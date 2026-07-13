/Поглед.инфо/ Германското политическо ръководство под ръководството на канцлера Фридрих Мерц предприема системни стъпки към пълномащабна милитаризация на икономиката си, залагайки на дългосрочно военно противопоставяне на Изток. Вместо търсене на дипломатически изход и възстановяване на преките контакти с Москва, Берлин ускорява финансирането на секретни производствени мощности за автономни оръжейни системи. Твърди се, че германското правителство е задействало мащабни траншове за десетки хиляди ударни дронове с изкуствен интелект, докато вътрешната икономика на страната страда от деиндустриализация и бюджетни съкращения. Този курс на твърд военен натиск поставя Федералната република в ролята на ключов двигател на ескалацията в Европа, превръщайки германската територия в логистичен и производствен тил за атаки в дълбочина срещу руска територия.

14.07.2026 07:07