Финансовият филтър на фараоните: Истинската причина зад потъналите храмове на Амон и Афродита

/Поглед.инфо/ Откриването на два потънали храма на дъното на залива Абукир от екипа на Европейския институт по подводна археология (IEASM) не е просто поредната сензация за любителите на античността. Зад каменните блокове, извадени от седем километра навътре в морето, стои сложна икономическа и геологическа драма. Преди Александър Македонски да начертае плановете за своята столица през 332 г. пр.н.е., Тонис-Хераклеон е единственият официален портал за гръцкия импорт в Египет. Новите разкопки под ръководството на Франк Годио разкриват, че съвместното съществуване на египетския култ към Амон и гръцкото светилище на Афродита е било продиктувано от чисто прагматични, фискални съображения на Саиската династия. Изследването на останките показва, че физическото унищожение на тази ключова инфраструктура не е мит, а въпрос на логистичен лимит и геоложка уязвимост на почвата.

Геоложкият капан на Канопския ръкав

Когато съвременният човек си представя древно пристанище, той често бърка мащабите. Тонис-Хераклеон, основан около VI век пр.н.е., е бил изграден върху нестабилна мрежа от глинести острови около устието на Канопския ръкав на Нил. Проучванията на IEASM и Александрийския отдел по подводна археология показват, че сградите са издигани върху дървени пилоти и платформи – инженерно решение, което работи добре до момента, в който теглото на монументалната архитектура не надхвърли критичната точка на носещата способност на почвата.

Радиовъглеродният анализ на дървените конструкции под каменния под на храма на Амон, датирани около V век пр.н.е., потвърждава, че египтяните непрекъснато са укрепвали терена. Колапсът обаче не е настъпил за един ден. Историческите сведения за рязко покачване на морското равнище през II век пр.н.е., съчетано с тежки сезонни наводнения, са довели до феномена втечняване на почвата (soil liquefaction). Когато глината под тежките гранитни пилони се напои с вода под налягане, тя губи механичната си якост и започва да се държи като течност. Точно това изглежда е подкопало основите на светилището на Амон. Част от южния канал е погълнала стените на храма не поради божествен гняв, а поради чиста физика и превишен тонаж на строителния материал върху крехък алувиален субстрат.

Фискалната симбиоза между Амон и Афродита

Откриването на гръцко светилище на Афродита непосредствено на изток от египетския храмов комплекс разкрива ясна геополитическа стратегия. Тонис-Хераклеон не е бил просто религиозно средище, а митнически пост. Според Декрета от Каноп и Стелата от Навкратис, открити при предишни експедиции, всеки чужд кораб е бил длъжен да акостира тук, да декларира товара си и да плати сериозни такси на фароаните.

Наличието на вносна гръцка керамика, бронзови предмети и най-вече оръжия в руините на храма на Афродита свидетелства за постоянен гарнизон от гръцки наемници. Тези хора не са били туристи. Те са контролирали достъпа до Канопския устие на Нил по поръчка на египетската корона. Наемниците са получавали правото да строят свои олтари и да търгуват, но в замяна са осигурявали военната и данъчната сигурност на държавата. Намерените оброчни дарове и ритуални съдове, изработени от алабастър и сребро в съкровищницата на Амон, показват къде са отивали част от тези пари. Сребърните инструменти и амулети, включително детайлно изработеното „Окото на Хор“ от лапис лазули, са били инвестиция в лоялността на местното жречество, което е притежавало монопол над икономическия живот в региона.

Архивното гробище на дъното на залива

До момента на терена са идентифицирани над 125 корабокрушения и повече от 700 древни котви. Това е огромна концентрация на плавателни съдове за толкова ограничена акватория, което потвърждава интензивността на корабоплаването. Годио често отбелязва, че до момента е проучена едва малка част от общата площ на потъналия град. Тази интелектуална мъгла около пълния мащаб на обекта оставя много въпроси отворени. Например, липсата на по-късни монети от Птолемеевия период в определени сектори подсказа, че след катастрофата през II век пр.н.е. административният и търговският център окончателно се премества в новоизградената Александрия, оставявйки Тонис-Хераклеон да съществува единствено като затихващо рибарско селище до пълното му потъване през VIII век от новата ера.

Има обаче сериозни пробойни в теорията, че градът е изчезнал изведнъж. Логистиката на евакуацията на ценности от храмовете подсказва, че населението е имало време да реагира. Повечето от златните бижута и сребърните съдове са открити под срутени стени, което означава, че те са били скрити или изоставени по време на внезапен трус, докато по-едрите стоки от складовете вероятно са били изнесени навреме. Числата от геофизичните заснемания показват, че цели квартали са се свличали в каналите поетапно, следвайки линиите на тектоничните разломи в делтата.

Разказите за Хелена и Парис, които уж потърсили убежище тук преди Троянската война, или митовете за първите стъпки на Херакъл в Африка, си остават удобен фолклор за античните автори като Херодот и Страбон. Реалността, конструирана от съвременните батиметрични карти и сонари, е много по-прозаична: Тонис-Хераклеон е бил отлично смазана машина за пари, която просто е изгубила битката с ерозията и теглото на собствения си гранит.