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Легендата за Хиперборея: Защо арктическите теории за произхода на човечеството се пропукват при първия геоложки анализ

/Поглед.инфо/ Идеята, че човешката цивилизация е започнала от замръзналия север преди повече от сто хиляди години, периодично изплува от архивното гробище на романтичния национализъм, за да предложи лесни отговори на сложни миграционни въпроси. Твърденията за съществуването на Хиперборея – прастара полярна родина на ариите и праславяните – звучат съблазнително, но се сблъскват със суровата реалност на геоложките цикли, ледниковите периоди и липсата на каквито и да е материални следи. Когато пресеем митовете през ситото на съвременната археология и климатология, красивата легенда за северния златен век бързо се разпада под тежестта на фактите.

Деж. редактор Александра Докова 6728 прочитания
Легендата за Хиперборея: Защо арктическите теории за произхода на човечеството се пропукват при първия геоложки анализ
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Физическите лимити на полярния мит

Всяка дискусия за прародина в Арктика преди 130 000 години трябва да започне не с прелистване на свещени текстове, а с поглед към дебелината на ледената покривка. Палеоклиматологичните данни и сондажите от ледниците показват, че през по-голямата част от късния плейстоцен Северна Европа и части от Сибир са били затиснати от огромни ледени щитове. Идеята, че на полуостров Кола или в Карско море е съществувала развита градска цивилизация по време, когато регионът е бил погребан под стотици метри лед, изисква пълно игнориране на физическите закони. Животът при подобни условия е логистично невъзможен за общества, разчитащи на земеделие или дори на умерено събирачество.

Така наречените „пирамиди на полуостров Кола“, които често се посочват като необоримо доказателство за хиперборейската култура, при по-внимателно изследване се оказват нищо повече от геоложки феномени. Става дума за хълмове с моренен произход, оформени от преминаването на ледниците, и естествени скални разкрития, подложени на хилядолетна ветрова и мразова ерозия. Геолозите отдавна са класифицирали тези структури като сейдове и естествени хълмове, но за търсачите на сензации е далеч по-лесно да видят в тях ръката на древен архитект, отколкото бавната и монотонна работа на леда и водата.

Интелектуалната мъгла около полярната теория на Тилак

Често използван стълб в защитата на хиперборейската теза е трудът на индийския мислител и политически активист Бал Гангадхар Тилак „Арктическата родина във Ведите“, публикуван през 1903 г. Тилак анализира астрономическите описания в Ригведа и Авеста – като например съзвездия, които се въртят в кръг над главата, и нощи, продължаващи с месеци – и стига до извода, че тези текстове описват полярния кръг.

Това изглежда логично на пръв поглед, но съвременните лингвисти и индолози отбелязват сериозни пробойни в теорията. Текстовете във Ведите са силно метафорични и поетични. Пренасянето на религиозни метафори за борбата между светлината и тъмнината върху реалната география на Арктика е методологически капан. Освен това, липсват каквито и да е археологически доказателства, които да свързват ведическата култура от второто хилядолетие пр.н.е. с арктически обекти отпреди десетки хиляди години. Генетичните изследвания на древна ДНК ясно проследяват миграцията на индоевропейските народи от Понтийско-Каспийската степ, а не от бреговете на Северния ледовит океан.

Реалните паметници: Костенки, Аркаим и Асгард Ирийски

В стремежа си да удължат историята назад във времето, привържениците на алтернативната история често смесват реални и фиктивни обекти. Селището Костенки във Воронежска област наистина е перла на палеолита, датираща на около 40 000 години. Но там няма следи от писменост, развита металургия или градове в съвременния смисъл на думата – разкопките разкриват сложни, но типични за епохата жилища от кости на мамут, принадлежащи на ловци-събирачи, перфектно адаптирани към суровия климат.

По същия начин Аркаим и по-широката култура Синташта в Южен Урал (датирани около 2000–1800 г. пр.н.е.) са изключителни паметници на бронзовата епоха. Те демонстрират укрепени селища, ранна металургия на медта и колесници. Но превръщането на Аркаим в „космическа обсерватория“ или „град на хиперборейците“ е чиста проба митотворчество, което омаловажава реалните постижения на степните скотовъдци от бронзовата епоха, представяйки ги като наследници на извънземни или полярни суперцивилизации.

Що се отнася до „Асгард Ирийски“ в Омск, уж датиращ отпреди 104 000 години – тук навлизаме изцяло в територията на модерната митология и неоезическите фалшификации от края на XX век. Нито един официален археологически доклад, нито един стратиграфски слой или радиовъглероден анализ не потвърждава съществуването на подобен град. Всякакви твърдения за намерени там златни плочи или древни писмена остават в сферата на градските легенди, тъй като физически доказателства никога не са представяни пред научната общност.

Реалната история на човешките миграции е достатъчно интересна и сложна, за да има нужда от измислени полярни империи. Заселването на Сибир и Урал е ставало на вълни, продиктувани от движението на ледниците и търсенето на ресурси, а не от упадъка на митичната Хиперборея.

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