната биология

Естественият импулс тук е да се опрем на Дарвин: ако нашите сетива ни лъжат фундаментално, еволюционният подбор отдавна би ни изтрил от биосферата като дефектен вид. Този аргумент изглежда логично, но има един тежък исторически проблем, който Доналд Хофман, когнитивен психолог в Калифорнийския университет, разбива напълно през 2015 година. Използвайки еволюционната теория на игрите, Хофман създава симулации със стотици хиляди генерации алгоритмични организми. Неговата теорема "Пригодността надделява над истината" (Fitness Beats Truth) доказва с абсолютна математическа безпощадност, че организъм, чиито сетива са настроени да възприемат обективната структура на реалността, неизбежно изчезва. Той губи битката за ресурси от организъм, чиито сетива игнорират истината и вместо това са настроени да търсят само опростени преки пътища към калориите и репродукцията. Нашият перцептивен апарат не е еволюирал като прозорец към вселената; той е еволюирал като потребителски интерфейс. Както иконата на десктопа ви прикрива милиарди транзистори и редове машинен код, за да можете да изпратите имейл, така пространството и времето са просто "икони" в нашия биологичен десктоп. Ако трябваше да възприемаме кипящия океан от квантови полета, от които реално е изграден един физически обект, щяхме да бъдем парализирани от информационно претоварване и изядени от хищници в рамките на минути.

Разпадът на абсолютния факт в квантовата лаборатория

Ако биологията демонстрира лимитите на апаратурата ни, то физиката на елементарните частици нанася фаталния удар върху самата концепция за среда, независима от наблюдател. Още през миналия век Юджийн Уигнър формулира своя известен мисловен експеримент, известен като "Приятелят на Уигнър", за да покаже пробойните в квантовата теория при наличието на макроскопични наблюдатели. Дълго време това оставаше просто теоретично упражнение в поредното архивно гробище на физиката. През 2019 година обаче, изследователският екип на Масимилиано Проети успя да материализира експеримента в лабораторни условия, използвайки сложна конфигурация от заплетени фотони и множество независими измервателни станции. Резултатите, публикувани и многократно верифицирани, показаха нещо смущаващо: двама различни наблюдатели могат да измерят една и съща квантова система и да регистрират два напълно различни, взаимно изключващи се резултата. И двата резултата, според математическия апарат на физиката, са еднакво верни и легитимни. В този момент концепцията за "обективен факт", който стои извън нашето възприятие и чака да бъде открит, се срива. На фундаментално ниво, реалността отказва да приеме конкретна форма, докато не бъде принудена чрез взаимодействие. Както навремето отбелязва Джон Уилър, ние оперираме в партиципаторна вселена, в която актът на наблюдение не е регистрация на събитието, а негов физически синтез.

Ултиматумът на Nature Physics и краят на локалния реализъм

През 2020 година дебатът достигна своя критичен предел с публикуването на знаково изследване в Nature Physics – "Силна теорема за отхвърляне на парадокса на приятеля на Уигнър". Този документ представлява своеобразен некролог за класическата физика. Авторите доказват, базирайки се на строгата фактология от експериментите с квантово вплитане, че е невъзможно едновременно да поддържаме трите стълба на здравия разум: че светът е локален (информацията не пътува по-бързо от светлината), че имаме свобода на избор при измерванията и че съществуват абсолютни, независими от наблюдателя факти. Поне един от тези стълбове трябва да бъде разрушен, за да се запази интегритетът на физичните закони, и съвременната наука все по-често жертва именно обективността. Това означава, че вселената не е склад, пълен с предварително съществуващи обекти, които ние просто осветяваме с присъствието си. Тя е мрежа от информационни взаимодействия. Без възела на взаимодействието, който наричаме "наблюдател", няма картина, няма разстояние и няма време. Пространството и времето, подобно на цветовете и миризмите, са просто компресиран формат за данни, удобен за нашия 20-ватов биокомпютър. Подобно на предишни анализи върху границите на познанието, стигаме до извода, че научният метод изучава не самата вселена, а границите на собствения ни интерфейс с нея.

Информационната празнина и животът в симулацията

От позицията на хладната оперативна логика трябва да признаем: хипотезата, че светът изглежда точно така, както го възприемаме, е най-наивната възможна теза. Ние сме оцеляващи машини, калибрирани да търсят протеини и безопасен подслон, а не инструменти за декодиране на абсолютната истина. Означава ли това, че отвъд нашите черепи няма абсолютно нищо и пропадаме в евтин солипсизъм? Данните не сочат това. Със сигурност съществува някаква базова архитектура – вероятно информационна или математическа структура, която генерира съпротивлението, което усещаме, когато се ударим в стената. Но тази структура няма абсолютно нищо общо с категориите "твърдост", "сивота" или "разстояние". Тези понятия принадлежат изцяло на биологичния софтуер, който се опитва да преведе неразбираемото многоизмерно взаимодействие в нещо, от което можеш да избягаш или което можеш да изядеш. Всяка претенция за пълно и обективно познание е просто еволюционна гордост, която отказва да приеме собствената си хардуерна ограниченост.

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