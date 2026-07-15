Китайската икономика през първата половина на 2026 г.: устойчив растеж, технологичен пробив и новите предизвикателства

/Поглед.инфо/ Първата половина на 2026 г. потвърди, че китайската икономика продължава да бъде един от основните двигатели на световното развитие въпреки засилващото се геополитическо напрежение, технологичната конкуренция и несигурността в международната търговия. Анализът разглежда най-важните макроикономически показатели – растежа на БВП, промишленото производство, външната търговия, инвестициите, потреблението и пазара на недвижими имоти, като очертава реалните тенденции в развитието на втората по големина икономика в света. На основата на официални китайски статистически данни и международни оценки се прави обективна оценка на резултатите през първото полугодие и на перспективите пред китайската икономика до края на 2026 година.

През първата половина на 2026 г. китайската икономика продължи развитието си в една от най-сложните международни среди през последните години. Световната търговия остава под натиска на геополитическото противопоставяне, новите американски митнически ограничения, продължаващата технологична конкуренция и нестабилността на финансовите пазари. Въпреки това втората по големина икономика в света успя да запази относително стабилен растеж и да остане в рамките на поставените от правителството цели.

Особеност на развитието през 2026 г. е, че Китай все по-малко разчита на традиционните двигатели на растежа – строителството и недвижимите имоти – и все повече насочва ресурсите си към високите технологии, цифровата икономика, изкуствения интелект и модерното индустриално производство. Именно тази структурна промяна определя икономическите резултати през първото полугодие.

Основните макроикономически показатели

Предварителните данни показват, че през първото тримесечие брутният вътрешен продукт достига 33,42 трилиона юана, което представлява 5,0% ръст спрямо същия период на предходната година. Това е с половин процентен пункт повече от последното тримесечие на 2025 г. и поставя икономиката в горната граница на официалната годишна цел от 4,5–5,0%.

Структурата на растежа показва известни промени. Добавената стойност в селското стопанство нараства с 3,8%, в индустрията – с 4,9%, а в сектора на услугите – с 5,2%, което потвърждава постепенното увеличаване на ролята на услугите в китайската икономика.

Особено добри резултати отчита промишленото производство. През първото тримесечие продукцията на предприятията над определен размер се увеличава с 6,1%, а за първите пет месеца на годината растежът остава висок – 5,4%. Това показва, че индустрията продължава да бъде основният двигател на икономическата активност.

Най-впечатляващи са резултатите във високотехнологичните производства. За първите пет месеца производството на 3D принтери нараства с 54,4%, на литиево-йонни батерии – с 40,0%, а на индустриални роботи – с 27,9%. Тези показатели ясно показват посоката, в която се модернизира китайската индустрия.

Външната търговия остава силен фактор за растеж

Външната търговия продължава да играе ключова роля за икономическата динамика.

За първите пет месеца общият обем на вноса и износа достига 20,68 трилиона юана, което представлява 15,3% увеличение спрямо същия период на 2025 г.

Износът нараства с 11,8%, а вносът – с 20,5%, което показва както устойчиво външно търсене, така и силно вътрешно търсене на суровини, оборудване и компоненти. Особено бързо расте износът на машини и електронно оборудване – 18,4%, докато търговията със страните по инициативата „Един пояс, един път“ се увеличава с 13,6%.

През юни производственият PMI се повишава до 50,3 пункта, преминавайки над границата от 50 пункта, която разделя свиването от разширяването на производствената активност. Композитният PMI достига 50,6 пункта, което свидетелства за умерено подобрение на общата икономическа активност.

Потреблението и инвестициите: силните и слабите страни на китайската икономика

Ако индустрията и външната търговия са основните двигатели на растежа през първата половина на 2026 г., вътрешното потребление остава най-слабото звено на китайската икономика. Именно тук се проявяват най-ясно последствията от продължителната криза на пазара на недвижимите имоти, по-предпазливото поведение на домакинствата и по-слабата инвестиционна активност на частния сектор.

През първите пет месеца на годината общият обем на продажбите на потребителски стоки достига 20,6 трилиона юана, което представлява увеличение от 1,4% спрямо същия период на 2025 г. По-добре се развива секторът на услугите, където продажбите нарастват с 5,4%, докато продажбите на стоки се увеличават едва с 1,2%. Това показва, че китайските домакинства продължават да ограничават покупките на по-скъпи потребителски стоки, но увеличават разходите за транспорт, туризъм, култура и други услуги.

Показателен е и фактът, че онлайн търговията продължава да расте значително по-бързо от традиционната. За периода януари–май обемът на електронната търговия достига 8,32 трилиона юана, което е увеличение от 5,9%. Това потвърждава тенденцията цифровите платформи постепенно да променят структурата на китайското потребление.

Наред с това обаче май се оказва най-слабият месец от гледна точка на потребителската активност. Продажбите на дребно намаляват с 0,6% на годишна база – първият подобен спад след края на пандемичния период. Особено силно е намалението при автомобилните продажби и останалите стоки с висока стойност. Това показва, че доверието на домакинствата все още не се е възстановило напълно, независимо от предприетите държавни стимули.

По-противоречива е картината при инвестициите. Общият обем на инвестициите в дълготрайни активи през първите пет месеца възлиза на 17,85 трилиона юана, но е с 4,1% по-нисък спрямо същия период на миналата година. В основата на този спад продължава да стои кризата в сектора на недвижимите имоти.

По-детайлният анализ обаче показва съвсем различна картина. Докато инвестициите в жилищно строителство намаляват с 16,2%, вложенията във високотехнологичните отрасли нарастват с 4,5%. Особено впечатляващи са инвестициите в производството на компютърна техника и офис оборудване (+18,3%), авиационната индустрия (+16,7%) и информационните услуги (+13,8%). Това означава, че спадът не е всеобщ, а е концентриран основно в строителството, докато технологичните отрасли продължават да привличат капитал.

Инвестициите в инфраструктура също запазват положителна динамика с ръст от 0,6%. Макар увеличението да изглежда скромно, то показва, че държавата продължава да използва инфраструктурните проекти като инструмент за стабилизиране на икономическата активност, но вече в значително по-умерени мащаби, отколкото след световната финансова криза през 2008–2009 г.

Недвижимите имоти – основното структурно предизвикателство

Безспорно най-големият проблем пред китайската икономика остава секторът на недвижимите имоти. След повече от две десетилетия, през които строителството беше един от основните източници на растеж, днес именно то оказва най-силен натиск върху икономическата активност.

През първите пет месеца инвестициите в строителството намаляват с 16,2%, продажбите на нови жилища – с 13,5%, а площта на продадените новопостроени сгради – с 10,8%. Тези показатели ясно показват, че кризата в сектора все още не е преодоляна.

Въпреки това правителството не прибягва до мащабни стимули, каквито бяха използвани преди десетилетие. Вместо това се следва политика на постепенно преструктуриране на сектора, ограничаване на свръхзадлъжнялостта и пренасочване на капитала към високотехнологичните производства. Това означава по-бавен икономически растеж в краткосрочен план, но и по-здрава икономическа структура в бъдеще.

Перспективите пред китайската икономика

Резултатите през първата половина на 2026 г. показват, че китайската икономика продължава да се развива в рамките на стратегическите цели, определени от правителството, въпреки усложнената международна среда. Постигнатият ръст на брутния вътрешен продукт, стабилното индустриално производство и продължаващото разширяване на високотехнологичните отрасли показват, че страната запазва способността си да поддържа устойчив икономически растеж дори при засилващ се външен натиск.

Същевременно анализът на икономическите показатели ясно очертава две различни тенденции. От една страна, традиционните двигатели на растежа – строителството и жилищният пазар – продължават да губят значението си. От друга страна, производството с висока добавена стойност, цифровата икономика, изкуственият интелект, електромобилите, новите енергийни технологии и модерното машиностроене постепенно се превръщат в основни фактори за икономическото развитие. Това не е временна реакция на настоящата международна обстановка, а последователно реализирана стратегия за структурна трансформация на китайската икономика.

През втората половина на 2026 г. основните предизвикателства вероятно ще останат свързани с възстановяването на вътрешното потребление, стабилизирането на пазара на недвижимите имоти и ограничаването на последиците от нарастващото търговско и технологично противопоставяне със Съединените щати и част от развитите западни икономики. Същевременно се очаква държавната политика да продължи да стимулира инвестициите в научноизследователска дейност, високите технологии, цифровизацията и модерната производствена инфраструктура.

Перспективите пред китайската икономика ще зависят не само от вътрешните икономически процеси, но и от развитието на глобалната икономика. При запазване на сегашните тенденции страната разполага с реални възможности да изпълни заложената годишна цел за икономически растеж, като едновременно с това ускори прехода към модел на развитие, основан на технологични иновации, по-висока производителност и по-ефективно използване на капитала.

Първата половина на 2026 г. показва, че китайската икономика постепенно навлиза в нов етап от своето развитие. Вместо да преследва максимално високи темпове на растеж на всяка цена, Пекин все по-отчетливо поставя акцент върху качеството на икономическото развитие, технологичната самостоятелност и устойчивостта на националната икономика. Именно тази стратегическа ориентация вероятно ще определя не само икономическата политика на Китай през следващите години, но и неговото място в променящата се архитектура на световната икономика.