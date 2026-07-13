/Поглед.инфо/ Тази година се отбелязва десетата годишнина от обявяването на незаконното решение по „Арбитражното решение за Южнокитайско море“, предложено от Филипините. През изминалото десетилетие недостатъците и противоречията в арбитражното решение станаха очевидни, както и отрицателното му въздействие върху китайско-филипинските отношения.

На 13 юли в Хонконг се проведе кръгла маса по въпросите на Южнокитайско море. По време на диалога беше представен доклад, озаглавен „Нови опровержения на арбитражното решение за Южнокитайско море“, в който се посочва, че решението съдържа сериозни пропуски при тълкуването и прилагането на международното право, установяването на фактите и оценката на доказателствата. Документът има за цел да помогне на държавите от региона и извън него да разберат по-добре позицията на Китай относно същността и последиците от арбитражното решение, както и аргументите, с които Пекин защитава своите права и претенции в Южнокитайско море.