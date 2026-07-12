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Австралия залага на „супердървета“, за да възроди тропическите си гори

/Поглед.инфо/ Опитите за възстановяване на изгубените екосистеми в източната част на австралийския континент излизат извън рамките на конвенционалното лесовъдство и навлизат в полето на насочената генетична селекция. Проектът „Жива банка от семена“, менажиран от организацията Big Scrub Rainforest Conservancy, се сблъсква с тежкото наследство на двувековна антропогенна деградация, свила някогашния масив от 185 000 акра до едва 1% изолирани фрагменти. Намерението да се репликират и модифицират чрез подбор ДНК профили на 60 местни вида, включително древните червени и жълти карабинери, повдига редица въпроси относно логистичната устойчивост на подобни изкуствени насаждения в условията на прогресираща суша и променена почвена химия.

Деж. редактор Александра Докова 9646 прочитания
Австралия залага на „супердървета“, за да възроди тропическите си гори
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Генетичният хазарт с наследството на Гондвана

Идеята за спасяването на австралийската тропическа гора чрез изолиране на специфични ДНК проби от различни географски ареали е класически пример за научно противопоставяне на термодинамичната реалност на терена. Д-р Робърт Куйман и неговият екип залагат на концепцията, че чрез събиране на генетичен материал от дървета, оцелели в по-сурови, сухи и горещи микроклиматични зони, може да се създаде супер-популация, способна да устои на прогнозираните за следващите десетилетия климатични аномалии. Този подход обаче се сблъсква с интелектуална мъгла по отношение на дългосрочната адаптация. Екосистемата не е просто механичен сбор от дървета, а сложна мрежа от микоризни връзки в почвата, специфична влажност на въздуха и фауна, която осигурява опрашването и разпространението на семената.

Когато се анализират червените (Argyrodendron peralatum) и жълтите карабинери, чието родословие датира отпреди над 50 милиона години, става ясно, че тези организми са еволюирали в напълно различна атмосферна и геоложка реалност. Пренасянето им в контролирана плантация от 37 акра (15 хектара) в Нов Южен Уелс е изолиран експеримент, който трудно може да се мащабира до нивата на изгубените 185 000 акра. Проектът предвижда петгодишен инкубационен период на терена, преди разсадът да бъде трансплантиран в остатъчните горски площи. Логистиката на този процес изисква огромен ресурс – постоянно напояване, защита от инвазивни видове и симулиране на горски балдахин, какъвто в младите насаждения практически липсва. Самата хипотеза, че пет години са достатъчни за формиране на устойчив за трансплантация организъм, изглежда оптимистична на хартия, но биологичната логика на бавнорастящите видове от Гондвана често опровергава подобни кратки срокове.

Пробойни в теорията за лабораторното възстановяване

Числата и радиовъглеродният анализ на сходни екосистеми не потвърждават версията, че изкуственото засаждане може бързо да регенерира първична гора. В изследвания, публикувани в по-ранни научни хроники относно рекултивацията на австралийските земи, се посочва, че почвеният слой на изсечените преди век площи е необратимо изменен. Измиването на хранителните вещества от тропическите проливни дъждове, последвано от периоди на екстремно засушаване, е променило структурата на хумуса. Проектът Big Scrub Rainforest Conservancy се опитва да пренебрегне този факт, концентрирайки се единствено върху устойчивостта на самото растение. ДНК пробите от десетки растения от различни географски ареали наистина осигуряват по-високо генетично разнообразие, което теоретично намалява риска от масово измиране при появата на нов патоген. Това обаче не решава проблема с липсата на буферни зони около съществуващите микро-участъци.

Тези остатъчни 1% от гората са подложени на така наречения "краеви ефект" – те са пряко изложени на вятър, селскостопанска химия от съседните ферми и повишена температура. Дори супер-дърветата, отгледани в плантацията в Нов Южен Уелс, ще бъдат засадени в среда, която е физически агресивна. Според документите на организацията, целта е превръщането на тези райони в разнообразни пейзажи, но липсата на държавно финансиране в мащабите, необходими за цялостно отчуждаване на земи и спиране на пашата, превръща начинанието по-скоро в жива музейна експозиция, отколкото в реална екологична офанзива. Архивното гробище на подобни екологични проекти е пълно с инициативи, които приключват в момента, в който безвъзмездното финансиране спре, а петгодишният прозорец на Big Scrub е критично кратък за мащаба на амбицията им.

Минерализацията и паметта на дърветата

Парадоксално, докато в Австралия се опитват да запазят биологичния живот на видове на 50 милиона години, палеонтологичните находки в други части на света показват как природата консервира същата тази дървесна структура чрез пълна химическа трансформация. В района на Орлово, Русия, изследователи откриха образци на възраст 163 милиона години от периода на Юра. Тези древни дървета са преминали през процес на фосилизация, при който органичният състав е изцяло заменен от минерален (най-често халцедон, кварц или пирит), но вътрешната клетъчна структура, пръстените и дори следите от паразити са запазени с абсолютна точност.

Това явление е резултат от специфични хидротермални условия и липса на кислород под дебели слоеве седименти, което е предотвратило гниенето и е позволило на наситените с минерали разтвори да проникнат в кухините. Приликата между двата случая – австралийските карабинери и орловските кристализирали дървета – е единствено в мащаба на времето. Докато природата в Русия е превърнала гората в камък, за да я запази за милиони години, в Австралия учените се опитват да направят точно обратното: да извадят генетичния код от латентното му състояние и да го върнат в един свят, който вече не му принадлежи. Остава открит въпросът дали изкуствено модифицираната реставрация не е просто опит за успокояване на научната съвест пред лицето на необратими планетарни промени.

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