Кой е гравитационният център, около който се върти Млечният път?

/Поглед.инфо/ Докато кротко прелиствате поредния дигитален екран, вие всъщност се носите през студения междузвезден вакуум с около 220 километра в секунда. Този зашеметяващ устрем обаче не е хаотичен, а е част от гигантския, диференциален танц на Млечния път. От десетилетия учебниците ни повтарят, че всичко в тази спирална структура се върти около мистичната свръхмасивна черна дупка Стрелец А*. Но ако оставим настрана романтичния патос и се заровим в суровите числа на астрофизичния баланс, лъсва една неудобна истина: централното чудовище е твърде слабо, за да държи юздите на покрайнините. Математиката на разпределението на масата отказва да се напасне с видимата реалност, принуждавайки ни да населим космоса с теоретични фантоми, за да не се разпадне физиката пред очите ни.

Илюзията за централния господар

Има нещо дълбоко успокояващо в представата, че Млечният път прилича на гигантска Слънчева система, където в средата стои ядро-слънце, а всичко останало се подчинява на неговия гравитационен монопол. Тази картина обаче е просто интелектуална мъгла, поддържана от дефицит на пресмятания. Да, в географското сърце на нашата галактика, на около 26 680 светлинни години от нас (по последни данни на колаборацията GRAVITY от инфрачервения интерферометър на Very Large Telescope в Чили), лежи Стрелец А*. Масата на този обект е прецизно измерена чрез орбитите на така наречените S-звезди, преминаващи в непосредствена близост до него: тя се равнява на приблизително 4.15 милиона слънчеви маси.

Звучи внушително, но само докато не го съпоставим с общата динамична маса на Млечния път, която по различни оценки (базирани на движението на сателитни сферични купове и затворени звездни системи) варира между 1.0 и 1.5 трилиона слънчеви маси. С елементарна аритметика се вижда, че черната дупка в центъра представлява едва около 0.0003% от общия бюджет на масата на системата. Гравитационното влияние на Стрелец А* е абсолютно доминиращо в рамките на няколко светлинни години около него, където звезди като S2 летят по силно ексцентрични орбити със скорости, достигащи проценти от скоростта на светлината. Отвъд този нищожен в космически мащаби радиус обаче, влиянието на черната дупка избледнява до статистическа грешка. Слънцето не обикаля около Стрелец А* в прекия физически смисъл; то се подчинява на колективното гравитационно поле на цялата материя, намираща се във вътрешността на неговата галактическа орбита.

Парадоксът на плоската крива и наследството на Вера Рубин

Проблемите с галактическата логистика започват в момента, в който се опитаме да измерим как точно се движи тази барионна материя – тоест познатите ни протони, неутрони и електрони, събрани в звезди, прахови облаци и неутрален водород. С класическото Kepler-ово разпределение нещата би трябвало да са прости: колкото по-далеч отиваме от наситения с маса център, толкова по-слабо трябва да е привличането и толкова по-ниска трябва да бъде орбиталната скорост на обектите, точно както Нептун се движи много по-бавно от Меркурий.

Когато обаче през втората половина на XX век астрономи като Вера Рубин и Кент Форд започнаха да измерват доплеровото отместване на емисионните линии на водорода (Н-алфа) в покрайнините на близките спирални галактики, а по-късно радиоастрономите картографираха 21-сантиметровата линия на неутралния водород в Млечния път, те се сблъскаха с архивно гробище за тогавашните теоретични модели. Скоростта на въртене на Млечния път не падаше стръмно надолу след пределите на видимия диск. Тя оставаше упорито плоска, поддържайки стойности между 200 и 240 километра в секунда дори на разстояния, където гъстотата на звездите клони към нула.

Според законите на Нютон и Общата теория на относителността, при наличната маса от наблюдавани звезди и газ, тези периферни региони би трябвало да излетят в междугалактическото пространство като капки вода от въртяща се центрофуга. Центробежните сили при скорост от 220 км/с в покрайнините далеч надхвърлят гравитационното сцепление, което видимият диск може да осигури. Тук зейва огромна пробойна в теорията.

Космическото лепило и неговите алтернативи

За да се спаси физическата картина на света от пълен крах, бе въведена хипотезата за тъмната материя – невидима, несблъскваща се и неинтерактираща с електромагнитното лъчение субстанция, която образува масивно сферично хало около Млечния път. Според изчисленията, това хало трябва да се простира на разстояние до 1 милион светлинни години – много отвъд видимия оптичен диск, чийто диаметър е едва около 100 000 светлинни години. Именно това невидимо разпределение на масата осигурява допълнителния гравитационен кладенец, който удържа бързо движещите се периферни звезди и газови облаци.

Тази версия изглежда логична и се е превърнала в догма за съвременния научен консенсус, но има един сериозен физически проблем: досега, въпреки десетилетията скъпи експерименти под земята (като LUX-ZEPLIN или XENONnT) и на орбита, никой не е уловил нито една частица тъмна материя (WIMP или аксион). Ние описваме структурата на Млечния път чрез гравитационния ефект на нещо, което дефинираме единствено чрез неговото отсъствие в нашите детектори.

Един по-стар анализ на динамичните аномалии в Млечния път показва, че някои изследователи се опитват да избегнат въвеждането на фантомна материя чрез модифициране на самата гравитация при изключително слаби ускорения (теорията MOND на Мордехай Милгром). Според MOND, Нютоновият закон за всемирното привличане престава да бъде линеен, което естествено обяснява плоските криви на въртене без нужда от тъмна материя. Но и MOND среща тежки логистични проблеми, когато се приложи към мащабите на галактическите купове или към реликвото лъчение на ранната Вселена.

Така, уморената от парадокси астрофизика остава заложник на баланс, който не може да бъде напълно потвърден. Слънцето продължава своя 225-милионен годишен цикъл около една геометрична точка в съзвездието Стрелец, удържано на пътя си от колосална маса, която отказва да се регистрира по друг начин освен чрез математически уравнения върху белия лист.