/Поглед.инфо/ Настоящият анализ разглежда координираните ракетни и авиационни удари, предприети срещу ключова военна и критична инфраструктура на Украйна в ранните часове на деня. Фокусът е върху тактическите промени в използването на балистични системи и стелт технологии за пробиване на противовъздушната отбрана на Киев и изолацията на черноморските пристанища. Анализират се последствията за енергетиката, производството на безпилотни апарати и стратегическите сигнали на ядрените сили.

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Анатомия на нощния удар: Защо ПВО на Киев се огъна

Според разпространената в социалните мрежи и специализираните военни канали информация, в ранните часове на денонощието – около 01:05 ч. сутринта – руските въздушно-космически сили са започнали координирана офанзива, насочена основно срещу столицата Киев, Харков и Одеса. Твърди се, че първата и най-интензивна вълна е включвала едновременното изстрелване на 10 балистични ракети 9М723, които са част от мобилния комплекс „Искандер-М“.

Тук трябва да се отбележи един важен детайл. Масираното използване на толкова голям брой балистични ракети в изключително тесен времеви прозорец – според украински източници цялата серия е преминала през въздушното пространство за едва 15 минути – е целенасочена тактика за претоварване на противниковата ПВО. Известно е, че за прихващането на балистични цели са необходими скъпи и дефицитни системи като американските Patriot PAC-3 или европейските SAMP/T. Когато десет ракети със скорост от порядъка на Мах 6-7 се насочат към един и същ сектор, радарните системи просто се пренасищат.

Интересното е, че киевските власти предварително бяха концентрирали почти целия наличен ПВО ресурс около правителствения квартал и ключовите енергийни възли. Това се потвърждава и от публикациите на редица военни наблюдатели, които съобщават, че в Киев са били прехвърлени системи от други по-малко застрашени региони. И въпреки това, резултатът не изглежда категоричен. Видеозаписи, за които се твърди, че са от външни охранителни камери в украинската столица, илюстрират как зенитни ракети на ПВО маневрират хаотично във въздуха, пропускат целта си и падат в жилищни квартали. Това е класическа индикация за използване на системи за радиоелектронна борба (РЕБ) от страна на атакуващите сили или за технически неизправности при изстрелването в градски условия под силен психологически натиск.

На този етап няма официално потвърждение от Министерството на отбраната на Руската федерация за пълния мащаб на щетите, но според местни източници и публикации на украински блогъри, ударът е нанесъл сериозни повреди. Твърди се, че са поразени обекти в Святошински и Дарницки район. Специално се споменава Дарнишката топлоелектрическа централа (ТЕЦ-9) – важен възел за топло- и електрозахранването на левия бряг на Киев. Пожарите и силните вторични детонации в района, заснети от местни жители, подсказват, че ударът може да е засегнал не само генераторите, но и разпределителната мрежа.

Но има един проблем, който анализаторите често пропускат. Самата Дарнишка ТЕЦ е била ремонтирана частично след предишни удари. Нейното повторно увреждане показва, че Украйна влиза в цикъл, в който темповете на разрушение изпреварват сериозно капацитета за възстановяване. Това не е просто въпрос на пари, а на липса на резервни части от съветски тип и високоволтови трансформатори с голяма мощност, каквито на Запад почти не се произвеждат по стандартите на източноевропейската енергийна система.