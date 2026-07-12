Абонирай се
Технологии

Изкуствен интелект разби кода на древна настолна игра

/Поглед.инфо/ Откриването на обработено парче варовик от римската епоха на територията на днешна Нидерландия за пореден път извади на повърхността дълбокия разлом между физическите останки и амбицията на съвременните технологии да им вменят абсолютна логика. Изследователският екип от университета в Маастрихт, използвайки специализираната система за изкуствен интелект Ludii, обяви успешното реконструиране на правилата на забравена антична стратегическа игра. Върху заобления камък личат пресичащи се линии с различна дълбочина, които софтуерът е интерпретирал като игрални пътища. Зад медийния ентусиазъм обаче остават сериозни методологически въпроси относно това дали алгоритмите възстановяват реалното минало, или просто създават перфектно балансиран математически модел, който няма нищо общо с реалността в калните погранични лагери на империята.

Деж. редактор Александра Докова 9291 прочитания
Изкуствен интелект разби кода на древна настолна игра
Бърза настройка в Google Изберете Pogled.info като предпочитан източник Получавайте повече наши новини във вашия Google поток.

Ресурси, физическо износване и границите на компютърната логика

Анализът на артефакта изисква да се отделим от абстрактните теории и да погледнем физическата реалност на провинция Долна Германия (Germania Inferior). Намерената находка е от мек варовик — материал, податлив на външни влияния, атмосферна ерозия и механичен натиск. Линиите, врязани в него, показват различна дълбочина при 3D сканирането. Изследователят Денис Съмърс от университета в Маастрихт залага на хипотезата, че по-дълбоките канали представляват траектории с по-често движение на фигурите. Тук обаче се появяват първите сериозни пробойни в теорията, които всеки практически изследовател на терен би забелязал. Дълбочината на браздите в мек камък може да бъде следствие от неравномерния натиск на инструмента при самото врязване, различната плътност на конкретния варовиков къс или просто от прозаичното ползване на камъка за заточване на метални предмети преди или след като е служил за забавление.

Системата Ludii, която е обучена с правилата на около стотина познати антични игри от региона, е превела тези физически белези на езика на чистата комбинаторика. Софтуерът е изиграл милиони партии срещу себе си, за да изолира вариациите, които предлагат най-високо ниво на стратегическа ангажираност и баланс. Това е отличен пример за модерно инженерно мислене, но едновременно с това показва интелектуална мъгла по отношение на античната психология. Римските войници и колонисти по Лимеса не са били математически дизайнери, търсещи перфектния геймплей. Игрите от типа на Ludus latrunculorum или Duodecim scripta често са съдържали елементи на хаос, регионални модификации и залагания, които трудно могат да бъдат уловени от алгоритъм, програмиран да търси оптимална ефективност.

В наши предишни анализи на римските логистични центрове по Рейнския лимес сме разглеждали как битовият недостиг и изолацията диктуват раждането на подобни артефакти. Войниците са използвали подръчни материали — парчета от керемиди (tegulae), речни камъни или остатъци от строителен варовик. Трасологичният анализ, който сравнява следите от механично износване с компютърния модел, е полезна отправна точка, но липсата на писмени източници или намерени фигури (жетони) към конкретния камък оставя реконструкцията в сферата на вероятностите. Самият Денис Съмърс проявява научна честност, като изрично подчертава, че няма как да бъде доказано дали римските играчи действително са мислели по този начин. Изкуственият интелект не е открил миналото; той е конструирал работещ математически сурогат върху антична повърхност. Целта на играта — неутрализиране на противниковите единици с минимален брой ходове — отразява по-скоро съвременните принципи на военната логистика, заложени в кода на Ludii, отколкото сложния и често ритуален характер на античните забавления.

Бърза настройка в Google Изберете Pogled.info като предпочитан източник Получавайте повече наши новини във вашия Google поток.

Още от Интересно

Възможно ли е времето да не е просто една права линия, а да има няколко измерения?
Интересно

Възможно ли е времето да не е просто една права линия, а да има няколко измерения?

/Поглед.инфо/ Съвременната космология и квантова механика са изправени пред сериозна изчислителна бариера, която стандартният четириизмерен модел на Минковски вече не може да удържи. Настоящите опити да се обясни поведението на елементарните частици чрез една-единствена, строго линейна времева координата, водят до системни математически грешки и теоретични задънени улици. Когато аномалиите в квантовото заплитане и сингуларностите в общата теория на относителността се сблъскат с реалността на експериментите в ЦЕРН, става ясно, че едномерното време е просто удобна инженерна калибрация, а не фундаментално свойство на Вселената. Анализът на уравненията на съвременната струнна теория показва, че въвеждането на допълнителни времеви вектори е единственият математически устойчив начин за стабилизиране на калибровъчните симетрии без появата на призрачни квантови състояния с отрицателна вероятност.

13.07.2026 23:01
Харвардски учени превърнаха силициевия чип в микрофабрика за ДНК
Интересно

Харвардски учени превърнаха силициевия чип в микрофабрика за ДНК

/Поглед.инфо/ Пазарът на синтетична биология от десетилетия е заложник на една технологична архитектура, която изглеждаше непоклатима, но и дълбоко анахронична. Става дума за така наречената фосфорамидитна химия – индустриален стандарт от 80-те години на миналия век, който изисква огромни количества органични разтворители, агресивни киселини и тромава, скъпа инфраструктура за почистване на отпадъчните продукти. Екип от изследователи от Харвардския университет обаче наскоро преобърна тази парадигма, демонстрирайки силициев чип, който използва микротокове и естествени биологични ензими, за да печата едновременно десетки уникални ДНК вериги. Пробивът не е просто в екологията или в съкращаването на логистичните разходи за доставка на реактиви. Големият въпрос тук е свързан с контрола върху молекулярната информация и превръщането на живата материя в програмируем хардуер.

13.07.2026 22:45
Изпреварил времето си с 1000 години, древният гръцки „компютър“ от Антикитера все още тъне в мистерия за съвременната наука
Интересно

Изпреварил времето си с 1000 години, древният гръцки „компютър“ от Антикитера все още тъне в мистерия за съвременната наука

/Поглед.инфо/ Находката от април 1900 г., извадена от гръцки водолази от 60 метра дълбочина край скалистия бряг на остров Антекитера, продължава да стои като чуждо тяло в известната ни хронология на технологиите. На фона на примитивната логистика и предимно аграрната икономика на Късния елинистически период, корозиралият блок от бронз и дърво, каталогизиран в Националния археологически музей в Атина под номер 15087, изисква производствена база, която според съвременните учебници просто не е съществувала. Съвременните изследвания, включително томографските анализи на екипи като този на Майкъл Райт от Science Museum в Лондон и по-късните дигитални модели на изследователската група Antikythera Mechanism Research Project (AMRP), разкриват математически и инженерни детайли, които надхвърлят капацитета на познатата антична наука.

13.07.2026 22:30
Математическата измама на Златното сечение: Защо пет века грешахме за „Витрувианския човек“
Интересно

Математическата измама на Златното сечение: Защо пет века грешахме за „Витрувианския човек“

/Поглед.инфо/ Манията на съвременната култура по Леонардо да Винчи често граничи с интелектуална мъгла, в която реалните научни търсения на ренесансовия инженер се подменят с евтина езотерика. Прословутият чертеж на мъжка фигура, положена едновременно в кръг и квадрат, създаден около 1490 г., дълго време бе заложник на приблизителни теории и митове за златното сечение, които така и не издържаха проверката на прецизните математически измервания. Публикуваното в Phys.org изследване на лондонския зъболекар Рори Максуини обаче пренася дебата от полето на абстрактната естетика върху твърдата почва на биомеханиката и пространствената логистика на живата материя. През юли 2025 г. Максуини демонстрира, че размерите на фигурата не се подчиняват на мистични пропорции, а на реален структурен коефициент, обясняващ триизмерната архитектура на човешкия череп и челюст.

13.07.2026 22:15
Формулата на привличането: Защо се влюбваме и как да запазим искрата стабилна
Интересно

Формулата на привличането: Защо се влюбваме и как да запазим искрата стабилна

/Поглед.инфо/ Модерният разказ за човешкото привличане е затънал в лепкав сантиментализъм и пазарно опакована невробиология, която подменя суровата термодинамика на оцеляването с евтини метафори. Зад фасадата на „химията“ стоят хладнокръвни невронални калкулации, чиято единствена цел е оптимизацията на генетичния трансфер при минимален разход на метаболитна енергия. Когато изследователи като Хелън Фишър сканират мозъците на субекти чрез функционален ядрено-магнитен резонанс, те не откриват поезия, а свръхактивност във вентралната тегментална зона – същият еволюционно древен сектор, задвижващ тежките зависимости. Настоящият анализ разплита мрежата от невротрансмитери, антропологични лимити и пазарни митове за допамина, разкривайки прагматичната архитектура зад привличането.

13.07.2026 21:53
Назад в 1963 г.: Как един 79-годишен мечтател създаде телевизионните очила и предсказа бъдещето
Интересно

Назад в 1963 г.: Как един 79-годишен мечтател създаде телевизионните очила и предсказа бъдещето

/Поглед.инфо/ В средата на миналия век пазарът на потребителска електроника е диктуван от суровия материален обем: масивни дървени корпуси, тежки трансформатори и кинескопи, изискващи високо напрежение. Идеята, че това физическо ограничение може да бъде заобиколено с преносим апарат, закрепен върху лицето на потребителя, изглежда инженерно ексцентрична за икономическия контекст на 1963 г. Когато 79-годишният Хюго Гернсбак представя своя прототип, медийното пространство реагира с ентусиазъм, който обаче бързо се сблъсква с производствената реалност на епохата. Зад футуристичния дизайн се крие сериозен дефицит на технологична база, невъзможност за мащабиране на компонентите и икономическа нецелесъобразност, която обрича проекта на архивно гробище за десетилетия напред.

13.07.2026 21:42
Къде се крие гравитонът? Защо най-търсената частица във вселената остава неуловима?
Интересно

Къде се крие гравитонът? Защо най-търсената частица във вселената остава неуловима?

/Поглед.инфо/ Теоретичната физика от десетилетия страда от особен вид когнитивен дисонанс, поддържан от милиарди долари субсидии за ускорители и хиляди страници уравнения, които описват реалност, неоткриваема на терен. В центъра на тази интелектуална мъгла стои гравитонът – хипотетичният носител на гравитационното поле, който според конвенционалния модел трябва да затвори голямото уравнение на Вселената. Проблемът е, че след близо век математически напъни експерименталното му потвърждение е точно нула, а логиката на неговото търсене започва сериозно да издиша под натиска на суровите физически лимити и логистиката на самата измервателна апаратура.

13.07.2026 21:24
Революция в астрономията: Учените се натъкнаха на напълно нов космически феномен!
Интересно

Революция в астрономията: Учените се натъкнаха на напълно нов космически феномен!

/Поглед.инфо/ Данните от космическия телескоп „Джеймс Уеб“ (JWST) от септември 2025 година изправиха астрофизичната общност пред методическа криза, която трудно може да се прикрие зад обичайния академичен ентусиазъм. Откриването на напълно нов клас космически обекти, датирани едва 500-700 милиона години след Големия взрив, опроверга първоначалните хипотези за наличие на масивни, свръхразвити галактики в епохата на ранния космос. Вместо милиарди организирани звездни системи, спектрографският анализ на уловените червени точки освети изолирани, колосални плътни сфери от хладен газ, чиято термодинамика изключва стандартния водороден ядрен синтез. Тези обекти функционират като масивни гравитационни реактори, захранвани не от термоядрени реакции, а от акреция на материя в скритото им ядро.

13.07.2026 21:13