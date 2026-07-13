МВнР: Световната конференция за изкуствен интелект 2026 ще се проведе от 17 до 20 юли в Шанхай
/Поглед.инфо/ На 13 юли говорителят на Министерството на външните работи Лин Дзиен съобщи, че Световната конференция за изкуствен интелект 2026 и Срещата на високо равнище за глобалното управление на изкуствения интелект ще се проведат от 17 до 20 юли в Шанхай. Форумите ще преминат под мотото „Интелигентни партньори създават бъдещето“.
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Мерц е първият след Хитлер. Западногерманското ръководство залага на „Drang nach Osten“ (Натиск на Изток).
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Нова тактика в Черно море: Насочват ли се ударите към пълна морска блокада на украинските пристанища
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Как затварянето на руските жп граници удря икономиката на Финландия и Прибалтика
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