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Технологии

ИИ срещу психолози: Проучване показва, че хората предпочитат отговорите на ChatGPT

/Поглед.инфо/ В средата на февруари 2025 година едно на пръв поглед стандартно академично проучване, обхванало малко над 800 участници, си тихомълком си осигури място в дебатите за бъдещето на клиничната психология. Изследователи подложиха на тест способността на генеративния модел ChatGPT да реагира на сложни сценарии от терапията за двойки, съпоставяйки отговорите му с тези на дипломирани терапевти. Резултатът, макар и представен като триумф на технологията, всъщност оголва сериозни системни дефицити в начина, по който съвременният човек консумира емпатия. Изкуственият интелект не просто е останал неразпознат в рамките на класическия Тюрингов експеримент, но е получил и системно по-високи оценки по показателите за "терапевтична загриженост". Зад този статистически факт обаче не стои внезапно зародило се машинно съзнание, а чиста математика, лингвистичен излишък и пазарна логика.

Деж. редактор Александра Докова 7296 прочитания
ИИ срещу психолози: Проучване показва, че хората предпочитат отговорите на ChatGPT
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Анатомия на лингвистичната илюзия: Когато количеството симулира качество

Изследването, публикувано в началото на 2025 година, борави с извадка от 18 детайлни истории на двойки в криза. На едната страна на везната са поставени реални терапевти със съответното образование и клинични часове зад гърба си, а на другата – алгоритъм, захранен с милиарди терабайти текстови масиви. Анализът на получените данни показва нещо, което на пръв поглед изглежда парадоксално: субектите оценяват по-високо отговорите на машината. Но ако се вгледаме в студената метрика на изследването, нещата си идват по местата. Отговорите на генеративния модел са били значително по-дълги от тези на човешките специалисти. Те са съдържали статистически по-голям брой съществителни и прилагателни имена на глава от текста.

Това разкрива фундаментална пробойна в методологията на нашето възприятие. В условията на писмена комуникация човешкият мозък е склонен да бърка подробната контекстуализация и езиковата пищност с реална загриженост. Когато терапевтът отговаря лаконично, фокусирайки се върху конкретна болна точка, това често се възприема като студенина или липса на ангажираност. Машината, която няма ограничение във времето, енергията и ресурсите, излива добре структуриран, граматически безупречен и богат на детайли текст. Прилагателните имена създават илюзия за цвят и дълбочина там, където всъщност има само прогнозиране на следващата най-вероятна дума в изречението. Това е класическа интелектуална мъгла, която заслепява потребителя чрез формата, скривайки липсата на реално съдържание.

Логистичният и икономически натиск над клиничната практика

За да си обясним защо терапевтите са загубили това състезание по писане, трябва да погледнем към суровия материален реализъм на професията. Един работещ психотерапевт прекарва между 6 и 8 часа на ден в директен контакт с човешката болка. Към края на работния ден когнитивният ресурс е изчерпан, а времето за съставяне на писмени отговори по имейл или през платформи за онлайн консултации е силно ограничено. Човекът спестява думи, защото всяка дума изисква физическа и психическа енергия, която той трябва да разпредели между десетки пациенти седмично.

От друга страна, енергийният разход на ChatGPT се измерва в киловатчаса в дейта центровете на OpenAI, а изчислителната му мощност позволява генерирането на персонализиран ферман за милисекунди. Машината не страда от състрадателна умора (compassion fatigue) – концепция, добре позната на д-р Чарлз Фигли, който описва как помагащите професионалисти постепенно губят способността си за емпатия под тежестта на чуждото страдане. Алгоритъмът няма нервна система, която да бъде претоварена. Той може да генерира перфектно форматирани, емпатични по форма писма 24 часа в денонощието, без да поиска почивка или по-висока ставка. Потребителят получава бърз, обемен и евтин сурогат на терапевтично общуване, което в условията на дефицит на достъпно здравеопазване изглежда като спасение, но всъщност е просто палиативно текстово замазване.

Проблемът с липсата на клинична обратна връзка и реална промяна

Изследването оценява единствено непосредствената реакция на респондентите при прочитане на готовия текст. Това е моментна снимка на потребителското задоволство, но не и доказателство за терапевтична ефективност. В реалната терапия, така както е дефинирана още от времето на Зигмунд Фройд и доразвита от Карл Роджърс, ключовият елемент е връзката (alliance) между терапевт и клиент. Тази връзка се гради върху конфронтацията, удържането на тишината, улавянето на невербалните сигнали и най-вече – върху усещането, че срещу теб стои друг съзнателен субект, който те разбира, защото самият той е уязвим.

Генеративният модел не може да се разсърди, не може да постави граници и най-вече: той няма лична история, през която да филтрира опита си. Когато ChatGPT казва "Разбирам колко ви е трудно", това е лъжа, кодирана в математически коефициенти. Машината не разбира нищо, тя просто знае, че след фразата "партньорът ми ме напусна" статистически най-подходящият отговор съдържа думи за съпричастност. Радиовъглеродният анализ на тази емпатия показва нулева стойност на автентичност. Има сериозен риск пациентите да се затворят в затворена верига от перфектно огледални, но напълно безжизнени текстове, които потвърждават техните собствени когнитивни изкривявания, вместо да ги предизвикват към реална поведенческа промяна.

В исторически план този феномен напомня за първия чатбот ELIZA, създаден от Джоузеф Вайценбаум в Масачузетския технологичен институт през далечната 1966 година. Тогава Вайценбаум с ужас открива, че неговата секретарка и редица студенти бързо се привързват емоционално към една елементарна програма, която просто преформулира техните собствени изречения под формата на въпроси. Повече от половин век по-късно технологията е несравнимо по-сложна, но психологическата наивност на човека е останала на абсолютно същото ниво. Ние все още сме готови да се изповядаме пред огледалото, стига то да ни отговаря с приятен тон и достатъчно дълги изречения.

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