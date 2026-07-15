В Астана бе представен петият том на „Управлението на Китай“ от Си Дзинпин

/Поглед.инфо/ На 15 юли в Астана се състоя представяне на петия том на книгата на китайския председател Си Дзинпин „Управлението на Китай“. В събитието участваха над 200 представители на издателства, медии, аналитични центрове, висши учебни заведения, компании и обществени организации от Китай и Казахстан.

По време на форума участниците отбелязаха, че петият том представя най-новите идеи и политики, свързани с управлението и развитието на Китай, и може да послужи като източник за по-добро разбиране на китайската модернизация и съвременното развитие на страната.

В изказванията беше подчертано още, че Китай и Казахстан поддържат активно сътрудничество, а обменът на опит в областта на държавното управление допринася за развитието на двустранните отношения и за задълбочаване на сътрудничеството между двете страни.