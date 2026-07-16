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Логистичният абсурд на диорита: Как шумерите внасяха тонове скали без пътища и впрегатен добитък

/Поглед.инфо/ Когато през тридесетте години на миналия век екипът на Анри Франкфорт разчиства прашните подове на храма на бог Абу в Тел Асмар, никой не очаква, че изпод пластовете суха месопотамска глина ще изплуват дванадесет чифта очи, направени от черен варовик и лапис лазули. Тези фигури, втренчени в празнотата с непропорционално разширени зеници, преобърнаха представите на съвременната история на изкуството. Те не просто не приличаха на нищо познато от класическия свят, те демонстрираха умишлено, почти агресивно бягство от анатомичната точност, подчинено на непознат дотогава религиозен и социален прагматизъм.

Деж. редактор Александра Докова 8171 прочитания
Логистичният абсурд на диорита: Как шумерите внасяха тонове скали без пътища и впрегатен добитък
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Геоложката и логистична аномалия на шумерския внос

За да разберем защо тези каменни фигури предизвикват главоболие у икономическите историци, трябва да погледнем физическата карта на Южна Месопотамия. Равнината между Тигър и Ефрат е гигантско наносно корито. Там няма камък. Земята е съставена изцяло от тиня, глина и пясък. Всеки гранит, базалт или диорит, използван за направата на статуите, намерени в Лагаш, Урук или Нипур, е трябвало да бъде доставен отвън.

Надписите върху прочутите статуи на Гудеа, патеси (управител) на Лагаш, датирани около 2140 г. пр.н.е., съдържат сухи, административни отчети. Те казват, че диоритът е докаран от планините на Маган — днешната територия на Оман и ОАЕ. Това означава логистичен маршрут от над хиляда километра по вода през Персийския залив, последван от тежко и бавно теглене нагоре по течението на реките. Без впрегатни коне, които по това време още не са опитомени за тежка работа, и без развита пътна мрежа, транспортирането на монолити с тегло от по няколкостотин килограма е изисквало колосален разход на човешка сила и провизии.

Изборът на толкова труден за обработка и скъп за транспортиране материал не е естетически. Диоритът е изключително твърда магмена скала. Шумерите не са разполагали с железни инструменти. През раннодинастическия период основният работен метал е медта, а по-късно и бронзът, които са твърде меки, за да режат диорит без бързо да се изтъпят и деформират. Скулпторите са работили чрез бавно, изтощително изчукване с кварцови и кремъчни чукове, последвано от полиране с абразивен пясък. Една средно голяма статуя е изисквала месеци денонощен физически труд. Този извънреден разход на ресурси показва, че камъкът е имал една-единствена цел — дълговечност. Статуята не е била просто изображение, тя е била физически дубликат на донора, който трябва да оцелее вечно пред очите на боговете.

Очите на Тел Асмар и теорията за заместващото присъствие

Откритите в Тел Асмар фигури от алабастър и гипс разкриват друга страна на шумерския прагматизъм. Техните огромни, инкрустирани очи не са проява на артистична наивност. Химическите анализи на свързващите материали показват, че очите са фиксирани в кухините с черна битумна смола (асфалт, добиван от естествени извори в Хит), а зениците са оформени от лапис лазули или черупки от миди.

В асирологията отдавна се е наложила тезата, че тези фигури са действали като "заместници" (на шумерски: lalu). Тъй като управителите, жреците и заможните граждани не са могли да прекарват целия си ден в тъмните храмови пространства, молейки се на божеството, те са поръчвали свои каменни копия. Статуята е поставяна на пейка пред олтара на бога, за да извършва постоянна, непрекъсната молитва вместо човека.

Огромните очи са били нужни, за да се поддържа визуален контакт с божеството. Според шумерските вярвания, боговете не са били абстрактни концепции, а реални, физически обитатели на храмовете си, които са се хранели с жертвената храна и са изисквали постоянно внимание. Да отклониш поглед от статуята на бога е означавало да прекъснеш връзката. Затова скулпторите умишлено са пренебрегвали анатомичните пропорции на телата — раменете са представени като плоски блокове, ръцете са схематични и скръстени на гърдите, но очите са несъразмерно големи.

Пробойните в теорията за автономното развитие

Често се твърди, че шумерското изкуство се е развивало в пълна изолация от външния свят, задвижвано единствено от вътрешната си религиозна логика. Това обаче противоречи на археологическите находки от съседните региони. Използването на лапис лазули за очите и детайлите на брадите на по-богатите фигури ни препраща директно към мините на Бадахшан в днешен Афганистан. Пътищата на коприната и лапис лазули са съществували хилядолетия преди официалното им картографиране.

Освен това, начинът на представяне на облеклото — т.нар. каунакес (дълги поли, имитиращи овча вълна или направени от припокриващи се венчелистчета) — показва поразително сходство с артефакти, открити при разкопките на цивилизацията от долината на Инд (Харапа и Мохенджо-Даро). Фигурата на "Жреца-цар" от Мохенджо-Даро показва подобна стилизация на брадата и очите, което подсказва за съществуването на общо културно и търговско пространство, в което идеите за сакралното изкуство са циркулирали заедно с керваните и корабите.

Социалното разслоение, отразено в канона

Интересно е да се анализира социалната йерархия през призмата на намерените скулптури. В храма на Абу в Тел Асмар фигурите не са идентични по размер. Най-голямата фигура (около 72 сантиметра) традиционно се определя като изображение на самия бог Абу или на неговия върховен жрец, докато останалите са значително по-малки.

Всеки детайл от облеклото и прическата е служил като строг маркер за социален статус:

  • Върховните жреци и владетелите са изобразявани с пищни, навити на рула бради и дълги коси, които изискват постоянна поддръжка.
  • По-нископоставените чиновници и писци са с напълно обръснати глави и лица — белег за хигиенна дисциплина и професионална каста.
  • Обикновените донори са представени с прости, недиференцирани рокли, без сложни геометрични орнаменти по подгъва.

Въпреки тези социални разлики, канонът на позата остава непроменен. Всички те държат ръцете си скръстени пред гърдите, често стискайки малка чаша за възлияния. Това показва, че пред лицето на космическия ред, налаган от божествата, индивидуалността е била нежелана и дори опасна проява на гордост. Скулпторът не е имал право на творческо вдъхновение; неговата задача е била механичното възпроизвеждане на одобрения от храмовата администрация шаблон.

Остатъците от боя и загубената полихромия

Днес ние виждаме тези статуи като монохромни, сухи каменни обекти, изложени под стъклените витрини на Лувъра или Националния музей на Ирак. Но това е историческа илюзия, подобна на погрешното схващане за белия цвят на древногръцките храмове. Изследванията под ултравиолетова светлина и микроскопските анализи на повърхността на статуите от Тел Асмар и Мари откриват следи от червена охра, жълт лимонит и зелен малахит.

Шумерските храмове са били ярки, почти крещящи пространства. Статуите са били боядисани с органични и минерални пигменти, които са се разпаднали бързо след заравянето им в силно алкалната месопотамска почва. Очите са били подчертавани с дебел слой черна боя от антимон, а устните — с червена охра. Тази цветна полихромия е придавала на фигурите почти плашещ, театрален вид в полумрака на храмовите цени, осветявани само от маслени лампи.

Изследването на тези каменни идоли ни показва, че ранната месопотамска скулптура не може да бъде оценявана с модерните категории за "красиво" и "грозно". Тя е била чисто функционален инструмент — сложна технологична и религиозна машина, създадена, за да преодолее смъртността на човешкото тяло и да гарантира благосклонността на боговете чрез вечно, каменно присъствие.

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