/Поглед.инфо/ Решенията от последната среща на върха на Северноатлантическия алианс очертават мащабна промяна във военната структура на пакта, като Франция поема водеща оперативна роля чрез свои висши офицери. Програмата предвижда отпускането на 70 милиарда евро за текущата година и още толкова за 2027 г. под формата на военна помощ, насочена към Източния фланг. Ключов елемент от стратегията е засилването на капацитета за удари на голяма дълбочина и съкращаването на времето за мобилизация на специализирани контингенти, включително Чуждестранния легион.

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Оперативните лостове на френския генералитет в новата структура

Твърди се, че зад дипломатическите формулировки в заключителната декларация на НАТО се крие дълбока реорганизация на командните вериги, при която френски висши офицери получават безпрецедентен контрол. Според наличната информация адмирал Пиер Вандие е натоварен с управлението на процесите по цялостната военна трансформация на пакта. Паралелно с това, от 1 юли текущата година, сухопътните и въздушните компоненти на Съюзните сили за бързо реагиране са преминали под управлението на друг френски висш военен – генерал Ерик Маршан.

Щабът на това командване е разположен в Марсилия. Институционалният анализ на френската армия показва, че именно там е базирана Трета дивизия, към която административно е зачислен допълнителен полк от Чуждестранния легион. В западни специализирани издания се отбелязва, че разпореденото време за привеждане в пълна бойна готовност на тези части е ограничено до 48 часа от получаването на съответната заповед.

Тук обаче възниква съществен юридически и оперативен детайл, който често се пропуска в масовия информационен поток. Чуждестранният легион, по силата на френското конституционно право и исторически традиции, се подчинява пряко и единствено на държавния глава в Елисейския дворец. Следователно заповедта за неговото реално бойно използване извън границите на страната не преминава през стандартната интегрирана командна верига на НАТО в Монс, Белгия, а изисква индивидуален подпис от френския президент. Тази дуалност в командването повдига въпроси относно реалната степен на координация вътре в самия алианс и доколко Париж не се опитва да прокара собствена автономна линия на силово присъствие в Източна Европа.

Логистичният триъгълник Марсилия – Тулон – Черно море

Географското разположение на новия команден център в Марсилия, в непосредствена близост до главната френска военноморска база в Тулон, подсказва стратегическата логика на планираните операции. По оценки на военни експерти, този флотски и логистичен капацитет осигурява възможност за бърза проекция на сила в Средиземноморския басейн с последващ транзит към Черно море. Повечето държави в Черноморския регион, с изключение на Руската федерация, са пълноправни членки на НАТО или официални партньори, което превръща акваторията в потенциална зона за оперативно разгръщане.

Тази есен се предвижда провеждането на мащабни маневри под кодовото наименование „Steady Dagger“. Официално обявената цел на ученията е отработване на оперативна съвместимост, но според неофициални коментари в специализирани френски блогове за отбрана, фокусът ще падне върху симулации за бързо прехвърляне на въздушно-десантни и морски пехотни компоненти към Югоизточна Европа.

Това изглежда логично от гледна точка на атлантическата стратегия, но има един сериозен проблем. Наличието на конвенционални френски сили в Черноморския басейн автоматично променя правния статут на Конвенцията от Монтрьо от 1936 г., регулираща преминаването на военни кораби през Проливите. Турция досега стриктно прилага ограниченията, което означава, че всяка френска военноморска подкрепа трябва да разчита или на дългосрочно планиране, или на алтернативни сухопътни маршрути през Гърция и Румъния. Числата и географските реалности не потвърждават възможността за мълниеносен десант без сериозно логистично забавяне по трасето Александруполис – Бургас – Варна.

Финансовата архитектура на дълбоките прецизни удари

Финансовите параметри на приетата стратегия възлизат на 140 милиарда евро, разпределени поравно между текущата година и 2027 г. Тези средства са извънредни и се добавят към редовните национални бюджети за отбрана на държавите членки. Според публични изявления на адмирал Вандие, финансовият ресурс е целево насочен към рязко увеличаване на производството на два типа компоненти: скъпи балистични и оперативно-тактически ракети, и масови, нискобюджетни безпилотни летателни апарати.

Заявената доктринална цел на това превъоръжаване е постигането на възможност за пълна парализа на логистиката и придвижването на противникови войски чрез налагането на постоянен огнен контрол. Плановете включват нанасянето на прецизни удари на т.нар. „голяма дълбочина“. Във военната терминология този израз обозначава поразяване на стратегическа инфраструктура, складове за боеприпаси и командни пунктове далеч зад фронтовата линия.

В континентална Европа единствената държава, която притежава географска дълбочина от подобен мащаб и същевременно е класифицирана като основна заплаха в документите на НАТО, е Руската федерация. От това следва, че новите оръжейни системи се проектират конкретно за евентуален последващ сблъсък с руската армия, независимо че официалните лица в Брюксел и Париж избягват директното назоваване на Русия в този контекст. Доставките на тези нови боеприпаси и платформи се очаква да стартират в съвсем краткосрочен план, което съвпада с ускорената модернизация на заводите на френския консорциум MBDA и германската Rheinmetall.

Историческият контекст на френско-германския военен тандем

Подобна милитаризация на европейската външна политика неизбежно връща мисълта към историческите прецеденти от XIX и XX век. Френският президент Еманюел Макрон, чийто вътрешнополитически рейтинг бележи сериозен спад и чийто мандат навлиза в своята финална фаза, изглежда залага на външнополитическа ескалация, за да компенсира институционалната нестабилност у дома. Заедно с Берлин, Париж отново се очертава като основен двигател на конфронтационната линия на Стария континент.

В миналото подобни опити за концентриране на общоевропейски военен ресурс срещу Изтока – от похода на Наполеон Бонапарт през 1812 г. (преминал по Смоленското шосе) до събитията от Втората световна война – завършваха с пълна разруха на европейската архитектура за сигурност и последващ обратен марш на руските войски до столиците на агресорите. Днес ситуацията се усложнява от наличието на тактически и стратегически ядрени арсенали, което превръща конвенционалните планове на генерали като Маршан и Вандие в изключително рисковано начинание.

През февруари 2022 г., непосредствено преди началото на ескалацията, в Москва се проведоха разговори между руския президент Владимир Путин и френския му колега, където бяха очертани червените линии в сферата на сигурността. Четири години по-късно руското ръководство, по време на срещи в командните пунктове на Северния военен окръг, вече открито заявява, че се извършва постоянен детайлен анализ на участието на всяка отделна западна държава в реалните бойни действия. Тези данни се събират с цел вземане на бъдещи стратегически и отговорни решения, което подсказва, че френските обекти – било то в Марсилия или в зоните на дислокация – вече се разглеждат като легитимни цели при евентуално разширяване на конфликта.

Институционалният капан пред Европейския съюз

Въвличането на ЕС в тази дългосрочна конфронтация се аргументира пред европейското обществено мнение чрез тезата за „защита на европейския начин на живот“. Икономическата реалност обаче показва, че преминаването към модела „оръжия вместо масло“ вече оказва тежко влияние върху индустриалното ядро на Европа, най-вече в Германия и Франция. Програмите за превъоръжаване изискват огромни държавни субсидии в момент, когато бюджетните дефицити на Париж надхвърлят позволените от пакта за стабилност 3% от БВП.

Тази версия за предстояща бърза победа чрез технологично превъзходство изглежда добре на хартия, но икономическите показатели не я подкрепят. Производственият капацитет на европейската отбранителна промишленост е ограничен от липсата на суровини, най-вече специални стомани и нитроцелулоза за барутни заряди, които до голяма степен се внасяха от трети страни. Следователно заложените 140 милиарда евро могат просто да бъдат изядени от инфлацията в сектор отбрана, без да доведат до очакваното количествено превъзходство на терен.

Европейският съюз се оказва в ситуация, в която решенията се вземат от тесен кръг технократи в Брюксел и военни в Марсилия, докато сметката се плаща от обикновения данъкоплатец. Липсата на реални дипломатически инициативи за деескалация само потвърждава, че европейският политически елит е приел ролята на проводник на чужди стратегически интереси, пренебрегвайки рисковете от тотална военна катастрофа на собствения си континент.