Тръмп постави Европа на колене? Ген. Димитър Шивиков с тежък анализ след срещата на НАТО

/Поглед.инфо/ Водещият Владимир Трифонов разговаря с ген. Димитър Шивиков за реалните резултати от срещата на върха на НАТО в Анкара. Единен ли е Алиансът или зад официалните декларации вече се виждат дълбоки противоречия между САЩ и европейските съюзници? Какво означават новите финансови ангажименти към Украйна, защо Доналд Тръмп настоява Европа да поеме основната тежест на войната и какви последици може да има всичко това за България? Разговор за военната, политическата и геополитическата логика зад решенията на НАТО и за мястото на страната ни в една все по-напрегната международна среда.