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Ерозията на неолитната митология: Защо археологическите разкопки в Месопотамия не съвпадат с концепцията за „първа цивилизация“

/Поглед.инфо/ Въпросът за хронологическата граница на първата земна цивилизация отдавна е затиснат под тонове академичен конформизъм и прашни каталози. Когато официалната наука посочи Месопотамия и долината на Нил отпреди 5500 години като безалтернативна стартова линия, тя съзнателно си затваря очите за логистичните абсурди, които зяпат от разкопките в Анатолия и Андите. Разминаването между въглеродното датиране на мегалитите и липсата на писмени паметници или следи от държавен апарат в обекти като Гьобекли тепе оголва сериозни пробойни в теорията за линеен прогрес. Изследването на тези праисторически аномалии изисква не поредната доза романтичен ентусиазъм за изгубени континенти, а суров анализ на калориите, работната ръка и геологията, които реално са направили възможно изграждането на първите трайни паметници на човешката организираност.

Деж. редактор Александра Докова 6875 прочитания
Ерозията на неолитната митология: Защо археологическите разкопки в Месопотамия не съвпадат с концепцията за „първа цивилизация“
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Методологическият капан на „градския“ критерий

Цялата дискусия около раждането на цивилизацията страда от тежка интелектуална мъгла, породена от самото латинско понятие civilis – градски, граждански. Археологическата наука от ХХ век, формирана под влиянието на изследователи като Вър Гордън Чайлд, наложи твърдия консенсус, че за цивилизация може да се говори само при наличието на триадата: монументална архитектура, писменост и ясно изразена класова йерархия със специализация на труда. Този модел работи безотказно, докато се прилага за Урук в Месопотамия или Мемфис в Египет. Проблемът възниква, когато лопатите на терена започнат да изваждат структури, които грубо нарушават тази разписана подреденост.

Анализът на обекти като древния перуански център Карал-Супе (датиран приблизително към 3000 г. пр. Хр. по изследвания на археоложката Рут Шейди) показва наличие на масивни платформи и оформени градски площади, но с пълно отсъствие на писменост в класическия смисъл и, което е по-важно, без следи от фортификация, оръжия или скелетни травми, подсказващи организирано насилие. Държава без апарат за принуда и без писмена бюрокрация е оксиморон за класическата социология. Физическите останки сочат, че Карал е съществувал като икономически възел за размяна на рибни ресурси от крайбрежието срещу памук от вътрешността на долината, използвайки системата „кипу“ (въвъзна връв, чието разчитане като писменост все още не е академично доказано). Ако премахнем насилствената категоризация, пред нас се разкрива по-скоро гигантска дистрибуторска мрежа, отколкото държава. Числата на калорийния баланс показват, че прехраната на това население е зависела изцяло от сухоземния транспорт на десетки километри през пустинни терени без товарни животни – логистичен лимит, който ограничава мащаба на обекта далеч под нивата на шумерските градове-държави.

Логистичният парадокс на Анатолия: Случаят Гьобекли тепе

Ако Карал-Супе обърква представите за социална структура, то комплексът Гьобекли тепе в Югоизточна Турция (координати 37°13' N, 38°55' E) буквално взривява класическата схема за прехода от ловци-събирачи към уседнало земеделие. Разкопките под ръководството на покойния Клаус Шмид от Германския археологически институт разкриха стълбове с Т-образна форма, тежащи до 20 тона, прецизно изсечени от варовик и декорирани с барелефи на диви животни. Радиовъглеродният анализ на органичните остатъци в запълващия слой дава шокираща дата: около 9600 г. пр. Хр. Това е време, в което според класическите учебници човечеството се състои от малки, мобилни групи от по 20-30 души, които нямат нито технологичния капацитет, нито излишъка от храна, за да издържат стотици специализирани каменоделци.

Изчисленията на физическото усилие за транспортирането на тези монолити от кариерите, намиращи се на неколкостотин метра, показват, че е бил необходим едновременен труд на поне 500 души. В радиус от 50 километра около обекта обаче липсват трайни следи от домашни растения или опитомени животни от тази епоха. Дивата пшеница (еднозърнянка), чийто генетичен прародител по-късно е локализиран в близкия хълм Карачадаг, по това време е била просто диво тревисто растение. Строителите на Гьобекли тепе са се хранели с дивеч – основно газели и диви турове, чиито кости запълват ямите с хранителни отпадъци.

Това разкрива фундаментален икономически парадокс. Храмовата архитектура е изпреварила икономическата база. Вместо уседналото земеделие да създаде излишък, който да позволи изграждането на храмове, изглежда, че необходимостта от организиране на големи маси хора за ритуално строителство е принудила хората да започнат да култивират зърнени култури, за да изхранят работната ръка. Но можем ли да наречем това „цивилизация“, когато липсва уседнало градско ядро и административна писменост? По-скоро се сблъскваме с периодични религиозни събори на номадски племена, които са си тръгвали след приключване на ритуалите – теория, която се подкрепя от факта, че структурите са били умишлено засипвани с пръст и чакъл след определен период на експлоатация.

Мегалити и радиовъглеродни аномалии в Западна Европа

Залитането по екзотичните източни и южноамерикански обекти често кара изследователите да пренебрегват европейския атлантически бряг. Мегалитният комплекс Бру на Бойне в Ирландия (включващ Нюгрейндж, Ноут и Даут) е датиран към 3200 г. пр. Хр. – време, напълно съпоставимо с раннодинастическия период в Египет. Нюгрейндж не е просто гробница; неговият вход е астрономически ориентиран така, че лъчът на зимното слънцестоене да прониква дълбоко в задната камера точно за 17 минути.

Строителството на подобен паметник изисква пренасянето на 200 000 тона камъни и пръст. Част от материалите – като сивия гранит и белия кварц – са докарани от планините Морн и залива Дъндог, намиращи се на над 50 километра разстояние. Това предполага изключително развита морска или речна логистика по река Бойн. И все пак, ирландското неолитно общество не е оставило след себе си градове, развита металургия или писменост. Имаме монументалност, инженерни познания и социална кохезия, но липсва класическата държава. Имаме вождове, способни да мобилизират ресурси за възпоменание на предците, но без перманентен репресивен апарат за събиране на данъци.

Вътрешните препратки към по-ранни изследвания, като например детайлния анализ на икономическите модели на ранния неолит и сравнителното проучване на металургичните технологии в Балкано-Карпатския регион, ясно показват, че технологичното ниво на дадена общност често изпреварва нейните институционални структури. На Балканите, във Варненския некропол (4600 – 4200 г. пр. Хр.), откриваме най-старото обработено злато в света. Там имаме ясно изразено социално разслоение (гроб № 43 с изобилие от златни предмети и символи на властта), но все още нямаме градска урбанизация.

Физическите лимити и умората на теориите

Кога тогава се е появила първата цивилизация? Отговорът зависи изцяло от това кой филтър ще изберем за дефиницията. Ако настояваме за писменост и държавност, Шумер и Египет запазват своя трон, макар и с уговорката, че тяхната поява не е била революционен скок, а постепенно утаяване на по-ранни процеси. Ако обаче приемем, че способността на човешките общности да кооперират труда си в мащаби, надхвърлящи оцеляването на индивида, е истинският маркер за цивилизационен статус, тогава границата се премества с цели пет хилядолетия назад във времето, потъвайки в хълмовете на Анатолия.

Архивното гробище на праисторията пази твърде малко органичен материал, за да имаме абсолютна сигурност. Радиовъглеродният метод C^{14} дава отклонения, които понякога се измерват с векове поради флуктуациите на атмосферния въглерод в миналото. Това, което остава сигурно и подлежи на теглене, е камъкът. Гранитът, варовикът и базалтът не лъжат за теглото си и за силата, необходима за тяхното преместване. Те са материалното доказателство, че човешкият интелект и социална организация са функционирали на високи обороти много преди някой администратор в Урук да реши да запише първата сметка за доставка на ечемик върху глинена плочка.

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